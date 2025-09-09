تحويل BlackRock لـ ETH و BTC إلى Coinbase Prime

البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
ظهر المنشور "تحويلات BlackRock لـ ETH و BTC إلى Coinbase Prime" على BitcoinEthereumNews.com. النقاط الرئيسية: قامت BlackRock بنقل كميات كبيرة من ETH و BTC إلى Coinbase Prime، مما يشير إلى عملية بيع. تتبع تكهنات السوق تحويلات الكريبتو الكبيرة من BlackRock. التأثير المحتمل على استقرار سوق الإيثريوم والبيتكوين. في 8 سبتمبر 2025، قام عنوان مرتبط بـ BlackRock بتحويل ما يقارب 254.4 مليون دولار من الإيثريوم و111.7 مليون دولار من البيتكوين إلى Coinbase Prime، مما يشير إلى احتمال بيع. قد تؤثر هذه المعاملة على أسواق الكريبتو، بالتزامن مع التدفقات الخارجية الكبيرة من صناديق ETF التابعة لـ BlackRock، مما يسبب تقلبات ويؤثر على أسعار الإيثريوم والبيتكوين. تحويلات BlackRock تثير مخاوف سوق الكريبتو أرسلت BlackRock أصول كريبتو رئيسية بإجمالي يتجاوز 366 مليون دولار إلى Coinbase Prime. هذه المعاملة الكبيرة، من أكبر مدير أصول في العالم، تثير مخاوف بشأن تحركات محتملة في السوق. غالبًا ما تسبق مثل هذه التحويلات عمليات بيع تؤثر على أسعار أصول الكريبتو. يضيف عدم وجود تعليق رسمي إلى التكهنات. "حتى الآن، لا يوجد تعليق من جانبنا بخصوص التحويل الأخير، الذي تمت ملاحظته من خلال بيانات على السلسلة،" قال لاري فينك، الرئيس التنفيذي لـ BlackRock. شهدت عمليات استرداد صناديق ETF الأخيرة من BlackRock تدفقات خارجية بقيمة 220 مليون دولار من البيتكوين و257.78 مليون دولار من الإيثريوم، مما يشير إلى إعادة تنظيم استراتيجي للأصول. مع وصول هذه الأصول إلى البورصة، يراقب المستثمرون عن كثب إجراءات التصفية المحتملة في السوق. تشير المناقشات الحالية عبر الإنترنت إلى اهتمام متزايد من مجتمع البلوكتشين. كما لاحظ محللو الكريبتو، فإن أي عملية بيع كبيرة يمكن أن تثير تقلبات أوسع في السوق، مما يؤثر ليس فقط على البيتكوين والإيثريوم ولكن قد يؤثر أيضًا على القطاعات ذات الصلة. أنماط السوق بعد تحويلات الكريبتو الكبيرة هل تعلم؟ غالبًا ما تؤدي تحويلات الكريبتو الكبيرة السابقة من قبل مديري ETF إلى تصحيحات في السوق. تتبع الملاحظات نمطًا شوهد منذ الربع الثاني من عام 2024، مما يسلط الضوء على التقلبات المحتملة في تحولات الأصول المماثلة. يتم تداول الإيثريوم (ETH) حاليًا بسعر 4,364.50 دولار مع حجم تداول لمدة 24 ساعة بزيادة 51.56%، وقيمة سوقية تبلغ 526.82 مليار دولار. تظهر حركات الأسعار الأخيرة زيادة بنسبة 1.49% خلال 24 ساعة وزيادة بنسبة 61.09% خلال 90 يومًا، مما يشير إلى نشاط قوي في سوق الكريبتو...ظهر المنشور "تحويلات BlackRock لـ ETH و BTC إلى Coinbase Prime" على BitcoinEthereumNews.com. النقاط الرئيسية: قامت BlackRock بنقل كميات كبيرة من ETH و BTC إلى Coinbase Prime، مما يشير إلى عملية بيع. تتبع تكهنات السوق تحويلات الكريبتو الكبيرة من BlackRock. التأثير المحتمل على استقرار سوق الإيثريوم والبيتكوين. في 8 سبتمبر 2025، قام عنوان مرتبط بـ BlackRock بتحويل ما يقارب 254.4 مليون دولار من الإيثريوم و111.7 مليون دولار من البيتكوين إلى Coinbase Prime، مما يشير إلى احتمال بيع. قد تؤثر هذه المعاملة على أسواق الكريبتو، بالتزامن مع التدفقات الخارجية الكبيرة من صناديق ETF التابعة لـ BlackRock، مما يسبب تقلبات ويؤثر على أسعار الإيثريوم والبيتكوين. تحويلات BlackRock تثير مخاوف سوق الكريبتو أرسلت BlackRock أصول كريبتو رئيسية بإجمالي يتجاوز 366 مليون دولار إلى Coinbase Prime. هذه المعاملة الكبيرة، من أكبر مدير أصول في العالم، تثير مخاوف بشأن تحركات محتملة في السوق. غالبًا ما تسبق مثل هذه التحويلات عمليات بيع تؤثر على أسعار أصول الكريبتو. يضيف عدم وجود تعليق رسمي إلى التكهنات. "حتى الآن، لا يوجد تعليق من جانبنا بخصوص التحويل الأخير، الذي تمت ملاحظته من خلال بيانات على السلسلة،" قال لاري فينك، الرئيس التنفيذي لـ BlackRock. شهدت عمليات استرداد صناديق ETF الأخيرة من BlackRock تدفقات خارجية بقيمة 220 مليون دولار من البيتكوين و257.78 مليون دولار من الإيثريوم، مما يشير إلى إعادة تنظيم استراتيجي للأصول. مع وصول هذه الأصول إلى البورصة، يراقب المستثمرون عن كثب إجراءات التصفية المحتملة في السوق. تشير المناقشات الحالية عبر الإنترنت إلى اهتمام متزايد من مجتمع البلوكتشين. كما لاحظ محللو الكريبتو، فإن أي عملية بيع كبيرة يمكن أن تثير تقلبات أوسع في السوق، مما يؤثر ليس فقط على البيتكوين والإيثريوم ولكن قد يؤثر أيضًا على القطاعات ذات الصلة. أنماط السوق بعد تحويلات الكريبتو الكبيرة هل تعلم؟ غالبًا ما تؤدي تحويلات الكريبتو الكبيرة السابقة من قبل مديري ETF إلى تصحيحات في السوق. تتبع الملاحظات نمطًا شوهد منذ الربع الثاني من عام 2024، مما يسلط الضوء على التقلبات المحتملة في تحولات الأصول المماثلة. يتم تداول الإيثريوم (ETH) حاليًا بسعر 4,364.50 دولار مع حجم تداول لمدة 24 ساعة بزيادة 51.56%، وقيمة سوقية تبلغ 526.82 مليار دولار. تظهر حركات الأسعار الأخيرة زيادة بنسبة 1.49% خلال 24 ساعة وزيادة بنسبة 61.09% خلال 90 يومًا، مما يشير إلى نشاط قوي في سوق الكريبتو...

تحويل BlackRock لـ ETH و BTC إلى Coinbase Prime

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/09 03:24
Prompt
PROMPT$0.07934-8.06%
Bitcoin
BTC$101,600.38-1.27%
Capverse
CAP$0.11073-1.02%
COM
COM$0.005457-7.38%
Ethereum
ETH$3,409.47-0.08%
النقاط الرئيسية:
  • نقلت BlackRock كميات كبيرة من ETH و بيتكوين إلى Coinbase Prime، مما يشير إلى عملية بيع.
  • المضاربة في السوق تتبع تحويلات تشفير كبيرة من BlackRock.
  • التأثير المحتمل على استقرار سوق الإيثريوم والبيتكوين.

في 8 سبتمبر 2025، قام عنوان مرتبط بـ BlackRock بتحويل ما يقارب 254.4 مليون دولار من الإيثريوم و111.7 مليون دولار من البيتكوين إلى Coinbase Prime، مما يشير إلى احتمال بيع.

قد تؤثر هذه المعاملة على أسواق التشفير، بالتزامن مع تدفقات خارجية كبيرة من صناديق ETF التابعة لـ BlackRock، مما يتسبب في تقلبات السعر ويؤثر على أسعار الإيثريوم والبيتكوين.

تحويل BlackRock يثير مخاوف سوق التشفير

أرسلت BlackRock أصول تشفير رئيسية بإجمالي أكثر من 366 مليون دولار إلى Coinbase Prime. هذه الصفقة الضخمة، من أكبر مدير أصول في العالم، تثير مخاوف بشأن تحركات محتملة في السوق. مثل هذه التحويلات غالبًا ما تسبق عمليات البيع التي تؤثر على أسعار أصول التشفير. عدم وجود تعليق رسمي يزيد من المضاربة.

"حتى الآن، ليس لدينا تعليق من جانبنا بخصوص التحويل الأخير، الذي تمت ملاحظته من خلال البيانات على السلسلة،" قال لاري فينك، الرئيس التنفيذي لـ BlackRock.

شهدت عمليات استرداد ETF الأخيرة من BlackRock تدفقات خارجية بقيمة 220 مليون دولار في البيتكوين و257.78 مليون دولار في الإيثريوم، مما يشير إلى إعادة تنظيم استراتيجي للأصول. مع وصول هذه الأصول إلى البورصة، يراقب المستثمرون عن كثب إجراءات التصفية المحتملة في السوق.

تشير المناقشات الحالية عبر الإنترنت إلى زيادة الاهتمام من مجتمع البلوكتشين. كما لاحظ محللو التشفير، فإن أي عملية بيع كبيرة يمكن أن تثير تقلبات أوسع في السوق، مما يؤثر ليس فقط على البيتكوين والإيثريوم ولكن قد يؤثر أيضًا على القطاعات ذات الصلة.

أنماط السوق بعد تحويلات التشفير الكبيرة

هل تعلم؟ تحويلات التشفير الكبيرة السابقة من قبل مديري ETF غالبًا ما تؤدي إلى تصحيحات في السوق. تتبع الملاحظات نمطًا شوهد منذ الربع الثاني من عام 2024، مما يسلط الضوء على التقلبات المحتملة في تحولات الأصول المماثلة.

يتم تداول الإيثريوم (ETH) حاليًا بسعر 4,364.50 دولار مع حجم تداول لمدة 24 ساعة بزيادة 51.56٪، وقيمة سوقية تبلغ 526.82 مليار دولار. تظهر حركات الأسعار الأخيرة زيادة بنسبة 1.49٪ خلال 24 ساعة وزيادة بنسبة 61.09٪ خلال 90 يومًا، مما يشير إلى نشاط قوي في سوق التشفير على الرغم من مخاوف التقلبات (CoinMarketCap).

الإيثريوم (ETH)، الرسم البياني اليومي، لقطة شاشة على CoinMarketCap في الساعة 15:38 UTC في 8 سبتمبر 2025. المصدر: CoinMarketCap

يقترح خبراء من Coincu أن مناورات BlackRock قد تؤثر على حيازات التشفير الحالية واستراتيجيات ETF. من المرجح أن التدقيق التنظيمي واتجاهات تدفق الأصول تؤثر على ديناميكيات السوق الأوسع، مما قد يغير كيفية تعامل اللاعبين المؤسسيين مع أصول التشفير.

إخلاء المسؤولية: المعلومات الواردة في هذا الموقع مقدمة كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.

المصدر: https://coincu.com/markets/blackrock-eth-btc-coinbase-transfer/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.00399+2.99%
1
1$0.01951-13.93%
EPNS
PUSH$0.01688+8.48%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

تظهر البيانات الجديدة استقرار المضاربة على العملات البديلة رغم انخفاض سعر البيتكوين، مما يشير إلى علامات مبكرة لإعادة دخول المخاطرة ودورة أكثر نضجًا للعملات البديلة في المستقبل. على الرغم من انخفاض البيتكوين (BTC) بنسبة 10% في أكتوبر، ظل مؤشر المضاربة على العملات البديلة من Capriole Investments مستقرًا عند حوالي 25%، مما يشير إلى أن النشاط المضاربي في سوق العملات البديلة يحافظ على استقراره بدلاً من الانهيار مع BTC. قد يشير هذا الاستقرار النسبي إلى مرحلة مبكرة من إعادة الدخول بين المشاركين في السوق، حيث يقوم المستثمرون بالتناوب بشكل انتقائي إلى أصول الكريبتو ذات المخاطر الأعلى على الرغم من الحذر الاقتصادي الكلي. النقاط الرئيسية: تظل المضاربة على العملات البديلة مستقرة رغم تراجع البيتكوين في أكتوبر إلى 100,000 دولار. اقرأ المزيد
Index Cooperative
INDEX$0.812-3.79%
Moonveil
MORE$0.00399+2.99%
Bitcoin
BTC$101,638.31-1.38%
مشاركة
Coinstats2025/11/13 04:22
هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

تتصدى السلطات التنظيمية في أوروبا لمخاطر العملات المستقرة وتدفع نحو ضوابط أكثر صرامة. على عكس اللوائح المجزأة للولايات المتحدة بشأن العملات المستقرة، وضع صانعو السياسات الأوروبيون نظامًا موحدًا يعتقدون أنه سيعزز الابتكار، ويحمي المستهلكين، ويحسن الاستقرار المالي. يمكن للقواعد الحالية للعملات المشفرة التعامل مع مخاطر العملات المستقرة على الرغم من التحذيرات الأخيرة [...]
Believe
BELIEVE$0.01235+0.57%
مشاركة
Cryptopolitan2025/11/13 04:50

الأخبار الرائجة

المزيد

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هل سينهي البيتكوين العام فوق أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 126,198 دولار؟ انقسام المحللين حول احتمالات اختراق الحدود

الدولار الكندي ينخفض بشكل طفيف قبيل قرار سعر الفائدة لبنك كندا - سكوتيابنك

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,595.87
$101,595.87$101,595.87

-0.63%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,409.29
$3,409.29$3,409.29

-0.55%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.30
$153.30$153.30

-1.54%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3858
$2.3858$2.3858

+0.74%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11195
$0.11195$0.11195

+4.61%