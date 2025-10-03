عجلة بيتكوين البالغة 24 مليار دولار من بلاك روك تحرك سيولة BTC بنمو 800%

استقبل صندوق بلاك روك آي شيرز بيتكوين تروست تدفقات صافية بقيمة 23.8 مليار دولار هذا العام، بينما توسع صندوق الخزانة الأمريكية المرمز للشركة، BUIDL، بنسبة 800 بالمائة تقريبًا على مدار 18 شهرًا.

يضع حصاد IBIT لعام 2025 بين أكبر جامعي الأصول في سوق صناديق المؤشرات. تظل طباعات التدفق اليومية أسرع طريقة لتتبع ما إذا كان هذا العرض يتزايد أو يتلاشى خلال ساعات التداول الأمريكية، حيث تركز عمق السوق للبيتكوين منذ إطلاق صناديق المؤشرات الفورية.

السؤال الفوري هو كيف يتفاعل تخصيص صناديق المؤشرات المستدام مع إصدار البيتكوين بعد التنصيف. العرض الحالي قريب من 450 BTC يوميًا، مما يعكس 3.125 BTC لكل كتلة عند حوالي 144 كتلة يوميًا. لقد ثبت هذا الإصدار جانب العرض عند تدفق ضيق نسبيًا مقارنة بأنابيب رأس المال الكبيرة.

مع وصول 24 مليار دولار على مدار 275 يومًا تقريبًا، يبلغ معدل التشغيل حوالي 87 مليون دولار يوميًا.

عند 90,000 دولار لكل BTC، فهذا يعادل حوالي 970 BTC من الطلب اليومي الضمني، وعند 120,000 دولار، حوالي 725 BTC يوميًا، وعند 130,000 دولار، حوالي 670 BTC يوميًا.

حتى نقاط الأسعار الأعلى تترك متوسط IBIT لعام 2025 أعلى من الإصدار الجديد، وهذا يستثني التدفقات إلى صناديق المؤشرات الفورية الأخرى التي تستمد أيضًا العملات من نفس مجموعة العرض المتداول.

سعر لكل BTC تدفق داخلي IBIT/يوم BTC/يوم الضمني العرض الجديد/يوم نسبة التغطية (طلب BTC ÷ العرض) 90,000 دولار 87,000,000 دولار ~970 ~450 ~2.2× 120,000 دولار 87,000,000 دولار ~725 ~450 ~1.6× 130,000 دولار 87,000,000 دولار ~670 ~450 ~1.5×

التدفق ليس المحدد الوحيد للعوائد، ويمكن أن ينحرف إجراء الشريط اليومي عن نموذج امتصاص العرض البسيط.

العلاقة الإحصائية بين صافي التدفقات اليومية لصناديق المؤشرات وعوائد البيتكوين متواضعة، مع R² قريب من 0.32. انتقلت السيولة نحو الساعات الأمريكية مع زيادة عمق السوق في المواقع الأمريكية بعد موافقة صناديق المؤشرات.

يساعد هذا النمط في شرح سبب استجابة الشريط الفوري وهامش العرض-الطلب غالبًا بشكل أسرع حول إغلاق وول ستريت، عندما تصل بيانات التدفق ويعيد صناع السوق التوازن. كما أنه يسلط الضوء على ملف المخاطر في أيام الانعكاس.

سجل IBIT تدفقات خارجية كبيرة في بعض الأوقات هذا العام، وتم ربط تلك الجلسات بهوامش أوسع وكتب أرق حتى مع إشارة الاتجاه الأوسع إلى التراكم. يحافظ هذا السياق على التركيز على التباين، وليس فقط على المتوسطات.

يوسع BUIDL الجانب الآخر من الحلقة من خلال وضع سندات الخزانة قصيرة المدة على السلسلة لحاملي KYC.

تجاوز BUIDL مليار دولار من الأصول في أقل من عام بعد الإطلاق. أدت إضافة فئات أسهم إضافية على سلاسل أخرى إلى جلب سكك حديدية ذات تأخير أقل إلى هيكل حساب نقدي مرمز كان موجودًا بالفعل على الإيثريوم، مما دفع الأصول إلى ما يقرب من 3 مليارات دولار.

يأتي هذا النمو بنسبة 800 بالمائة تقريبًا خلال الـ 18 شهرًا الأولى.

يمكن لحاملي BUIDL نقل الأسهم إلى USDC باستخدام آلية تعتمد على العقود الذكية تعمل كمنحدر خارجي 7×24 خارج دورة الإنشاء والاسترداد الأساسية. هذا يشدد رابط الفيات إلى الدولار على السلسلة ويمنح المشاركين في السوق خيار تسوية أسرع لإدارة الضمانات ومخازن السيولة.

تلك الرابطة مهمة في تواريخ إعادة التوازن، وفي طلبات الهامش، وعندما تحتاج مفاجآت تدفق صناديق المؤشرات إلى تحوط سريع.

تؤطر الخلفية الكلية ساق العائد للنقد المرمز.

تراجعت أسعار الفائدة الأمامية من ذروتها ولكنها لا تزال إيجابية من حيث القيمة الاسمية، ويستمر عائد سندات الخزانة لمدة 3 أشهر في الترسيخ في نطاق يترك منتجات أذون الخزانة المرمزة جذابة كأداة لإدارة الخزانة للشركات التي تعمل حول ساعة التشفير.

إذا انخفضت السندات لأجل 10 سنوات بينما تستقر توقعات السياسة، يظل الحمل على الفواتير المرمزة تنافسيًا نسبيًا مقارنة بأرصدة النقد في البورصة التي لا تكسب فائدة، والتي يمكن أن تدعم الاشتراكات الثابتة حتى بدون اندفاعات التدفق الداخلي الحساسة للسعر.

لا تزال آليات الصناديق تشمل بوابات تشغيلية ونوافذ أفضل الجهود أثناء الضغط، كما هو موثق في المنشورات العامة من قبل أماكن الترميز، لذلك لا ينبغي معاملة السيولة خلال اليوم على أنها غير مقيدة.

أظهر الطلب على صناديق المؤشرات الفورية أيضًا اندفاعات تتجاوز المتوسط. أضافت حيازات صناديق المؤشرات الفورية العالمية حوالي 20,685 BTC في منتصف سبتمبر، وهو أقوى معدل أسبوعي منذ أوائل الصيف، مما رفع حيازات صناديق المؤشرات الفورية الأمريكية إلى حوالي 1.32 مليون BTC.

تزامنت هذه الخطوة مع تجديد الاهتمام بمنصات التوزيع ومحافظ النماذج والاستخدام المتزايد لأساس العقود الآجلة وتراكبات الخيارات لإدارة مخاطر الأساس ضد إنشاءات واستردادات صناديق المؤشرات.

يضيف الارتفاع في عمق ساعة التداول الأمريكية قناة بنية دقيقة تلتقي من خلالها هذه المخصصات بدفتر الطلبات، مما يركز السيولة عندما يعيد المستشارون الأمريكيون، وRIAs، والصناديق التوازن.

في الصورة الأكبر، تساعد توقعات الترميز على تحديد الجانب الإيجابي لسكك الدولار على السلسلة. وفقًا لسلسلة GPS من سيتي، يمكن أن تصل الأصول المرمزة إلى حوالي 4 إلى 5 تريليون دولار بحلول عام 2030، مع وصول العملات المستقرة كفئة أصول إلى حوالي 4 تريليون دولار من حيث القيمة السوقية بحلول ذلك التاريخ.

تحدد دراسة منفصلة أجرتها BCG وADDX سقفًا أعلى في منتصف عشرات التريليونات. هذه النطاقات ليست حالات أساسية للعام المقبل؛ إنها عدسة للتفكير في أي جزء من النقد المؤسسي والضمانات قد ينتقل إلى أدوات مرمزة تتفاعل مع البنية التحتية لتبادل العملات المشفرة.

إذا ارتفعت BUIDL والمركبات النظيرة بمليارات قليلة على مدار الأرباع الأربعة القادمة، فإن حتى بضعة مليارات من الدولارات الإضافية من النقد على السلسلة التي يمكن أن تتحرك بين المواقع في دقائق بدلاً من أيام ستغير كيفية تخزين صناع السوق للمخاطر حول طباعات صناديق المؤشرات.

تساعد مجموعة بسيطة من سيناريوهات 2025 في تأطير المرحلة التالية.

وضعت توقعات منتصف العام صافي التدفقات الداخلية لصناديق المؤشرات الفورية للبيتكوين لعام 2025 بالقرب من 55 مليار دولار. تم تحطيم هذا مع دخول 59 مليار دولار بالفعل بحلول أكتوبر، وبمتوسط سعر معاملة يبلغ 120,000 دولار، يعادل الطلب التراكمي حوالي 458,000 BTC على مدار عام، أو حوالي 1,250 BTC يوميًا إذا تم تخطيطها، وهو لا يزال أعلى بكثير من الإصدار الجديد.

سنة أكثر ليونة تنتهي بين 25 و35 مليار دولار بسبب التدفقات الخارجية ستترك الع