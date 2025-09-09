تحويل BlackRock لـ ETH و BTC إلى Coinbase Prime

النقاط الرئيسية: نقلت BlackRock كميات كبيرة من ETH و بيتكوين إلى Coinbase Prime، مما يشير إلى عملية بيع.

المضاربة في السوق تتبع تحويلات تشفير كبيرة من BlackRock.

التأثير المحتمل على استقرار سوق الإيثريوم والبيتكوين.

في 8 سبتمبر 2025، قام عنوان مرتبط بـ BlackRock بتحويل ما يقارب 254.4 مليون دولار من الإيثريوم و111.7 مليون دولار من البيتكوين إلى Coinbase Prime، مما يشير إلى احتمال بيع.

قد تؤثر هذه المعاملة على أسواق التشفير، بالتزامن مع تدفقات خارجية كبيرة من صناديق ETF التابعة لـ BlackRock، مما يتسبب في تقلبات السعر ويؤثر على أسعار الإيثريوم والبيتكوين.

تحويل BlackRock يثير مخاوف سوق التشفير

أرسلت BlackRock أصول تشفير رئيسية بإجمالي أكثر من 366 مليون دولار إلى Coinbase Prime. هذه الصفقة الضخمة، من أكبر مدير أصول في العالم، تثير مخاوف بشأن تحركات محتملة في السوق. مثل هذه التحويلات غالبًا ما تسبق عمليات البيع التي تؤثر على أسعار أصول التشفير. عدم وجود تعليق رسمي يزيد من المضاربة.

"حتى الآن، ليس لدينا تعليق من جانبنا بخصوص التحويل الأخير، الذي تمت ملاحظته من خلال البيانات على السلسلة،" قال لاري فينك، الرئيس التنفيذي لـ BlackRock.

شهدت عمليات استرداد ETF الأخيرة من BlackRock تدفقات خارجية بقيمة 220 مليون دولار في البيتكوين و257.78 مليون دولار في الإيثريوم، مما يشير إلى إعادة تنظيم استراتيجي للأصول. مع وصول هذه الأصول إلى البورصة، يراقب المستثمرون عن كثب إجراءات التصفية المحتملة في السوق.

تشير المناقشات الحالية عبر الإنترنت إلى زيادة الاهتمام من مجتمع البلوكتشين. كما لاحظ محللو التشفير، فإن أي عملية بيع كبيرة يمكن أن تثير تقلبات أوسع في السوق، مما يؤثر ليس فقط على البيتكوين والإيثريوم ولكن قد يؤثر أيضًا على القطاعات ذات الصلة.

أنماط السوق بعد تحويلات التشفير الكبيرة

هل تعلم؟ تحويلات التشفير الكبيرة السابقة من قبل مديري ETF غالبًا ما تؤدي إلى تصحيحات في السوق. تتبع الملاحظات نمطًا شوهد منذ الربع الثاني من عام 2024، مما يسلط الضوء على التقلبات المحتملة في تحولات الأصول المماثلة.

يتم تداول الإيثريوم (ETH) حاليًا بسعر 4,364.50 دولار مع حجم تداول لمدة 24 ساعة بزيادة 51.56٪، وقيمة سوقية تبلغ 526.82 مليار دولار. تظهر حركات الأسعار الأخيرة زيادة بنسبة 1.49٪ خلال 24 ساعة وزيادة بنسبة 61.09٪ خلال 90 يومًا، مما يشير إلى نشاط قوي في سوق التشفير على الرغم من مخاوف التقلبات (CoinMarketCap).

الإيثريوم (ETH)، الرسم البياني اليومي، لقطة شاشة على CoinMarketCap في الساعة 15:38 UTC في 8 سبتمبر 2025. المصدر: CoinMarketCap

يقترح خبراء من Coincu أن مناورات BlackRock قد تؤثر على حيازات التشفير الحالية واستراتيجيات ETF. من المرجح أن التدقيق التنظيمي واتجاهات تدفق الأصول تؤثر على ديناميكيات السوق الأوسع، مما قد يغير كيفية تعامل اللاعبين المؤسسيين مع أصول التشفير.