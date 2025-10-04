البورصةDEX+
حملة البيع المسبق لـ BlockDAG تقترب من 420 مليون دولار مع إطلاق شبكة testnet!

بواسطة: Bitemycoin
2025/10/04 14:46
تهدف شبكة BlockDAG، وهي مشروع كريبتو، إلى تنفيذ تقنية عملة مشفرة مبتكرة تسمى الرسم البياني الموجه الدوري للكتل. تم بناء التقنية للتغلب على قابلية التوسع وقيود السرعة في البلوكتشين التقليدية. أصبحت شبكة BlockDAG محط اهتمام في فترة قصيرة، حيث جمعت حوالي 420 مليون دولار في البيع المسبق الخاص بها. 

تأتي حملة البيع المسبق أيضًا مع إطلاق ميزات مباشرة على شبكة الاختبار Awakening الخاصة بها، بما في ذلك تطبيقات لامركزية (DApp) للانعكاس واليانصيب، ومستكشف NFT، ونشر العقد الذكي. 

وفقًا لأحدث تحليل للسوق، فقد خلقت شبكة الاختبار المباشرة لـ BlockDAG وحملة البيع المسبق اهتمامًا كافيًا بين المستخدمين وجعلته أحد مشاريع البيع المسبق الرائدة لعام 2025. تتكون شبكة الاختبار Awakening من BlockDAG من إجراءات أمنية متكاملة، وتدقيق العقود الذكي، وحماية إعادة الدخول، والاختبار المستمر، وما إلى ذلك، وهذه المبادرات من المشروع على وشك أن تضع نفسها كواحدة من المشاريع الأكثر موثوقية في السوق. 

حملة البيع المسبق لـ BlockDAG جمعت حوالي 420 مليون دولار

نجحت حملة البيع المسبق لـ BlockDAG في جمع حوالي 420 مليون دولار، مما يجعلها واحدة من أكبر فعاليات جمع التبرعات للكريبتو هذا العام. تشير أحدث الإحصاءات إلى أن أكثر من 26.5 مليار رمز BDAG قد تم بيعها بالفعل لأكثر من 312,000 حامل و3 ملايين عامل تعدين متنقل. كما يدعون أن حوالي 20,000 جهاز تعدين قد تم شحنها كجزء من الحملة، ويستمر البيع المسبق في جذب انتباه المستثمرين حيث يوفر سعر دخول تنافسي وميزات منفعة محسنة.

بدأت معظم المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام عبر الإنترنت في تصنيف حملة البيع المسبق لـ BlockDAG كواحدة من أفضل عمليات البيع المسبق للكريبتو في عام 2025. وأفادوا أن نجاح حملة البيع المسبق لـ BlockDAG يرجع إلى دعمها لتجريد الحساب، مما يمنح المطورين طرقًا أسهل للعمل على السلسلة. وذكروا أنه من خلال بيئة تطوير BlockDAG (BDAG)، يمكن للبناة إصدار الرموز غيرالقابلة للاستبدال، وإنشاء عملات ERC20، واختبار التطبيقات اللامركزية مباشرة. ولاحظوا أنه على عكس العديد من المشاريع التي تشارك فقط خرائط الطريق، يُظهر BlockDAG التسليم المباشر. وذكروا أن تطبيقات الانعكاس واليانصيب اللامركزية نشطة بالفعل، مما يمنح المستخدمين ميزات حقيقية قبل الشبكة الرئيسية. 

يتبنى BlockDAG نهجًا مختلفًا لحملة البيع المسبق الخاصة به. بالنسبة لمعظم مشاريع الكريبتو، فإن نهاية البيع المسبق هي علامة متقطعة، لكن BlockDAG يعاملها كخط بداية. وفقًا لأحدث تقارير وسائل الإعلام، بمجرد إغلاق البيع المسبق، ارتفع السعر مع تقدم المشروع إلى المرحلة التالية. وذكروا أنه مع بيع 26.5 مليار عملة وأكثر من 312,000 حامل على متن الطائرة بالفعل، لم يعد BlockDAG مجرد فكرة؛ إنه حاليًا على وشك أن يصبح نظامًا بيئيًا عاملاً.

شبكة الاختبار Awakening من BlockDAG نشطة الآن وتغذي البيع المسبق

بيئة الاختبار العامة المصممة لمحاكاة قدرات الشبكة الرئيسية لـ BlockDAG قبل إطلاقها الكامل نشطة الآن. تسمح شبكة الاختبار للمطورين وأعضاء المجتمع باختبار التطبيقات اللامركزية (dApps)، والعقود الذكية، والبنية التحتية للشبكة في بيئة بدون مخاطر.

تم تفعيل شبكة الاختبار في 24-25 سبتمبر 2025، مما يمثل تحولًا كبيرًا في انتقال BlockDAG من المفهوم إلى التنفيذ. تدعي السجلات الرسمية لـ BlockDAG أن شبكة الاختبار تدعم 1,400 معاملة في الثانية، وتجربة قابلية التوسع للشبكة، والمراجعة الأمنية، والمعاملات بدون غاز. وأضافت أنه يمكن للمستخدمين التفاعل مع التطبيقات اللامركزية المباشرة مثل الانعكاس واليانصيب، وإصدار رموز اختبار عبر صنبور الكريبتو، واستخدام وحدات NFT وتكاملات المحفظة. 

الميزات الرئيسية لشبكة الاختبار Awakening من BlockDAG

  • مستكشف متقدم، 
  • دعم عامل التعدين المتكامل، 
  • تجريد الحساب باستخدام EIP-4337، 
  • إزالة نموذج UTXO لصالح توافق EVM، 
  • ترقيات بروتوكول وقت التشغيل، 
  • أدوات مطور قوية، مثل بيئة تطوير كاملة ومعالج نشر العقد. 

لقد غذت شبكة الاختبار النشطة حملة البيع المسبق المستمرة لـ BlockDAG وساعدت في جمع 420 مليون دولار. قدمت شبكة الاختبار دليلًا قويًا على فائدة BlockDAG والتقدم التكنولوجي قبل إطلاق الشبكة الرئيسية، والمتوقع هذا الشهر. لعبت شبكة الاختبار دورًا رئيسيًا في شرح استقرار الشبكة ونضج البنية التحتية للمستثمرين المبكرين، وزادت من زخم البيع المسبق من خلال تحسين ثقة المستثمرين من خلال خلق الثقة في الشبكة. 

ذكرت أحدث الشائعات في مجتمع الكريبتو أن إطلاق الشبكة الرئيسية لـ BlockDAG كان متوقعًا رسميًا في أواخر عام 2025 أو، على الأرجح، في عام 2026. وضعت التكهنات وتنبؤات المطلعين الجدول الزمني لإطلاق الشبكة الرئيسية لـ BlockDAG حوالي أواخر عام 2025، ولكن بثقة أكبر في عام 2026 لضمان الجودة والأمان.

اقرأ أيضًا: لماذا BlockDAG هو أفضل كريبتو للاستثمار فيه: ADA و Pi يفشلان في مواكبة السرعة

إخلاء المسؤولية: المعلومات المقدمة حول BlockDAG، بما في ذلك البيع المسبق، وشبكة الاختبار، والجداول الزمنية لإطلاق الشبكة الرئيسية، هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية أو مهنية أخرى.

ظهر المنشور حملة البيع المسبق لـ BlockDAG تقترب من 420 مليون دولار مع شبكة الاختبار Awakening! لأول مرة على BiteMyCoin.

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

