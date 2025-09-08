بلوكداج يتصدر بجمع 400 مليون دولار وتثبيت السعر عند 0.0013 دولار

أفضل مشاريع تشفير للمراقبة في سبتمبر 2025: BlockDAG وDOGE وBONK وTRX

في عالم التشفير، رأس المال الذي يتم جمعه يهم فقط عندما يبني شيئًا حقيقيًا. المشاريع ذات الأرقام البراقة ولكن القليل من الجوهر لا تدوم طويلاً. ولكن عندما يحول المشروع التمويل إلى بنية تحتية ومستخدمين ومشاركة يومية، فهذا هو الوقت الذي يكون فيه الاهتمام مبررًا.

هذه القائمة ليست عن العملات ذات الضجيج المسبق فقط، بل تتعلق بالمشاريع التي تظهر حجمًا وجذبًا وخارطة طريق قيد التنفيذ بالفعل. اعتبارًا من سبتمبر 2025، هذه هي أربعة من أفضل مشاريع التشفير التي تحول الإمكانات إلى إثبات، وأحدها يمنح المشترين نقطة دخول مقفلة زمنيًا بسعر لم يره الكثيرون قادمًا.

BlockDAG (BDAG): من رأس المال إلى الكود والمنقبين وملايين المستخدمين

BlockDAG لا يحاول جذب الانتباه. لديه بالفعل، مع أرقام يحسدها معظم البيع المسبق الآخر. مع أكثر من 400 مليون دولار تم جمعها، بما في ذلك 40 مليون دولار في الشهر الماضي وحده، هذا ليس مجرد جمع كبير. إنه ملتزم. تم بيع أكثر من 25.5 مليار عملة BDAG، مع انضمام أكثر من 312,000 حامل فريد. لكن الفرق الحقيقي يكمن في كيفية استخدام رأس المال.

بدلاً من ضجيج التسويق، وضع BlockDAG الأموال مباشرة في البنية التحتية. تم بالفعل شحن 19,000 من آلات التعدين من سلسلة X (X10، X30، X100)، بمعدل 2,000 وحدة أسبوعيًا. أكثر من 3 ملايين مستخدم يقومون بالتعدين بنشاط من خلال تطبيق X1 للهاتف المحمول، مما يحول النقرات اليومية إلى مشاركة يومية. هناك أيضًا لوحة قيادة عالمية مباشرة وأدوات للمطورين ونظام بيئي للتعدين متدرج. خارطة الطريق ليست وعدًا، إنها مجموعة منتجات يتم استخدامها بالفعل من قبل قاعدة عالمية متنامية عبر أكثر من 130 دولة.

البيع المسبق حاليًا في الدفعة 30، بسعر 0.03 دولار، مع عائد استثمار بنسبة 2,900% منذ الدفعة 1. لكن الفرصة الحقيقية تكمن في قفل السعر المؤقت عند 0.0013 دولار، مفتوح حتى 1 أكتوبر. إنه توافق نادر: جذب عالي مع نقطة دخول منخفضة. لأي شخص يبحث عن أفضل مشاريع التشفير، BlockDAG يحدد الوتيرة في عام 2025.

Dogecoin (DOGE): تحتجز بقوة، في انتظار اختراق الحدود

يستمر Dogecoin في البقاء تحت الأضواء، ولكن ليس فقط بسبب جذوره في عملات meme. اعتبارًا من سبتمبر 2025، يتم تداول DOGE بحوالي 0.077 دولار، متعافيًا من الانخفاضات السابقة بعد تجدد التكهنات حول التكامل المحتمل مع ميزات الدفع القادمة لوسائل التواصل الاجتماعي. استمرت تعليقات إيلون ماسك في الحفاظ على أهمية DOGE، لكن حركة السعر كانت محدودة النطاق لأسابيع.

ما يبقي Dogecoin في قائمة أفضل مشاريع التشفير هو قاعدة حامليه الضخمة والسيولة. لا يقدم تطورًا تقنيًا أو خدمات جديدة، لكنه لا يحتاج إلى ذلك. يعمل كعملة دخول للملايين ولديه وزن ثقافي قلما يستطيع الآخرون مطابقته. إذا تحققت عمليات دمج الدفع هذا الربع، فقد يشهد DOGE تحركًا سريعًا للأعلى، ولكن في الوقت الحالي، إنها لعبة انتظار ومشاهدة للكثيرين.

BONK: لا يزال ينبح، ولكن بعضة أقل

شهدت BONK، عملة meme المستندة إلى Solana، ارتفاعًا حادًا في وقت سابق من عام 2025 واكتسبت جاذبية خلال إحياء عملات meme. ومع ذلك، اعتبارًا من سبتمبر، يتم تداول BONK بسعر 0.000018 دولار، منخفضًا عن ارتفاعاته الربيعية. على الرغم من الانخفاض، لا تزال BONK واحدة من رموز meme الأكثر نقاشًا بسبب ظهورها المتكرر في عروض NFT وعمليات airdrop وحوافز النظام البيئي سولانا.

لا يزال دعم المجتمع نشطًا، لكن الزخم قد تراجع في الأشهر الأخيرة. تحاول BONK البقاء ذات صلة من خلال التكامل مع أدوات DeFi المستندة إلى Solana وشراكات التجار، لكن لم يتم البت بعد فيما إذا كانت هذه ستستمر. قد لا تكون تقود المجموعة بعد الآن، لكن BONK لا تزال تكسب مكانتها بين أفضل مشاريع التشفير بناءً على الرؤية المجردة وحجم المضاربة.

TRON (TRX): تنفيذ هادئ، أرقام متزايدة

لم يكن TRON أبدًا مشروعًا ثقيل الضجيج المسبق، لكن اتساقه يمنحه مكانًا في هذه القائمة. اعتبارًا من سبتمبر 2025، يبلغ سعر TRX حوالي 0.11 دولار، ويظل ثابتًا بعد ارتفاع صيفي أثارته شراكات تسوية العملات المستقرة الموسعة في آسيا والشرق الأوسط. استراتيجية TRON التي تركز على حالات الاستخدام في العالم الحقيقي، وخاصة المدفوعات والتسويات، أبقتها بعيدة عن التقلبات التي تهز الرموز الأخرى.

مع أكثر من 200 مليون حساب وحجم TRC20-USDT في مستويات قياسية، لا يزال TRON أحد أكثر طبقات Layer 1 استخدامًا من حيث إنتاجية العملات المستقرة. في حين أنه لا يولد عناوين رئيسية مثل المشاريع الأحدث، فإنه يستمر في الظهور في مقاييس قائمة على المنفعة، وهذا ما يجعله أحد أكثر مشاريع التشفير اتساقًا بهدوء في عام 2025.

البنية التحتية والمنفعة والتوقيت تحدد اللحظة

كل من مشاريع التشفير الرائدة هذه لديه قوة مختلفة. DOGE يستفيد من النفوذ الثقافي. BONK يركب على اهتمام meme. TRX يبني على المنفعة الصامتة. لكن BlockDAG يبرز لأنه لا يجمع المال فحسب، بل يبني شيئًا حقيقيًا به.

الشبكة لديها بالفعل مستخدمين ومنقبين وتطبيقات وحجم، وهي لا تزال في مرحلة البيع المسبق. مع تثبيت السعر عند 0.0013 دولار حتى 1 أكتوبر، التوقيت ليس عادلاً فحسب. إنه استراتيجي. أي شخص ينتظر إشارة في التشفير قد يرغب في النظر إلى المكان الذي تحول فيه التمويل بالفعل إلى وظيفة.