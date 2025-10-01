بلاك روك تمتلك الآن 3.8% من إجمالي عرض بيتكوين؛ خبير يشرح لماذا هذا "استثنائي"

البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
ظهر المنشور "بلاك روك تمتلك الآن 3.8% من إجمالي عرض بيتكوين؛ خبير يشرح سبب كونه 'استثنائيًا'" على BitcoinEthereumNews.com. أكبر مدير أصول في العالم، بلاك روك، يمتلك الآن 3.8% من إجمالي عرض بيتكوين من خلال صندوق iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). وصف محلل بلومبرج إريك بالشوناس هذا التطور بأنه مذهل، مشيرًا إلى أن صناديق الأسهم المؤشرات لا يمكنها مطابقة هذه الإحصائية رغم كونها أقدم بكثير من IBIT. 'جنوني:' تعليقات الخبير على ملكية بلاك روك لـ 3.8% من إجمالي عرض BTC في منشور على X، وصف بالشوناس ملكية IBIT لـ 3.8% من إجمالي عرض بيتكوين بأنها جنونية. وأوضح أن صندوق الأسهم المؤشرات سيحتاج إلى 2.2 تريليون دولار من الأصول ليكون له حصة ملكية مماثلة في فئة الأصول الأساسية. قدم محلل بلومبرج مثالاً على كيفية امتلاك SPY لـ 1.1% من معظم الأسهم، وهو عمره 32 عامًا، بينما لا يزال IBIT 'طفلاً صغيرًا'. تم إطلاق صندوق بلاك روك بيتكوين ETF العام الماضي فقط ولديه 87.7 مليار دولار في صافي الأصول، وهو ما يمثل 3.8% من إجمالي عرض BTC. ومن الجدير بالذكر أن مدير الأصول قدم للتو طلبًا لتعديل صندوق IBIT ETF بموجب معيار الإدراج العام الجديد، مما قد يساعد في تعزيز عمليات الصندوق والمساهمة في زيادة صافي الأصول. في الوقت نفسه، سلط بالشوناس الضوء سابقًا على النجاح الجماعي لصناديق بيتكوين ETF. وكشف أنها جمعت 7.8 مليار دولار في الربع الثالث من هذا العام، وتبلغ تدفقاتها الصافية الآن 21.5 مليار دولار منذ بداية العام (YTD) و57 مليار دولار منذ إطلاقها. جمعت صناديق بيتكوين الفورية 7.8 مليار دولار في الربع الثالث، والآن 21.5 مليار دولار منذ بداية العام و57 مليار دولار منذ إنشائها. ارتفاع صلب. ومع ذلك، فإن البعض هنا بائسون لأنهم يعيشون في خيال طفولي يتوقع تدفقات بقيمة 1 تريليون دولار كل يوم. لكن النمو الحقيقي في الواقع هو خطوتان للأمام، وخطوة للخلف. عبر @JSeyff pic.twitter.com/dAEJJTOYWW — إريك بالشوناس (@EricBalchunas) 30 سبتمبر 2025 جاء هذا بينما سعى محلل بلومبرج إلى التأكيد على أن صندوق IBIT من بلاك روك وصناديق BTC الأخرى قد ساهمت في العملة المشفرة الرائدة...ظهر المنشور "بلاك روك تمتلك الآن 3.8% من إجمالي عرض بيتكوين؛ خبير يشرح سبب كونه 'استثنائيًا'" على BitcoinEthereumNews.com. أكبر مدير أصول في العالم، بلاك روك، يمتلك الآن 3.8% من إجمالي عرض بيتكوين من خلال صندوق iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). وصف محلل بلومبرج إريك بالشوناس هذا التطور بأنه مذهل، مشيرًا إلى أن صناديق الأسهم المؤشرات لا يمكنها مطابقة هذه الإحصائية رغم كونها أقدم بكثير من IBIT. 'جنوني:' تعليقات الخبير على ملكية بلاك روك لـ 3.8% من إجمالي عرض BTC في منشور على X، وصف بالشوناس ملكية IBIT لـ 3.8% من إجمالي عرض بيتكوين بأنها جنونية. وأوضح أن صندوق الأسهم المؤشرات سيحتاج إلى 2.2 تريليون دولار من الأصول ليكون له حصة ملكية مماثلة في فئة الأصول الأساسية. قدم محلل بلومبرج مثالاً على كيفية امتلاك SPY لـ 1.1% من معظم الأسهم، وهو عمره 32 عامًا، بينما لا يزال IBIT 'طفلاً صغيرًا'. تم إطلاق صندوق بلاك روك بيتكوين ETF العام الماضي فقط ولديه 87.7 مليار دولار في صافي الأصول، وهو ما يمثل 3.8% من إجمالي عرض BTC. ومن الجدير بالذكر أن مدير الأصول قدم للتو طلبًا لتعديل صندوق IBIT ETF بموجب معيار الإدراج العام الجديد، مما قد يساعد في تعزيز عمليات الصندوق والمساهمة في زيادة صافي الأصول. في الوقت نفسه، سلط بالشوناس الضوء سابقًا على النجاح الجماعي لصناديق بيتكوين ETF. وكشف أنها جمعت 7.8 مليار دولار في الربع الثالث من هذا العام، وتبلغ تدفقاتها الصافية الآن 21.5 مليار دولار منذ بداية العام (YTD) و57 مليار دولار منذ إطلاقها. جمعت صناديق بيتكوين الفورية 7.8 مليار دولار في الربع الثالث، والآن 21.5 مليار دولار منذ بداية العام و57 مليار دولار منذ إنشائها. ارتفاع صلب. ومع ذلك، فإن البعض هنا بائسون لأنهم يعيشون في خيال طفولي يتوقع تدفقات بقيمة 1 تريليون دولار كل يوم. لكن النمو الحقيقي في الواقع هو خطوتان للأمام، وخطوة للخلف. عبر @JSeyff pic.twitter.com/dAEJJTOYWW — إريك بالشوناس (@EricBalchunas) 30 سبتمبر 2025 جاء هذا بينما سعى محلل بلومبرج إلى التأكيد على أن صندوق IBIT من بلاك روك وصناديق BTC الأخرى قد ساهمت في العملة المشفرة الرائدة...

بلاك روك تمتلك الآن 3.8% من إجمالي عرض بيتكوين؛ خبير يشرح لماذا هذا "استثنائي"

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/10/01 00:16
Nowchain
NOW$0.00233+0.43%
EXPERT MONEY
EXPERT$0.0004475-10.80%
WHY
WHY$0.00000002859+25.06%
COM
COM$0.00545-8.21%

أكبر مدير للأصول في العالم، بلاك روك، يمتلك الآن 3.8% من إجمالي عرض بيتكوين من خلال صندوق iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). وصف محلل بلومبرج إريك بالشوناس هذا التطور بأنه مذهل، مشيرًا إلى أن صناديق المؤشرات للأسهم لا يمكنها مطابقة هذه الإحصائية على الرغم من كونها أقدم بكثير من IBIT.

'جنوني:' تعليقات الخبراء على ملكية بلاك روك لـ 3.8% من عرض BTC

في منشور على X، وصف بالشوناس ملكية IBIT لـ 3.8% من عرض بيتكوين بأنها جنونية. وأوضح أن صندوق المؤشرات للأسهم سيحتاج إلى امتلاك 2.2 تريليون دولار من الأصول ليكون له حصة ملكية مماثلة في فئة الأصول الأساسية. وقدم محلل بلومبرج مثالاً على كيفية امتلاك SPY لـ 1.1% من معظم الأسهم، وهو عمره 32 عامًا، بينما لا يزال IBIT 'طفلاً صغيراً'.

تم إطلاق صندوق بلاك روك لبيتكوين ETF العام الماضي فقط ولديه 87.7 مليار دولار في الأصول الصافية، تمثل 3.8% من إجمالي عرض BTC. ومن الجدير بالذكر أن مدير الأصول قدم للتو طلبًا لتعديل صندوق IBIT ETF بموجب معيار القوائم العامة الجديد، مما قد يساعد في تعزيز عمليات الصندوق والمساهمة في زيادة الأصول الصافية.

في غضون ذلك، كان بالشوناس قد سلط الضوء في وقت سابق على النجاح الجماعي لصناديق بيتكوين ETF. وكشف أنها جمعت 7.8 مليار دولار في الربع الثالث من هذا العام، وتبلغ تدفقاتها الصافية الآن 21.5 مليار دولار منذ بداية العام (YTD) و57 مليار دولار منذ إطلاقها.

جاء ذلك بينما سعى محلل بلومبرج إلى التأكيد على أن صندوق IBIT من بلاك روك وصناديق BTC الأخرى قد ساهمت في نمو العملة المشفرة الرائدة منذ إطلاقها العام الماضي. وكان قد أشار في وقت سابق إلى أن سعر بيتكوين ارتفع بنسبة 340% منذ ظهور صناديق ETF هذه.

الثاني فقط بعد ساتوشي ناكاموتو

من الجدير بالذكر أن بلاك روك هو ثاني أكبر حامل لبيتكوين، بعد مؤسسها، ساتوشي ناكاموتو فقط. يمتلك ساتوشي 1.12 مليون BTC بينما يمتلك أكبر مدير للأصول في العالم 768,264 BTC.

المصدر: X لشون إدموندسون

من المثير للاهتمام أن بالشوناس يتوقع أن يصبح مدير الأصول أكبر حامل لبيتكوين بحلول الصيف المقبل، متجاوزًا ساتوشي، إذا استمر صندوق IBIT ETF في شهود تدفقات صافية بوتيرة قياسية.

كما أشار في ذلك الوقت إلى أن الجدول الزمني قد يكون أقصر إذا وصل BTC إلى 150,000 دولار في الأشهر القليلة المقبلة، حيث قد تكون هناك "حمى تغذية" من المستشارين. قد تكون هذه الحمى جارية بالفعل، خاصة مع ثاني أكبر مدير للأصول، فانغارد، الذي يفكر في توفير الوصول إلى صناديق العملات المشفرة ETF وسط الطلب المتزايد من عملائه.

يمكن أن يكون IBIT من بلاك روك أحد المنتجات التي تختارها فانغارد لتقديمها لعملائها، مما سيوفر دفعة كبيرة لصندوق بيتكوين ETF، بالنظر إلى قاعدة العملاء الكبيرة لمدير الأصول.

المصدر: https://coingape.com/blackrock-3-8-of-bitcoin-supply-bloomberg-analyst-explains-why-its-extraordinary/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.003948+0.30%
1
1$0.01931-15.00%
EPNS
PUSH$0.01682+7.75%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين أمان البنوك السويسرية وأدوات التمويل اللامركزي (DeFi) وإنفاق MasterCard في تطبيق واحد ذاتي الحفظ، مما يجعل الوصول إلى العملات الرقمية بسيطًا وآمنًا للجميع.
Lorenzo Protocol
BANK$0.07812-6.28%
DeFi
DEFI$0.001058+15.25%
Ambire Wallet
WALLET$0.01909-0.41%
مشاركة
Blockchainreporter2025/11/13 04:00
هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

تتصدى السلطات التنظيمية في أوروبا لمخاطر العملات المستقرة وتدفع نحو ضوابط أكثر صرامة. على عكس اللوائح المجزأة للولايات المتحدة بشأن العملات المستقرة، وضع صانعو السياسات الأوروبيون نظامًا موحدًا يعتقدون أنه سيعزز الابتكار، ويحمي المستهلكين، ويحسن الاستقرار المالي. يمكن للقواعد الحالية للعملات المشفرة التعامل مع مخاطر العملات المستقرة على الرغم من التحذيرات الأخيرة [...]
Believe
BELIEVE$0.01268+1.92%
مشاركة
Cryptopolitan2025/11/13 04:50

الأخبار الرائجة

المزيد

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

أحدث البيانات تظهر أن أكثر عمليات الإيردروب سخونة تكتسب زخماً — IPO Genie يتصدر المخطط

انخفاض LINK بنسبة 4% مع فشل أخبار صندوق ETF لـ Chainlink في دفع كسر المقاومة الفنية

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,939.55
$101,939.55$101,939.55

-0.29%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,420.41
$3,420.41$3,420.41

-0.22%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.77
$153.77$153.77

-1.24%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3796
$2.3796$2.3796

+0.48%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11276
$0.11276$0.11276

+5.37%