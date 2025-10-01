بلاك روك تمتلك الآن 3.8% من إجمالي عرض بيتكوين؛ خبير يشرح لماذا هذا "استثنائي"

أكبر مدير للأصول في العالم، بلاك روك، يمتلك الآن 3.8% من إجمالي عرض بيتكوين من خلال صندوق iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). وصف محلل بلومبرج إريك بالشوناس هذا التطور بأنه مذهل، مشيرًا إلى أن صناديق المؤشرات للأسهم لا يمكنها مطابقة هذه الإحصائية على الرغم من كونها أقدم بكثير من IBIT.

'جنوني:' تعليقات الخبراء على ملكية بلاك روك لـ 3.8% من عرض BTC

في منشور على X، وصف بالشوناس ملكية IBIT لـ 3.8% من عرض بيتكوين بأنها جنونية. وأوضح أن صندوق المؤشرات للأسهم سيحتاج إلى امتلاك 2.2 تريليون دولار من الأصول ليكون له حصة ملكية مماثلة في فئة الأصول الأساسية. وقدم محلل بلومبرج مثالاً على كيفية امتلاك SPY لـ 1.1% من معظم الأسهم، وهو عمره 32 عامًا، بينما لا يزال IBIT 'طفلاً صغيراً'.

تم إطلاق صندوق بلاك روك لبيتكوين ETF العام الماضي فقط ولديه 87.7 مليار دولار في الأصول الصافية، تمثل 3.8% من إجمالي عرض BTC. ومن الجدير بالذكر أن مدير الأصول قدم للتو طلبًا لتعديل صندوق IBIT ETF بموجب معيار القوائم العامة الجديد، مما قد يساعد في تعزيز عمليات الصندوق والمساهمة في زيادة الأصول الصافية.

في غضون ذلك، كان بالشوناس قد سلط الضوء في وقت سابق على النجاح الجماعي لصناديق بيتكوين ETF. وكشف أنها جمعت 7.8 مليار دولار في الربع الثالث من هذا العام، وتبلغ تدفقاتها الصافية الآن 21.5 مليار دولار منذ بداية العام (YTD) و57 مليار دولار منذ إطلاقها.

جاء ذلك بينما سعى محلل بلومبرج إلى التأكيد على أن صندوق IBIT من بلاك روك وصناديق BTC الأخرى قد ساهمت في نمو العملة المشفرة الرائدة منذ إطلاقها العام الماضي. وكان قد أشار في وقت سابق إلى أن سعر بيتكوين ارتفع بنسبة 340% منذ ظهور صناديق ETF هذه.

الثاني فقط بعد ساتوشي ناكاموتو

من الجدير بالذكر أن بلاك روك هو ثاني أكبر حامل لبيتكوين، بعد مؤسسها، ساتوشي ناكاموتو فقط. يمتلك ساتوشي 1.12 مليون BTC بينما يمتلك أكبر مدير للأصول في العالم 768,264 BTC.

المصدر: X لشون إدموندسون

من المثير للاهتمام أن بالشوناس يتوقع أن يصبح مدير الأصول أكبر حامل لبيتكوين بحلول الصيف المقبل، متجاوزًا ساتوشي، إذا استمر صندوق IBIT ETF في شهود تدفقات صافية بوتيرة قياسية.

كما أشار في ذلك الوقت إلى أن الجدول الزمني قد يكون أقصر إذا وصل BTC إلى 150,000 دولار في الأشهر القليلة المقبلة، حيث قد تكون هناك "حمى تغذية" من المستشارين. قد تكون هذه الحمى جارية بالفعل، خاصة مع ثاني أكبر مدير للأصول، فانغارد، الذي يفكر في توفير الوصول إلى صناديق العملات المشفرة ETF وسط الطلب المتزايد من عملائه.

يمكن أن يكون IBIT من بلاك روك أحد المنتجات التي تختارها فانغارد لتقديمها لعملائها، مما سيوفر دفعة كبيرة لصندوق بيتكوين ETF، بالنظر إلى قاعدة العملاء الكبيرة لمدير الأصول.