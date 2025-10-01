البورصةDEX+
بلاك روك تمتلك الآن 3.8% من إجمالي عرض البيتكوين، محلل يسلط الضوء على التداعيات "الاستثنائية"

بواسطة: LiveBitcoinNews
2025/10/01 10:00
بلاك روك تمتلك الآن 3.8% من إجمالي العرض من بيتكوين، وهي ثاني أكبر مالك بعد Satoshi Nakamoto. صندوق IBIT يمتلك أصولًا بقيمة 87.7 مليار دولار.

 

تمتلك بلاك روك، أكبر مدير للأصول في العالم، الآن 3.8% من إجمالي العرض من بيتكوين من خلال صندوق iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). 

وصف محلل بلومبرج إريك بالشوناس هذا التطور بأنه "استثنائي"، مشيرًا إلى أن هذه الملكية في صندوق جديد نسبيًا تعد إنجازًا كبيرًا. IBIT، الذي تم إطلاقه العام الماضي فقط، جمع 87.7 مليار دولار من الأصول الإجمالية تحت الإدارة، مما يجعله أحد أكبر الصناديق التي تركز على بيتكوين.

صندوق IBIT من بلاك روك يتفوق على صناديق الأسهم التقليدية

أشار بالشوناس إلى أنه بالمقارنة مع صناديق المؤشرات للأسهم، حقق صندوق بيتكوين من بلاك روك إنجازًا ملحوظًا. عادةً، تحتاج صناديق المؤشرات للأسهم إلى حوالي 2.2 تريليون دولار من الأصول لتحقيق حصة ملكية مماثلة في أصولها الأساسية. 

كمثال، أشار إلى أن صندوق SPY ETF، الذي يتتبع مؤشر S&P 500، يمتلك فقط 1.1% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الأمريكية، رغم أنه يبلغ من العمر 32 عامًا. في المقابل، لا يزال IBIT "طفلًا صغيرًا"، لكنه استحوذ بالفعل على 3.8% من إجمالي العرض من بيتكوين.

تم تغذية نمو الصندوق من خلال صافي التدفقات الداخلية العالية، التي بلغت 7.8 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2025.

منذ بداية العام حتى الآن، جذبت صناديق المؤشرات لبيتكوين 21.5 مليار دولار من صافي التدفقات الداخلية، وهو ما يشهد على الاهتمام المؤسسي المتزايد بالعملات المشفرة. يؤكد هذا الاتجاه على الدور الذي لعبته صناديق المؤشرات لبيتكوين في دفع تبني بيتكوين ونمو سعرها.

تنامي حيازات بلاك روك من بيتكوين وصدارة Satoshi Nakamoto

أصبحت بلاك روك الآن ثاني أكبر مالك لبيتكوين، خلف مبتكرها فقط، Satoshi Nakamoto. 

وفقًا للتقديرات، يمتلك ناكاموتو حوالي 1.12 مليون BTC، بينما تمتلك بلاك روك 768,264 BTC. ونظرًا لوتيرة التدفقات إلى IBIT، يقترح بالشوناس أن بلاك روك قد تتجاوز حيازات ناكاموتو في أقرب وقت بحلول الصيف المقبل.

سيشكل هذا التحول علامة فارقة في تبني المؤسسات لبيتكوين. مع تزايد شعبية صناديق المؤشرات لبيتكوين، من المرجح أن تستمر حيازات بلاك روك في النمو.

اقترح بالشوناس حتى أنه إذا وصل سعر بيتكوين إلى 150,000 دولار في الأشهر المقبلة، فإن "حمى الشراء" لصناديق المؤشرات لبيتكوين يمكن أن تسرع هذه المكاسب.

إمكانية مشاركة فانغارد في صناديق المؤشرات لبيتكوين

يمكن أن يؤثر نجاح بلاك روك مع IBIT أيضًا على مديري الأصول الآخرين، بما في ذلك فانغارد. تفكر فانغارد، إحدى أكبر شركات إدارة الأصول، في تقديم إمكانية الوصول إلى صناديق المؤشرات للعملات المشفرة، على الأرجح للاستفادة من الطلب المتزايد من عملائها. 

إذا اختارت فانغارد تقديم صندوق IBIT ETF من بلاك روك، فقد يوفر ذلك دفعة كبيرة لسوق صناديق المؤشرات لبيتكوين، مما يعزز مكانة بيتكوين في النظام المالي السائد.

يشير هذا الاهتمام المؤسسي المتزايد إلى تحول في كيفية إدراك الأصول الرقمية من قبل المؤسسات المالية التقليدية. مع استمرار تطور السوق، تبرز ريادة بلاك روك في مجال صناديق المؤشرات لبيتكوين الدور المتزايد للمستثمرين المؤسسيين في دفع مستقبل بيتكوين.

ظهر المنشور بلاك روك تمتلك الآن 3.8% من إمدادات بيتكوين، والمحلل يسلط الضوء على الآثار "الاستثنائية" لأول مرة على أخبار بيتكوين المباشرة.

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

