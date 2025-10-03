البورصةDEX+
تشتري بلاك روك 466.5 مليون دولار من BTC عبر IBIT، مما يدفع الحيازات إلى أكثر من 773,000 BTC مع دخول ملايين المستخدمين المؤسسيين إلى وول ستريت في أكتوبر 2025.

بلاك روك تضيف 466.5 مليون دولار في بيتكوين مع وصول شهية المستخدمين المؤسسيين إلى مستويات جديدة

بواسطة: Blockchainreporter
2025/10/03 22:30
Bitcoin
blackrock4 5

اشترت بلاك روك 3,930 بيتكوين بسعر قريب من 456.5 مليون دولار. يؤكد هذا الإجراء الاعتقاد المتزايد بين المستخدمين المؤسسيين بأنه يجب إبراز بيتكوين بشكل بارز في تقسيم المحفظة الاستثمارية، على الرغم من أن أسواق الكريبتو تواجه بيئة اقتصادية كلية معقدة.

إنها خطوة أخرى في قصة بلاك روك المنتصرة مع استحواذ بيتكوين بعد افتتاح IBIT في بداية عام 2024. تم ذلك من خلال معاملة آلية ETF للإنشاء، حيث تقدم الأطراف المعتمدة بيتكوين فوري لإنشاء أسهم ETF الجديدة.

نطاق هيمنة بيتكوين من قبل بلاك روك

زادت استثمارات بلاك روك في نظام بيتكوين البيئي إلى مستويات هائلة. بحلول بداية أكتوبر 2025، كانت عملات البيتكوين التي تحتفظ بها IBIT حوالي 773,000، والتي كانت في ذلك الوقت نسبة كبيرة من إجمالي كمية بيتكوين. يمتلك الصندوق أكثر من 54% من حصة السوق عبر صناديق المؤشرات الفورية للبيتكوين في الولايات المتحدة مما أدى إلى مكانته كقائد لا جدال فيه في مركبات استثمار بيتكوين المنظمة.

تبلغ القيمة الحالية لمحفظة بيتكوين أكثر من 60 مليار دولار، وهو رقم كان سيعتبر سخيفًا قبل بضع سنوات عندما كان عدم اليقين المؤسسي في العملة المشفرة منتشرًا بشكل كبير. يفترض المحللين أن هذا الإيداع سيبقي الأسعار مرتفعة في المستقبل لأنه أكثر من كمية بيتكوين المعدنة ويخلق ضغطًا اقتصاديًا على المشترين.

استراتيجية بلاك روك ملحوظة بشكل خاص مع اتساقها. بدلاً من توقيت السوق أو المراهنة على الأموال المضاربة، استمرت الشركة في تراكم نفس الشيء على الرغم من تقلبات الأسعار في أي فترة في إطار زمني معين.

يتسارع التبني المؤسسي الفوري

تنتمي بلاك روك إلى اتجاه مؤسسي أوسع يعيد تشكيل أسواق العملات المشفرة. فيديليتي، وARK Invest، وBitwise، من بين آخرين، لديهم جميعًا حصص كبيرة في بيتكوين، لكن لا أحد منهم بحجم بلاك روك. لا يقتصر حساب التكيف المؤسسي على تدفقات ETF فقط. في إعلان سابق، كشفت جولدمان ساكس عن أكثر من 718 مليون دولار من حيازات ETF بيتكوين، وهو ما يمثل 71% من الزيادة الربعية ويشير إلى أن أكثر شركات وول ستريت محافظة تتبنى الأصول الرقمية.

كانت الشفافية التنظيمية عاملاً في هذا التغيير. سمح ذلك للمؤسسات التي لم تكن قادرة على شراء العملات المشفرة مباشرة باتخاذ ممر شرعي بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على صناديق المؤشرات الفورية للبيتكوين. مع تشكل المزيد من الأنظمة التنظيمية الكبيرة وظهور قيادة صديقة للكريبتو في هيئة الأوراق المالية والبورصات، يعتقد المحللون أن العملية قد تزداد أكثر.

آثار الأسواق والمستقبل

يؤدي تأثير الشراء المؤسسي بمرور الوقت إلى تحولات هيكلية كبيرة في إطار عرض بيتكوين. بعد أن وجد أن معدل التضخم السنوي في بيتكوين يظل منخفضًا بسبب آلية المشاركة، والمستثمرون المؤسسيون يتراكمون حاليًا بيتكوين في نفس الوقت مع فشل المعدنين في توفير بيتكوين بكميات كافية، قد يحدث نمو في الأسعار بسهولة نظرًا لإمكانية تطبيق القوانين الاقتصادية الأساسية.

حدث نفس الشيء عندما قامت بلاك روك بمشترياتها في أكتوبر، تزامن هذا مع شهر مهم لبيتكوين. بيتكوين تقليديًا شهر قوي في أكتوبر ولأن التدفقات المؤسسية تساهم الآن في الموسمية، يتطلع العديد من المحللين إلى اختراقات محتملة في الربع الرابع.

الخلاصة

ظهرت حملة سياسية في سوق العملات المشفرة مفادها أن التبني المؤسسي هو ما سيحول بيتكوين إلى مخزن للقيمة وليس مضاربة. استحواذ بلاك روك على 466.5 مليون دولار في يوم واحد من العمليات هو أيضًا مجرد نقطة بيانات واحدة تثبت صحة هذه الأطروحة. مع تزايد تكامل التمويل التقليدي والمال الرقمي، تغير السؤال ليس ما إذا كانت المؤسسات المالية ستتبنى بيتكوين، بل مدى سرعة توقع قفز فئة مقترحة إلى اللعبة قبل أن تسعرها خارج مجالاتها المربحة.

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط.

