صندوق بلاك روك IBIT يأخذ المركز الأول من ديريبت في خيارات بيتكوين

تجاوزت شركة بلاك روك آي شيرز بيتكوين تراست (IBIT) منصة Deribit كأبرز منصة لخيارات البيتكوين، وهي علامة فارقة تعكس الدور المتنامي لوول ستريت في أسواق الكريبتو.

بلغ الاهتمام المفتوح في الخيارات المرتبطة بـ IBIT ما يقرب من 38 مليار دولار بعد انتهاء صلاحية يوم الجمعة، مقارنة بـ 32 مليار دولار على Deribit، وفقًا لبلومبرج.

يأتي هذا التحول بعد أقل من عام من إطلاق خيارات IBIT في نوفمبر 2024. كانت Deribit، التي تأسست في عام 2016 وكانت لفترة طويلة المركز الخارجي المهيمن، تسيطر على السوق حتى الآن.

يمثل هذا التطور تغييرًا هيكليًا في طريقة وصول المتداولين إلى البيتكوين. في السابق، كانت البورصات الخارجية التي تركز على الرافعة المالية هي المهيمنة، ولكن الآن تتدفق السيولة بشكل متزايد نحو المنتجات المنظمة في قلب الأسواق المالية الأمريكية.

تسارع دورة سيولة صناديق المؤشرات مع تعميق الطلب المؤسسي للمشاركة في السوق

أصبحت IBIT أكبر صندوق متداول في البورصة للبيتكوين في العالم بأصول تزيد عن 87 مليار دولار تحت الإدارة. أدى توسعها السريع إلى إنشاء دورة تعزيز. تجذب السيولة المتزايدة التدفقات المؤسسية، مما يغذي بدوره مشاركة أعمق في السوق.

لا تزال Deribit شائعة بين المتداولين المحليين للكريبتو. استحوذت منصة Coinbase على المنصة في أغسطس مقابل حوالي 2.9 مليار دولار، مما يعكس قيمتها المستمرة. ومع ذلك، فإن فقدان قيادتها في الخيارات يشير إلى مدى سرعة استيلاء التمويل التقليدي على أرض في أسواق البيتكوين.

تم إطلاق IBIT بواسطة BlackRock في يناير 2024، وتم تصميمه لمنح المستثمرين تعرضًا مباشرًا للبيتكوين دون عقبات الحفظ أو المحافظ. تدير Coinbase Prime حفظ صندوق المؤشرات المتداولة، مع هياكل إعداد التقارير المصممة للمستثمرين السائدين.

معلم IBIT البالغ 70 مليار دولار يظهر طلبًا غير مسبوق من المستثمرين

لعبت هيكلية تكلفة الصندوق أيضًا دورًا. مع نسبة مصروفات تبلغ 0.25٪، تم تخفيضها مؤقتًا إلى 0.12٪ للتدفقات المبكرة، أصبحت IBIT بسرعة أسرع صندوق مؤشرات متداولة نموًا في التاريخ. وصلت إلى 70 مليار دولار من الأصول في 341 يومًا تداوليًا فقط.

يقول محللو السوق إن هذا النمو أعاد تشكيل النظام البيئي. لا تزال المنصات الخارجية تجذب النشاط المضاربي، لكن المنتجات المنظمة ترسخ الآن الجزء الأكبر من الاهتمام المؤسسي. يمكن أن يؤدي الانقسام إلى إنشاء نظامين متوازيين، أحدهما متجذر في التمويل التقليدي والآخر في التداول اللامركزي.

أضاف صعود سوق خيارات IBIT طبقة أخرى إلى تأثيرها. بالنسبة لأمناء الخزانة ومديري الأصول، تثبت القدرة على التحوط من التعرض من خلال منصة منظمة أنها جاذبة قوية.

بالمقارنة، تم بناء هيمنة Deribit على الرافعة المالية عالية المخاطر والمتداولين العالميين الذين يسعون إلى إشراف أقل. لا يزال جاذبيتها قوية، لكن قبضتها تضعف مع انجذاب المزيد من رأس المال نحو الهياكل المدرجة في الولايات المتحدة.