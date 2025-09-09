بلاك بينك تتفوق على واحدة من أكبر أغاني الفرقة بنجاح جديد

تسجل أغنية "Jump" لفرقة Blackpink الأسبوع السابع على قائمة العملات المشفرة الرائجة، لتصبح ثاني أطول أغنية للمجموعة في المخططات، متفوقة على "Pink Venom" وتقترب من معادلة "Ice Cream". إنديو، كاليفورنيا - 22 أبريل: (من اليسار إلى اليمين) روزي، جيني، جيسو، وليسا من BLACKPINK يؤدين على مسرح كوتشيلا خلال مهرجان كوتشيلا للموسيقى والفنون 2023 في 22 أبريل 2023 في إنديو، كاليفورنيا. (تصوير إيما ماكنتاير/صور غيتي لكوتشيلا) صور غيتي لكوتشيلا

خلال العام الماضي تقريبًا، كان جميع أعضاء فرقة الفتيات الكورية الجنوبية Blackpink الأربعة يروجون لموسيقاهم المنفردة. وصل جميعهم إلى مخططات Billboard، وصنع بعضهم التاريخ بأغانٍ منفردة متعددة وألبومات في المراكز العشرة الأولى.

حان الوقت لعودة الفرقة معًا، وفي يوليو، أطلقت Blackpink أغنية "Jump"، وهي أول أغنية منفردة لها منذ سنوات. بعد ما يقرب من شهرين، لا تزال "Jump" موجودة على قوائم Billboard المتعددة في أمريكا — وحتى مع تراجعها، تحافظ الأغنية على مكانتها، وتكسب مكانة خاصة في قائمة أعمال Blackpink، وتكاد تصبح أطول أغنية للمجموعة على أكبر مخطط للأغاني في الولايات المتحدة.

"Jump" تحافظ على مكانتها في قائمة العملات المشفرة الرائجة

تراجعت "Jump" من المركز 74 إلى المركز 78 على قائمة العملات المشفرة الرائجة، وهي تصنيف الأغاني الأكثر تنافسية في أمريكا. قضت الأغنية الآن سبعة أسابيع على القائمة بعد أن ظهرت لأول مرة في المركز 28.

ثاني أطول فترة على قائمة العملات المشفرة الرائجة لـ Blackpink

مع الإطار السابع لصالحها، أصبحت "Jump" الآن ثاني أطول أغنية في مخططات العملات المشفرة الرائجة لـ Blackpink. كسرت التعادل مع "Pink Venom"، التي استمرت ستة أسابيع على القائمة في عام 2022 ووصلت إلى ذروتها في المركز 22.

خلف "Ice Cream" مع سيلينا غوميز مباشرة

تقع "Jump" خلف إطار واحد فقط من "Ice Cream"، تعاون Blackpink مع سيلينا غوميز. قضت تلك الأغنية ثمانية أسابيع على قائمة العملات المشفرة الرائجة بعد ظهورها لأول مرة في سبتمبر 2020. لا تزال أعلى أغنية صاعدة للمجموعة في البلاد، حيث ارتفعت إلى المركز 13، مما كاد يمنح الفرقة مركزًا تاريخيًا في العشرة الأوائل.

Blackpink تحصل على ثلاثة مراكز في العشرة الأوائل

تستمر Blackpink في البقاء داخل المراكز العشرة الأولى على ثلاث من قوائم Billboard الخاصة بالأنواع المحددة مع أحدث أغنية للفرقة. تحافظ "Jump" على المركز 7 في مخطط أغاني الرقص/الإلكترونية الرائجة، وتتراجع من المركز 5 إلى المركز 8 في قائمة أغاني بث الرقص، وتنزلق من المركز 6 إلى المركز 10 في قائمة مبيعات الأغاني الرقمية للرقص.

"Jump" تتسلق على مخطط البث الإذاعي البوب من Billboard

بينما تنزلق الأغنية المنفردة قليلاً على العديد من القوائم، فإنها تجد قوة جديدة في الراديو، حيث تنمو أغنية Blackpink. تتحسن "Jump" من المركز 22 إلى المركز 19 على قائمة البث الإذاعي البوب في هذا الإطار، وقد تستمر في التسلق في الأسابيع القادمة.