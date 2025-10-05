انخفاض إيرادات البلوكتشين بنسبة 16% في سبتمبر

انخفضت إيرادات شبكة البلوكشين عبر العديد من الأنظمة البيئية بنسبة 16% على أساس شهري في سبتمبر. وفقًا لمدير الأصول VanEck، يمكن أن يُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض في تقلبات السعر في أسواق الأصول الرقمية.

شهدت إيرادات شبكة الإيثريوم انخفاضًا بنسبة 6%، بينما انخفضت سولانا بنسبة 11%. كما لاحظ تقرير VanEck أن شبكة ترون سجلت انخفاضًا بنسبة 37% في الرسوم. من الجدير بالذكر أن السبب الرئيسي لهذا الانخفاض هو اقتراح الحوكمة الذي تم تقديمه في أغسطس، والذي شهد انخفاض رسوم الغاز بأكثر من 50%. وفقًا للتقارير، انخفضت إجمالي رسوم الشبكة اليومية لمنتجي كتل ترون، المعروفين باسم الممثلين الفائقين، إلى 5 ملايين دولار في 7 سبتمبر، وهو الأدنى منذ أكثر من عام.

انخفاض إيرادات البلوكشين بنسبة 16% في سبتمبر

تم عزو الانخفاض في الإيرادات في شبكات البلوكشين الأخرى إلى انخفاض تقلبات السعر في أسواق الكريبتو والرموز الأساسية التي تشغل هذه الشبكات. شهدت تقلبات الإيثريوم أكبر انخفاض، حيث انخفضت بنسبة 16%، تليها بيتكوين، التي انخفضت بنحو 26% في سبتمبر. احتلت سولانا المرتبة الثالثة، حيث شهدت انخفاضًا بنحو 16% في الشهر.

"مع انخفاض التقلبات السعرية للأصول الرقمية، هناك فرص أقل للمراجحة لإجبار المتداولين على دفع رسوم أولوية عالية،" كما أوضح الباحثون في التقرير. تعد إيرادات الشبكة والرسوم مقياسًا مهمًا لقياس النشاط الاقتصادي في أنظمة الكريبتو البيئية. يراقب محللو السوق والمتداولون والمستثمرون أساسيات الشبكة للتأكد من الصحة العامة للنظام البيئي والمشاريع الفردية وسوق الكريبتو الأوسع.

في غضون ذلك، حافظت شبكة ترون على مكانتها الأولى بين النظام البيئي للكريبتو من حيث الإيرادات. وفقًا لبيانات من Token Terminal، ولدت الشبكة 3.6 مليار دولار في العام الماضي. في الشهر الماضي، أفاد Token Terminal أن الشبكة تجاوزت أيضًا إيرادات الإيثريوم على مدار الـ 90 يومًا الماضية، حيث جمعت 435 مليون دولار في الرسوم مقارنة بـ 365 مليون دولار للإيثريوم.

ترون تشهد ارتفاعًا في الإيرادات

سلط مؤسس ترون جاستن صن الضوء على أداء الإيرادات في ذلك الوقت، مشيرًا إلى أنها تجاوزت إيرادات بروتوكول الإيثريوم بنسبة 50%. "إذا استمر هذا الاتجاه، فقد تتجاوز إيرادات بروتوكول ترون حتى 2 مليار دولار هذا العام، مما يجعلها البلوكشين الأكثر ربحية على وجه الأرض!" كما قال. من ناحية أخرى، ولدت الإيثريوم إيرادات بنحو 1 مليار دولار على مدار العام الماضي. حدث هذا على الرغم من وصول الأصول إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في أغسطس، وقيمة سوقية قدرها 539 مليار دولار، وهو ما يمثل أكثر من 16 ضعف القيمة السوقية لـ TRX، والتي تبلغ حوالي 32 مليار دولار فقط.

تم عزو إيرادات ترون إلى دورها في تسويات العملات المستقرة. تم إصدار حوالي 51% من إمدادات USDT المتداولة على شبكة Ton. تجاوزت القيمة السوقية للعملات المستقرة 292 مليار دولار في أكتوبر 2025 وكانت في ارتفاع مستمر منذ عام 2023، وفقًا لبيانات من RWA.XYZ. أصبحت العملات المستقرة حالة رئيسية لتكنولوجيا البلوكشين، حيث تحاول الحكومات زيادة قابلية التوسع لعملاتها الورقية من خلال وضعها على سلاسل الكتل.

على سبيل المثال، كانت الصين تناقش احتمالية إنشاء عملات مستقرة مدعومة باليوان لتعزيز تدويلها. ستسعى الدولة، المعروفة بنهجها المقيد تجاه الأصول الرقمية، إلى عكس سياساتها السابقة والسماح لعملتها الورقية بأن تكون على السلسلة. تم نشر التقرير بواسطة رويترز، التي أشارت إلى أنها حصلت على معلومات موثوقة من مصادر مطلعة على الأمر. إذا تمت الموافقة عليه، فسيشكل تحولاً في نهج البلد، الذي حظر تداول وتعدين الكريبتو في عام 2021.

انضم إلى مجتمع تداول الكريبتو المميز مجانًا لمدة 30 يومًا - عادة 100 دولار/شهر.