عملية البيع المسبق لـ BlockDAG تقترب من 420 مليون دولار مع إطلاق شبكة testnet! المزيد عن اتجاهات أسعار Bitcoin Hyper و Pepenode

تتحدث العديد من الإطلاقات الجديدة عن أفكار جديدة، لكنها غالبًا ما تفشل عند مقارنتها بالنتائج الحقيقية. يعد Bitcoin Hyper ببيتكوين قابل للبرمجة، لكنه لا يزال يعتمد على أهداف البيع المسبق. Pepenode ممتع وشبيه باللعبة، لكنه محدود بالتعدين على طراز meme ويفتقر إلى عمق التوسع. السؤال الأكبر هو: ماذا لو استطاع مشروع واحد إظهار الأرقام الصعبة وراء ادعاءاته؟ هذا هو السبب في تصنيف BlockDAG الآن من بين أفضل عمليات البيع المسبق لعملات الكريبتو لعام 2025.

تم إطلاق شبكة الاختبار Awakening، مما منح BlockDAG (BDAG) الدليل الذي تحتاجه لإدراجات طابَق 1. ارتفعت الإنتاجية إلى 1,400 TPS، وتعمل تجريد الحساب، وتم تضمين ترقيات وقت التشغيل، وتطبيقات لامركزية (DApp) مباشرة موجودة بالفعل على السلسلة. تضيف أدوات المستكشف ولوحات القيادة في الوقت الفعلي وبيئة تطوير متكاملة عاملة قوة للمطورين، مما يظهر أن هذا أكثر من مجرد ضجيج.

شبكة اختبار BlockDAG Awakening تعزز حالة إدراج طابَق 1

عززت شبكة اختبار Awakening المباشرة من مكانة BlockDAG مع البورصات التي تطلب نتائج قبل منح فتحات طابَق 1. في حين أن أرقام البيع المسبق قد جذبت الانتباه لشهور، تتوقع البورصات أكثر من المبالغ التي تم جمعها. إنهم يريدون إثباتًا على أن النظام يعمل تحت الضغط.

يجلب Awakening تلك النتائج. يعالج BlockDAG الآن 1,400 TPS، ولديه تجريد حساب مباشر (EIP-4337)، ويدعم ترقيات وقت التشغيل بدون تفرعات صعبة. توفر أدوات المستكشف ولوحات معلومات التحليلات الجديدة وبيئة تطوير متكاملة كاملة للمطورين إمكانية الوصول الآن، وليس لاحقًا. هذا يجعل الشبكة ليست نشطة فحسب، بل جاهزة لاستضافة المشاريع.

تسلط التطبيقات المباشرة مثل Reflections و Lottery الضوء على الاستخدام الحقيقي. هذا يظهر للبورصات أن النظام يعمل بالفعل، وليس فقط أنه يمكنه جمع الأموال. بالنسبة للسيولة وموافقة طابَق 1، تعد السلسلة العاملة مع التطبيقات المباشرة أمرًا بالغ الأهمية. يربط Awakening بين نجاح البيع المسبق والفائدة الحقيقية، مما يغلق الفجوة التي تتركها معظم عمليات البيع المسبق مفتوحة.

فيما يتعلق بالتمويل، يظل BlockDAG قويًا بين أفضل عمليات البيع المسبق لعملات الكريبتو لعام 2025. وصل الإجمالي إلى ما يقرب من 420 مليون دولار، مع تسعير BDAG بحوالي 0.0015 دولار لفترة محدودة. بالفعل، هناك 312,000 حامل على متن السفينة، و3 ملايين مستخدم يقومون بتعدين BDAG باستخدام تطبيق X1، و20,000 منقب مادي قيد الاستخدام. يقول المحللين إنه إذا تم إدراج BDAG بالقرب من 0.05 دولار، فقد يرى أولئك الذين دخلوا مبكرًا مكاسب تزيد عن 3,700%.

على عكس المشاريع التي لا تزال تبيع المفاهيم، يوازن BlockDAG الآن بين جاذبية البيع المسبق وشبكة اختبار عاملة. هذا المزيج من الأموال التي تم جمعها والدليل المباشر يفسر سبب رؤية الكثيرين له كمتصدر واضح لإدراجات طابَق 1، وسبب تصنيفه كبيع مسبق لعملة الكريبتو يجب الانضمام إليه قبل ارتفاع سعره أكثر.

Bitcoin Hyper: يهدف إلى إضافة قابلية البرمجة إلى البيتكوين

يتم بناء Bitcoin Hyper كطبقة 2 تهدف إلى منح البيتكوين استخدامات جديدة. باستخدام تجميعات المعرفة الصفرية وجسر، يمكن للمستخدمين قفل BTC على السلسلة الرئيسية أثناء العمل مع BTC المغلف داخل نظام Hyper. يهدف هذا التصميم إلى جلب DeFi و NFT والعقود الذكية إلى البيتكوين. كما يجعل استخدامه لآلة Solana الافتراضية التحول أسهل للمطورين الذين يبنون بالفعل على هذا النظام.

يشير الخبراء إلى مكانته بين أفضل عمليات البيع المسبق بسبب الطريقة التي يمزج بها بين أمان البيتكوين القوي ومرونة الإيثريوم. هذا مزيج لم يُرَ مع مشاريع على طراز meme.

جذب البيع المسبق أكثر من 18 مليون دولار حتى الآن، مع تسعير قريب من 0.012975 دولار في أحدث مرحلة. الطلب مرتفع لأن العديد في السوق يجادلون بأن البيتكوين يحتاج إلى أكثر من تخزين القيمة. يجيب Hyper على ذلك من خلال التركيز على قابلية الاستخدام. تم إعداد عملته للاستخدام في الرسوم والحوكمة والرهان، مما يمنحها وظائف أكثر من العديد من المشاريع الأصغر.

مثل BlockDAG و Pepenode، تتم تغطيته جيدًا في وسائل الإعلام الخاصة بالكريبتو، لكن عرضه الخاص هو فكرة تحويل البيتكوين إلى منصة، وليس مجرد عملة. إذا تبعت قوائم البورصة، فقد يرى أولئك الذين دخلوا مبكرًا ارتفاعًا قويًا.

Pepenode: التعدين المرح مختلط مع حرق العرض

يبني Pepenode قاعدته على التعدين المحول إلى لعبة، مما يتيح للناس إنشاء وترقية الأجهزة بتنسيق رقمي بدلاً من شراء الأجهزة. يعمل على الإيثريوم ويستخدم آليات انكماشية، مع حرق حوالي 70% من العملات في كل مرة تحدث فيها ترقية.

يمكن للاعبين أيضًا كسب أصول مثل PEPE و FARTCOIN، مما يضيف إلى جانبه المرح. تجاوز البيع المسبق الخاص به بالفعل 1.4 مليون دولار، مع تسعير قريب من 0.0010745 دولار. مع كل من ميزات المنفعة و meme، يتم تمييز Pepenode كواحد من عمليات البيع المسبق الرئيسية للمراقبة في عام 2025.

العملية بسيطة: بناء أو دمج أو تداول الأجهزة لفتح المكافآت. بالنسبة لأولئك الذين يستمتعون بعملات meme ولكنهم يريدون أكثر من مجرد الاحتفاظ، يمزج Pepenode المرح مع المنفعة من خلال نموذج الحرق الخاص به. إلى جانب BlockDAG و Bitcoin Hyper، تمت ملاحظته على نطاق واسع في منافذ الكريبتو. تكمن الجاذبية في مزيجه من طريقة لعب جديدة وعرض متقلص، مما يجعله واحدًا من أفضل عمليات البيع المسبق الجديدة لأولئك الذين يبحثون عن أفكار جديدة مع إمكانية ارتفاع تكهني.

أفكار ختامية

يجلب كل من Bitcoin Hyper و Pepenode أفكارًا جديدة. يريد Hyper أن يدعم البيتكوين العقود الذكية و BTC المغلف، بينما يدفع Pepenode التعدين المرح مع عمليات الحرق. يظهر كلاهما وعدًا قويًا، لكن البورصات ستحتاج إلى دليل مباشر.

يقدم BlockDAG بالفعل هذا الدليل. مع إنتاجية تبلغ 1,400 TPS، وتجريد الحساب قيد التشغيل، وترقيات وقت التشغيل نشطة، وتطبيقات مباشرة على السلسلة، تظهر شبكة اختبار Awakening الخاصة به استخدامًا حقيقيًا. تضيف أدوات مثل لوحات القيادة وبيئة تطوير متكاملة كاملة وزنًا إضافيًا. مع ما يقرب من 420 مليون دولار تم جمعها، و3 ملايين منقب X1، و20,000 وحدة أجهزة، يقف BlockDAG منفردًا. هذا المزيج من قوة البيع المسبق والتسليم الحقيقي يفسر سبب تصنيف BlockDAG كأفضل بيع مسبق لعملة الكريبتو في عام 2025.

