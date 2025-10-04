البورصةDEX+
بلوك داج، ماكسي دوج، بيتكوين هايبر، SUBBD

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/10/04 12:07
أخبار تشفير

استكشف قائمة أفضل العملات المشفرة للبيع المسبق في 2025. تعرف على سبب اكتساب BlockDAG وMaxi Doge وBitcoin Hyper وSUBBD للاهتمام، مع الأسعار والإحصاءات ونمو المستخدمين.

يتطلع الكثير من الناس إلى العملات في مراحلها المبكرة حيث لا تزال أسعار الدخول منخفضة للغاية. الحديث حول الإمكانات المحتملة يجعل قائمة العملات المشفرة للبيع المسبق موضوعًا ساخنًا. غالبًا ما توفر عمليات البيع المسبق هذه أكثر من مجرد عملات. قد تشمل Staking وبرامج الإحالة المباشرة والميزات الفريدة التي تبني الإثارة قبل الإطلاق.

في الوقت الحالي، هناك أربعة أسماء تجذب اهتمامًا قويًا: BlockDAG وMaxi Doge (MAXI) وBitcoin Hyper (HYPER) وSUBBD (SUBBD). يسلط كل منها الضوء على نقاط قوة مختلفة، من شبكات الاختبار العاملة إلى النمو المدفوع بعملات meme إلى الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. إليك نظرة على سبب تصدر هذه العملات للعناوين الرئيسية وكيف تتناسب مع قائمة العملات المشفرة للبيع المسبق لعام 2025.

1. BlockDAG: إيقاظ شبكة الاختبار ونجاح البيع المسبق

تمضي BlockDAG قدمًا بشبكة الاختبار الخاصة بها Awakening. تتعامل الشبكة الآن مع 1,400 معاملة في الثانية. كما أنها تدعم تجريد الحساب، مما يمنح المطورين طرقًا أسهل للعمل على السلسلة. من خلال BlockDAG (BDAG) IDE، يمكن للبناة إصدار الرموز غيرالقابلة للاستبدال وإنشاء عملات ERC20 واختبار تطبيقات لامركزية مباشرة. على عكس العديد من المشاريع التي تشارك فقط خرائط الطريق، تُظهر BlockDAG التسليم المباشر. تطبيقات Reflection وLottery اللامركزية متاحة بالفعل، مما يمنح المستخدمين ميزات حقيقية قبل الشبكة الرئيسية.

البيع المسبق هو أبرز النقاط الرئيسية. تم جمع ما يقرب من 420 مليون دولار حتى الآن. العملات عند 0.0015 دولار في الدفعة 30. تم بيع أكثر من 26.5 مليار عملة بالفعل، وهناك أكثر من 312,000 حائز. اعتماد التعدين قوي أيضًا. تجاوز تطبيق X1 للهاتف المحمول 3 ملايين مستخدم، وتم شحن 20,000 جهاز تعدين مادي. هذا يظهر جذبًا واسعًا في كل من الأجهزة والبرامج.

يشير المؤيدون إلى سعر الإدراج المتوقع البالغ 0.05 دولار كسبب رئيسي لارتفاع الطلب. مع مكافآت الإحالة المباشرة التي تجلب مشترين جدد والدفعات التي تتحرك بسرعة، تتربع BlockDAG على رأس قائمة العملات المشفرة للبيع المسبق. قد يشعر تخطي هذه العملة بالتكلفة بمجرد وصول الشبكة الرئيسية.

2. Maxi Doge (MAXI): قوة عملات meme مع الهيكل

تستلهم Maxi Doge من ثقافة الميم ولكنها تستخدم بيعًا مسبقًا منظمًا. تتبع علامتها التجارية Dogecoin، لكن النموذج يعتمد على الندرة والتوزيع المرحلي وStaking الذي يقدم ما يصل إلى 135% APY.

بحلول أواخر سبتمبر، كان سعر MAXI عند 0.000259 دولار. جمع البيع المسبق حوالي 2.5 مليون دولار، مما يظهر الطلب المبكر. نظرًا لارتفاع السعر في الجولات اللاحقة، يبحث العديد من المشترين عن وصول مبكر قبل زيادة التكاليف.

تبني Maxi Doge أيضًا الاهتمام من خلال التسويق المستهدف، وتنمية قاعدة مؤيديها. هذا يعكس التحركات المستخدمة من قبل عملات meme السابقة قبل الإدراج. في حين أنها لا تتطابق بعد مع حجم BlockDAG، توفر Maxi Doge خيارًا بسيطًا لأولئك الذين يبحثون عن الطلب المدعوم بعملات meme. إذا ظل مجتمعها قويًا، فقد تقف بين أفضل عمليات البيع المسبق للعملات المشفرة في عام 2025.

3. Bitcoin Hyper (HYPER): ادعاءات السرعة، أسئلة الإثبات

تروج Bitcoin Hyper لنفسها كشبكة أسرع وأكثر قابلية للتوسع. البيع المسبق قوي، مع تسعير HYPER عند 0.012975 دولار وجمع أكثر من 18 مليون دولار. يركز المؤيدون على ادعائها بالسرعة وتجربة المستخدم السلسة كأسباب رئيسية للاهتمام.

ومع ذلك، لا يزال المشروع يواجه عقبات. على عكس BlockDAG، لا توجد شبكة اختبار عامة حتى الآن. لا توجد تطبيقات مباشرة تظهر كيف يعمل النظام تحت الحمل. في الوقت الحالي، لديها قوة تمويلية ولكن ليس هناك ما يكفي من إثبات التسليم.

حتى مع تلك الفجوات، تظل Bitcoin Hyper على العديد من القوائم بسبب جمع التبرعات ونقطة الدخول منخفضة التكلفة. يوفر البيع المسبق طريقة ميسورة التكلفة للدخول، بينما ينتظر السوق إثبات ادعاءاتها التقنية.

4. SUBBD (SUBBD): الذكاء الاصطناعي واقتصاد المبدعين

تبني SUBBD أدوات تمزج بين الذكاء الاصطناعي وWeb3 للمبدعين والمعجبين. يبلغ سعر البيع المسبق 0.056525 دولار، مع أكثر من 1.1 مليون دولار تم جمعها. يركز المشروع على تحقيق الدخل من الاشتراك والميزات القائمة على الذكاء الاصطناعي ومكافآت Staking تصل إلى 20% APY.

كما أنها تقدم أدوات يقودها المجتمع مثل مكافآت المبدعين ودعم الخزينة. تشير توقعات الأسعار إلى أن SUBBD يمكن أن تتجاوز 0.40 دولار في عام 2025، مع دعوة البعض إلى 1 دولار على المدى الطويل. هذه تخمينات مبكرة، لكنها تسلط الضوء على الاهتمام المتزايد.

من خلال التركيز على المبدعين بدلاً من عملات meme أو الشبكات، تتميز SUBBD. حتى مع التركيز على مجال متخصص، فإنها مجمعة مع أفضل عمليات البيع المسبق لعام 2025.

أي عملة تتصدر قائمة العملات المشفرة للبيع المسبق

مرحلة البيع المسبق هي المكان الذي تهم فيه التحركات المبكرة أكثر. كل مشروع هنا له نقاط قوته. تُظهر BlockDAG فائدة مختبرة، وبيعًا مسبقًا يحطم الأرقام القياسية، وتطبيقات لامركزية حقيقية متاحة الآن. تجلب Maxi Doge طاقة عملات meme مع الهيكل. جمعت Bitcoin Hyper الملايين، لكن يجب أن تثبت نفسها أكثر. تقدم SUBBD أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتصل مباشرة بالمبدعين.

بالنسبة لأي شخص يتابع قائمة العملات المشفرة للبيع المسبق، السؤال ليس ما إذا كانت هذه الأسماء تستحق المشاهدة، ولكن أيها يجب أن نعطيه وزنًا أكبر. تبدو BlockDAG الأقوى الآن لأنها تجمع بين التسليم والحجم. تضيف Maxi Doge وBitcoin Hyper وSUBBD جميعها تنوعًا، مما يوفر مجموعة أوسع من الخيارات. الاختبار التالي هو أي منها يمكنه تحويل ضجيج البيع المسبق إلى نمو طويل الأمد.

هذا المنشور برعاية. لا تؤيد Coindoo أو تتحمل مسؤولية المحتوى أو الدقة أو الجودة أو الإعلانات أو المنتجات أو أي مواد أخرى على هذه الصفحة. يتم تشجيع القراء على إجراء أبحاثهم الخاصة قبل الانخراط في أي إجراءات متعلقة بالعملات المشفرة. لن تكون Coindoo مسؤولة، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن أي أضرار أو خسائر ناتجة عن استخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة. قم دائمًا بإجراء بحثك الخاص.

المؤلف

كراسيمير روسيف هو صحفي لديه سنوات عديدة من الخبرة في تغطية العملات المشفرة والأسواق المالية. يتخصص في التحليل والأخبار والتوقعات للأصول الرقمية، ويزود القراء بمعلومات متعمقة وموثوقة حول أحدث اتجاهات السوق. تجعله خبرته واحترافيته مصدرًا قيمًا للمعلومات للمستثمرين والمتداولين وأي شخص يتابع ديناميكيات عالم الكريبتو.

