بلاك روك في محادثات للاستحواذ على مراكز بيانات ألاينيد مقابل 40 مليار دولار

تجري شركة Global Infrastructure Partners التابعة لـ BlackRock Inc. محادثات متقدمة مع Aligned Data Centres، وهي شركة بنية تحتية رائدة، لإنهاء صفقة لشرائها مقابل 40 مليار دولار.
ازداد اهتمام BlackRock بالشركة بعد أن كشف تقرير من مصادر موثوقة أن Aligned Data Centres نجحت في جمع 12 مليار دولار. ومن الجدير بالذكر أن هذا المبلغ يفوق ما جمعته العديد من الشركات الناشئة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في جولة تمويل واحدة.
هدف جمع التمويل هذا إلى توسيع نطاق الشركة بشكل كبير وسط تزايد الطلب على المرافق التي تدعم أنظمة الذكاء الاصطناعي. يمكن أن تصبح هذه الصفقة واحدة من أكبر المعاملات في العام وربما الأكبر على الإطلاق لأي شركة مراكز بيانات.
أشارت مصادر مطلعة على الوضع إلى أن خطط الاستحواذ الخاصة بـ BlackRock تسلط الضوء على حماس المستثمرين لإجراء استثمارات كبيرة في الشركات التي تعتبر حاسمة لتصاعد الذكاء الاصطناعي.
لدعم هذا الادعاء، ولّدت الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بالفعل 141 مليار دولار في الائتمان المؤسسي هذا العام، متجاوزة إجمالي الديون البالغة 127 مليار دولار التي واجهتها العام الماضي، وفقًا لتقرير جولدمان ساكس المؤرخ في الخميس، 2 أكتوبر.
وفي الوقت نفسه، مع التزام شركات التكنولوجيا باستثمار مئات المليارات أو حتى تريليونات الدولارات في البنية التحتية المادية للذكاء الاصطناعي، هناك حاجة متزايدة للشركات مثل Aligned التي يمكنها تلبية هذه المتطلبات. يظل هذا حقيقة على الرغم من أن Aligned لا تزال تخطط لمعظم سعة مراكز البيانات الخاصة بها وتحدد أهدافًا للدخل الذي ستولده.
علق آري كلاين، محلل في BMO Capital Markets، على المسألة، مشيرًا إلى أن Aligned لديها "العديد من الأنشطة المخططة". وأضاف أن الشركات مستعدة للاستثمار بشكل أكبر في هذه المبادرات والفرص التي قد تخلقها.
تأسست Aligned في عام 2013، قبل حوالي عشر سنوات من عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي، وقد أعطت الأولوية دائمًا لإنشاء مراكز بيانات مخصصة للشركات، مع التركيز على الكفاءة والاستدامة.
كشف موقع الشركة الإلكتروني أنها تتلقى نظام دعم قوي من Macquarie Asset Management وتدير أو تنشئ 78 مركز بيانات عبر الأمريكتين.
مثل مزودي مراكز البيانات الآخرين، واجهت Aligned ضغوطًا جديدة لبناء العديد من مراكز البيانات على مدار السنوات الماضية مع تزايد اعتماد الذكاء الاصطناعي.
في يناير، قالت Aligned إنها جمعت 12 مليار دولار في تمويل الأسهم والديون لتسريع جهودها لبناء 5 جيجاوات من سعة مراكز البيانات — وهي طاقة كافية لتشغيل نصف مدينة نيويورك في يوم حار.
في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في ذلك الوقت، ذكر أندرو شاب، الرئيس التنفيذي لـ Aligned Data Centres، أن هذا الاستثمار يهدف إلى مساعدة الشركة على الاستفادة من الطلب المتزايد على البنية التحتية الجاهزة للذكاء الاصطناعي. وقال: "Aligned مستعدة لاغتنام هذه الفرصة".
ومع ذلك، فإن التحدي الرئيسي هو أن بناء مراكز البيانات ذات البنية التحتية المطلوبة يستغرق وقتًا، بما في ذلك إمدادات الطاقة. اليوم، تمتلك Aligned أكثر من 600 ميجاوات من سعة مراكز البيانات التشغيلية، و700 ميجاوات أخرى قيد الإنشاء، وفقًا لشركة DC Byte، التي تتتبع السوق.
على الرغم من ذلك، لاحظ مؤسس DC Byte إدوارد جالفين أن Aligned لا تزال تعمل على نطاق ذي حجم مناسب.
