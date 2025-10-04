بلاك روك في محادثات للاستحواذ على مراكز بيانات ألاينيد مقابل 40 مليار دولار

تجري شركة بلاك روك إنك جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز محادثات متقدمة مع ألاينيد داتا سنترز، وهي شركة بنية تحتية رائدة، لإنهاء صفقة لشرائها بقيمة 40 مليار دولار. نما اهتمام بلاك روك بالشركة بعد أن كشف تقرير من مصادر موثوقة أن ألاينيد داتا سنترز نجحت في جمع 12 مليار دولار. ومن الجدير بالذكر أن هذا أكثر مما جمعته العديد من الشركات الناشئة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في جولة تمويل واحدة. يهدف هذا التمويل إلى توسيع نطاق الشركة بشكل كبير وسط تزايد الطلب على المرافق التي تدعم أنظمة الذكاء الاصطناعي. يمكن أن تصبح هذه الصفقة واحدة من أكبر المعاملات في العام وربما الأكبر على الإطلاق لأي شركة مراكز بيانات. كما تجري الشركة المملوكة لبلاك روك محادثات في مرحلة متقدمة لشراء شركة المرافق AES في صفقة قد تصل قيمتها إلى أكثر من 40 مليار دولار. بلاك روك تبرم صفقة مع ألاينيد داتا سنترز في عصر ازدهار الذكاء الاصطناعي وقد أشارت مصادر مطلعة على الوضع إلى أن خطط الاستحواذ التي تتبناها بلاك روك تسلط الضوء على حماس المستثمرين لإجراء استثمارات كبيرة في الشركات التي تعتبر حاسمة لتصاعد الذكاء الاصطناعي. ولدعم هذا الادعاء، فقد ولدت الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بالفعل 141 مليار دولار في الائتمان المؤسسي هذا العام، متجاوزة إجمالي الديون البالغة 127 مليار دولار التي واجهتها العام الماضي، وفقًا لتقرير جولدمان ساكس المؤرخ في الخميس، 2 أكتوبر. وفي الوقت نفسه، مع التزام شركات التكنولوجيا باستثمار مئات المليارات أو حتى تريليونات الدولارات في البنية التحتية المادية للذكاء الاصطناعي، هناك حاجة متزايدة للشركات مثل ألاينيد التي يمكنها تلبية هذه المتطلبات. يظل هذا حقيقة على الرغم من أن ألاينيد لا تزال تخطط لمعظم سعة مراكز البيانات الخاصة بها وتحدد أهدافًا للدخل الذي ستولده. وقد علق آري كلاين، محلل في بي إم أو كابيتال ماركتس، على هذه المسألة، مشيرًا إلى أن ألاينيد لديها "العديد من الأنشطة المخططة". وأضاف أن الشركات مستعدة للاستثمار أكثر في هذه المبادرات والفرص التي قد تخلقها. تأسست الشركة في عام 2013، قبل حوالي عشر سنوات من عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي، وقد أعطت ألاينيد دائمًا الأولوية لإنشاء مراكز بيانات مخصصة للشركات، مع التركيز على الكفاءة والاستدامة. وكشف موقع الشركة الإلكتروني أنها تتلقى نظام دعم قوي من ماكواري أسيت مانجمنت وتدير أو تنشئ 78 مركز بيانات في جميع أنحاء الأمريكتين. ألاينيد تعتزم بناء مراكز بيانات أكبر وأكثر عددًا مثل مزودي مراكز البيانات الآخرين، واجهت ألاينيد ضغوطًا جديدة لبناء العديد من مراكز البيانات على مدار السنوات الماضية مع تزايد اعتماد الذكاء الاصطناعي. في يناير، قالت ألاينيد إنها جمعت 12 مليار دولار في تمويل الأسهم والديون لتسريع جهودها لبناء 5 جيجاوات من سعة مركز البيانات - وهي طاقة كافية لتشغيل نصف مدينة نيويورك في يوم حار. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في ذلك الوقت، ذكر أندرو شاب، الرئيس التنفيذي لشركة ألاينيد داتا سنترز، أن هذا الاستثمار يهدف إلى مساعدة الشركة على الاستفادة من الطلب المتزايد على البنية التحتية الجاهزة للذكاء الاصطناعي. وقال: "ألاينيد مستعدة لاغتنام هذه الفرصة". ومع ذلك، فإن التحدي الرئيسي هو أن بناء مراكز البيانات ذات البنية التحتية المطلوبة يستغرق وقتًا، بما في ذلك إمدادات الطاقة. اليوم، تمتلك ألاينيد أكثر من 600 ميجاوات من سعة مركز البيانات التشغيلية، و700 ميجاوات أخرى قيد الإنشاء، وفقًا لشركة دي سي بايت، التي تتتبع السوق. وعلى الرغم من ذلك، لاحظ مؤسس دي سي بايت إدوارد جالفين أن ألاينيد لا تزال تعمل على نطاق ذي حجم مناسب.