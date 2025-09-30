صندوق بلاك روك IBIT يأخذ المركز الأول من ديريبت في خيارات بيتكوين

البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
تجاوز صندوق بلاك روك آي شيرز بيتكوين تراست (IBIT) منصة Deribit كأبرز منصة لخيارات البيتكوين، وهي علامة فارقة تعكس الدور المتنامي لوول ستريت في أسواق الكريبتو. بلغ الاهتمام المفتوح في الخيارات المرتبطة بـ IBIT ما يقرب من 38 مليار دولار بعد انتهاء صلاحية يوم الجمعة، مقارنة بـ 32 مليار دولار على Deribit، وفقًا لبلومبرج. يأتي هذا التحول بعد أقل من عام من إطلاق خيارات IBIT في نوفمبر 2024. كانت Deribit، التي تأسست في عام 2016 وظلت لفترة طويلة المركز الخارجي المهيمن، تسيطر على السوق حتى الآن. تمثل هذه التطورات تغييرًا هيكليًا في طريقة وصول المتداولين إلى البيتكوين. في السابق، كانت البورصات الخارجية التي تركز على الرافعة المالية هي المهيمنة، ولكن الآن تتدفق السيولة بشكل متزايد نحو المنتجات المنظمة في قلب الأسواق المالية الأمريكية. دورة السيولة في صناديق المؤشرات تتسارع مع تعميق الطلب المؤسسي للمشاركة في السوق أصبح IBIT أكبر صندوق متداول في البورصة للبيتكوين في العالم بأكثر من 87 مليار دولار من الأصول تحت الإدارة. أدى توسعه السريع إلى خلق دورة معززة. تجذب السيولة المتزايدة التدفقات المؤسسية، مما يغذي بدوره مشاركة أعمق في السوق. لا تزال Deribit شائعة بين المتداولين المحليين للكريبتو. استحوذت منصة Coinbase على المنصة في أغسطس مقابل حوالي 2.9 مليار دولار، مما يعكس قيمتها المستمرة. ومع ذلك، فإن فقدان ريادتها في الخيارات يشير إلى مدى سرعة استيلاء التمويل التقليدي على أرض في أسواق البيتكوين. تم إطلاق IBIT بواسطة BlackRock في يناير 2024، وتم تصميمه لمنح المستثمرين تعرضًا مباشرًا للبيتكوين دون عقبات الحفظ أو المحافظ. تدير Coinbase Prime حفظ صندوق المؤشرات، مع هياكل إعداد التقارير المصممة للمستثمرين السائدين. معلم 70 مليار دولار لـ IBIT يظهر طلبًا غير مسبوق من المستثمرين لعبت هيكلية تكلفة الصندوق أيضًا دورًا. مع نسبة مصروفات تبلغ 0.25٪، تم تخفيضها مؤقتًا إلى 0.12٪ للتدفقات المبكرة، أصبح IBIT بسرعة أسرع صندوق مؤشرات نموًا في التاريخ. وصل إلى 70 مليار دولار من الأصول في 341 يومًا تداوليًا فقط. يقول محللو السوق إن هذا النمو أعاد تشكيل النظام البيئي. لا تزال المنصات الخارجية تجذب النشاط المضاربي، لكن المنتجات المنظمة تثبت الآن الجزء الأكبر من الاهتمام المؤسسي. قد يؤدي الانقسام إلى إنشاء نظامين متوازيين، أحدهما متجذر في التمويل التقليدي والآخر في التداول اللامركزي. أضافت زيادة سوق خيارات IBIT طبقة أخرى إلى تأثيره. بالنسبة لأمناء الخزانة ومديري الأصول، تثبت القدرة على التحوط من التعرض من خلال منصة منظمة أنها جاذبة قوية. بالمقارنة، بُنيت هيمنة Deribit على الرافعة المالية عالية المخاطر والمتداولين العالميين الذين يسعون إلى إشراف أقل. لا يزال جاذبيتها قوية، لكن قبضتها تضعف مع انجذاب المزيد من رأس المال نحو الهياكل المدرجة في الولايات المتحدةتجاوز صندوق بلاك روك آي شيرز بيتكوين تراست (IBIT) منصة Deribit كأبرز منصة لخيارات البيتكوين، وهي علامة فارقة تعكس الدور المتنامي لوول ستريت في أسواق الكريبتو. بلغ الاهتمام المفتوح في الخيارات المرتبطة بـ IBIT ما يقرب من 38 مليار دولار بعد انتهاء صلاحية يوم الجمعة، مقارنة بـ 32 مليار دولار على Deribit، وفقًا لبلومبرج. يأتي هذا التحول بعد أقل من عام من إطلاق خيارات IBIT في نوفمبر 2024. كانت Deribit، التي تأسست في عام 2016 وظلت لفترة طويلة المركز الخارجي المهيمن، تسيطر على السوق حتى الآن. تمثل هذه التطورات تغييرًا هيكليًا في طريقة وصول المتداولين إلى البيتكوين. في السابق، كانت البورصات الخارجية التي تركز على الرافعة المالية هي المهيمنة، ولكن الآن تتدفق السيولة بشكل متزايد نحو المنتجات المنظمة في قلب الأسواق المالية الأمريكية. دورة السيولة في صناديق المؤشرات تتسارع مع تعميق الطلب المؤسسي للمشاركة في السوق أصبح IBIT أكبر صندوق متداول في البورصة للبيتكوين في العالم بأكثر من 87 مليار دولار من الأصول تحت الإدارة. أدى توسعه السريع إلى خلق دورة معززة. تجذب السيولة المتزايدة التدفقات المؤسسية، مما يغذي بدوره مشاركة أعمق في السوق. لا تزال Deribit شائعة بين المتداولين المحليين للكريبتو. استحوذت منصة Coinbase على المنصة في أغسطس مقابل حوالي 2.9 مليار دولار، مما يعكس قيمتها المستمرة. ومع ذلك، فإن فقدان ريادتها في الخيارات يشير إلى مدى سرعة استيلاء التمويل التقليدي على أرض في أسواق البيتكوين. تم إطلاق IBIT بواسطة BlackRock في يناير 2024، وتم تصميمه لمنح المستثمرين تعرضًا مباشرًا للبيتكوين دون عقبات الحفظ أو المحافظ. تدير Coinbase Prime حفظ صندوق المؤشرات، مع هياكل إعداد التقارير المصممة للمستثمرين السائدين. معلم 70 مليار دولار لـ IBIT يظهر طلبًا غير مسبوق من المستثمرين لعبت هيكلية تكلفة الصندوق أيضًا دورًا. مع نسبة مصروفات تبلغ 0.25٪، تم تخفيضها مؤقتًا إلى 0.12٪ للتدفقات المبكرة، أصبح IBIT بسرعة أسرع صندوق مؤشرات نموًا في التاريخ. وصل إلى 70 مليار دولار من الأصول في 341 يومًا تداوليًا فقط. يقول محللو السوق إن هذا النمو أعاد تشكيل النظام البيئي. لا تزال المنصات الخارجية تجذب النشاط المضاربي، لكن المنتجات المنظمة تثبت الآن الجزء الأكبر من الاهتمام المؤسسي. قد يؤدي الانقسام إلى إنشاء نظامين متوازيين، أحدهما متجذر في التمويل التقليدي والآخر في التداول اللامركزي. أضافت زيادة سوق خيارات IBIT طبقة أخرى إلى تأثيره. بالنسبة لأمناء الخزانة ومديري الأصول، تثبت القدرة على التحوط من التعرض من خلال منصة منظمة أنها جاذبة قوية. بالمقارنة، بُنيت هيمنة Deribit على الرافعة المالية عالية المخاطر والمتداولين العالميين الذين يسعون إلى إشراف أقل. لا يزال جاذبيتها قوية، لكن قبضتها تضعف مع انجذاب المزيد من رأس المال نحو الهياكل المدرجة في الولايات المتحدة

صندوق بلاك روك IBIT يأخذ المركز الأول من ديريبت في خيارات بيتكوين

بواسطة: CryptoNews
2025/09/30 12:40
1
1$0.01946-14.34%

تجاوزت شركة بلاك روك آي شيرز بيتكوين تراست (IBIT) منصة Deribit كأبرز منصة لخيارات البيتكوين، وهي علامة فارقة تعكس الدور المتنامي لوول ستريت في أسواق الكريبتو.

بلغ الاهتمام المفتوح في الخيارات المرتبطة بـ IBIT ما يقرب من 38 مليار دولار بعد انتهاء صلاحية يوم الجمعة، مقارنة بـ 32 مليار دولار على Deribit، وفقًا لبلومبرج.

يأتي هذا التحول بعد أقل من عام من إطلاق خيارات IBIT في نوفمبر 2024. كانت Deribit، التي تأسست في عام 2016 وكانت لفترة طويلة المركز الخارجي المهيمن، تسيطر على السوق حتى الآن.

يمثل هذا التطور تغييرًا هيكليًا في طريقة وصول المتداولين إلى البيتكوين. في السابق، كانت البورصات الخارجية التي تركز على الرافعة المالية هي المهيمنة، ولكن الآن تتدفق السيولة بشكل متزايد نحو المنتجات المنظمة في قلب الأسواق المالية الأمريكية.

تسارع دورة سيولة صناديق المؤشرات مع تعميق الطلب المؤسسي للمشاركة في السوق

أصبحت IBIT أكبر صندوق متداول في البورصة للبيتكوين في العالم بأصول تزيد عن 87 مليار دولار تحت الإدارة. أدى توسعها السريع إلى إنشاء دورة تعزيز. تجذب السيولة المتزايدة التدفقات المؤسسية، مما يغذي بدوره مشاركة أعمق في السوق.

لا تزال Deribit شائعة بين المتداولين المحليين للكريبتو. استحوذت منصة Coinbase على المنصة في أغسطس مقابل حوالي 2.9 مليار دولار، مما يعكس قيمتها المستمرة. ومع ذلك، فإن فقدان قيادتها في الخيارات يشير إلى مدى سرعة استيلاء التمويل التقليدي على أرض في أسواق البيتكوين.

تم إطلاق IBIT بواسطة BlackRock في يناير 2024، وتم تصميمه لمنح المستثمرين تعرضًا مباشرًا للبيتكوين دون عقبات الحفظ أو المحافظ. تدير Coinbase Prime حفظ صندوق المؤشرات المتداولة، مع هياكل إعداد التقارير المصممة للمستثمرين السائدين.

معلم IBIT البالغ 70 مليار دولار يظهر طلبًا غير مسبوق من المستثمرين

لعبت هيكلية تكلفة الصندوق أيضًا دورًا. مع نسبة مصروفات تبلغ 0.25٪، تم تخفيضها مؤقتًا إلى 0.12٪ للتدفقات المبكرة، أصبحت IBIT بسرعة أسرع صندوق مؤشرات متداولة نموًا في التاريخ. وصلت إلى 70 مليار دولار من الأصول في 341 يومًا تداوليًا فقط.

يقول محللو السوق إن هذا النمو أعاد تشكيل النظام البيئي. لا تزال المنصات الخارجية تجذب النشاط المضاربي، لكن المنتجات المنظمة ترسخ الآن الجزء الأكبر من الاهتمام المؤسسي. يمكن أن يؤدي الانقسام إلى إنشاء نظامين متوازيين، أحدهما متجذر في التمويل التقليدي والآخر في التداول اللامركزي.

أضاف صعود سوق خيارات IBIT طبقة أخرى إلى تأثيرها. بالنسبة لأمناء الخزانة ومديري الأصول، تثبت القدرة على التحوط من التعرض من خلال منصة منظمة أنها جاذبة قوية.

بالمقارنة، تم بناء هيمنة Deribit على الرافعة المالية عالية المخاطر والمتداولين العالميين الذين يسعون إلى إشراف أقل. لا يزال جاذبيتها قوية، لكن قبضتها تضعف مع انجذاب المزيد من رأس المال نحو الهياكل المدرجة في الولايات المتحدة.

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.003948+0.30%
1
1$0.01931-15.00%
EPNS
PUSH$0.01682+7.75%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين أمان البنوك السويسرية وأدوات التمويل اللامركزي (DeFi) وإنفاق MasterCard في تطبيق واحد ذاتي الحفظ، مما يجعل الوصول إلى العملات الرقمية بسيطًا وآمنًا للجميع.
Lorenzo Protocol
BANK$0.07812-6.28%
DeFi
DEFI$0.001058+15.25%
Ambire Wallet
WALLET$0.01909-0.41%
مشاركة
Blockchainreporter2025/11/13 04:00
هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

تتصدى السلطات التنظيمية في أوروبا لمخاطر العملات المستقرة وتدفع نحو ضوابط أكثر صرامة. على عكس اللوائح المجزأة للولايات المتحدة بشأن العملات المستقرة، وضع صانعو السياسات الأوروبيون نظامًا موحدًا يعتقدون أنه سيعزز الابتكار، ويحمي المستهلكين، ويحسن الاستقرار المالي. يمكن للقواعد الحالية للعملات المشفرة التعامل مع مخاطر العملات المستقرة على الرغم من التحذيرات الأخيرة [...]
Believe
BELIEVE$0.01268+1.92%
مشاركة
Cryptopolitan2025/11/13 04:50

الأخبار الرائجة

المزيد

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

أحدث البيانات تظهر أن أكثر عمليات الإيردروب سخونة تكتسب زخماً — IPO Genie يتصدر المخطط

انخفاض LINK بنسبة 4% مع فشل أخبار صندوق ETF لـ Chainlink في دفع كسر المقاومة الفنية

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,939.19
$101,939.19$101,939.19

-0.29%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,420.20
$3,420.20$3,420.20

-0.23%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.68
$153.68$153.68

-1.30%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3798
$2.3798$2.3798

+0.49%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11274
$0.11274$0.11274

+5.35%