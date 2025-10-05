بيتوايز تقدم S-1 لصندوق Aptos المتداول في البورصة، والرئيس التنفيذي يشير إلى 'الزخم في نظام Aptos البيئي'

قدمت شركة Bitwise لإدارة الأصول المشفرة تسجيلاً S-1 لصندوق Aptos ETF لإضفاء الطابع الرسمي على اقتراحها، بعد الخطوات الإدارية الأولية لتسجيل كيان الصندوق الاستئماني في ولاية ديلاوير. تسجيل S-1 هو وثيقة رسمية تطلبها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لطرح ورقة مالية جديدة، مثل صندوق ETF للعملات المشفرة، للجمهور. يعد تقديم طلب Bitwise Aptos ETF مجرد الخطوة الأولى، وقد تستغرق عملية الموافقة عدة أشهر أو أكثر. Bitwise Aptos ETF يواجه مراجعة هيئة الأوراق المالية والبورصات: الموافقة قد تستغرق أشهراً ستقوم هيئة الأوراق المالية والبورصات بمراجعة الطلب بعناية، وتقييم عوامل مثل مخاطر السوق وحماية المستثمر والامتثال التنظيمي قبل اتخاذ قرار. أكد الرئيس التنفيذي لشركة Bitwise، هانتر هورسلي، تقديم الطلب في منشور حديث على X، والذي كشف أن بلوكتشين Aptos من الطبقة الأولى قاد أنشطة التطوير بين الوافدين الجدد إلى البلوكتشين بنسبة تزيد عن 897%. وأضاف هورسلي أنه لا يستطيع قول المزيد عن Aptos ETF خلال فترة الصمت، "لكنني متحمس للزخم في نظام Aptos البيئي." في غضون ساعات من إعلان التقديم، ارتفعت Aptos من 4.63 دولار إلى أعلى مستوى عند 5.65 دولار قبل أن تستقر عند حوالي 5.52 دولار وقت النشر. المصدر: CoinMarketCap تجاوزت أحجام التداول أيضًا 3.98 مليار دولار، مسجلة أعلى مستوى في ثلاثة أشهر لكل من السعر والحجم. تذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة Aptos Labs، أفيري تشينغ، هو رسميًا جزء من اللجنة الفرعية للجنة الاستشارية للأسواق العالمية للأصول الرقمية (GMAC) التابعة للجنة تداول السلع الآجلة (CFTC). أشارت CFTC على وجه التحديد إلى أن تشينغ سيتعاون مع قادة آخرين من Web3 والخدمات المالية للمساعدة في تشكيل لوائح الأصول الرقمية. يعتقد الكثيرون أن تعيينه يمكن أن يساعد في تسهيل المناقشات الداخلية مع المنظمين حول الحاجة إلى Aptos ETF. بالنسبة للمستثمرين الأوروبيين، لدى Bitwise بالفعل منتج مماثل مدرج في سويسرا، في بورصة SIX السويسرية، مما يظهر تزايد الثقة في أن نظيره الأمريكي قد يشهد إطلاق Aptos ETF قبل نهاية عام 2025. عندما سُئل عن الفجوة التي تملأها Aptos في مساحة بلوكتشين الطبقة الأولى، حيث هيمنت بالفعل أمثال بلوكتشين الإيثريوم وسولانا وBNB Chain وSui وTron، أجاب هورسلي بأن المؤسسات تفضل Aptos لأنها توفر أقصى سرعة وكفاءة في التكلفة. يبدو أن ادعاء تفضيل المؤسسات لـ Aptos حقيقي. صندوق BlackRock بقيمة 2 مليار دولار BUIDL يدعم Aptos قبل قرار ETF في نوفمبر 2024، وسعت BlackRock، أكبر مدير أصول في العالم، إمكانية الوصول إلى صندوق الأصول العالمية الحقيقية المرمزة، صندوق BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL)، ليشمل Aptos. ذكر الرئيس التنفيذي لشركة Securitize، كارلوس دومينغو، أن اختيار Aptos كان يتعلق بتوسيع إمكانية الوصول إلى ما أصبح أكبر رمز لسوق المال من نوعه. ووفقًا له، "سنبدأ في رؤية المزيد من المستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من التكنولوجيا الأساسية لزيادة الكفاءة في جميع الأشياء التي كان من الصعب القيام بها حتى الآن." عندما يتعلق الأمر بسرعة المعاملات وتكلفتها، حققت Aptos، وهي منصة بلوكتشين من الطبقة الأولى طورها موظفون سابقون في Facebook، رقمًا قياسيًا جديدًا في معاملات البلوكتشين. في مايو، تجاوزت Aptos سولانا من خلال تسجيل 115.4 مليون معاملة في يوم واحد، متجاوزة بكثير 31.7 مليون معاملة لسولانا، وفقًا لـ Aptoscan. لم تحطم هذه الزيادة الأرقام القياسية السابقة فحسب، بل تجاوزت أيضًا الرقم القياسي L1 البالغ أكثر من 65 مليونًا الذي تحتفظ به شبكة Sui بهامش مثير للإعجاب يزيد عن 50%. بصرف النظر عن حجم المعاملات، أظهرت Aptos أيضًا نموًا في أنشطة العملات المستقرة. وفقًا للبيانات التي شاركها بروتوكول Aptos، تجاوز نشاط USDT الأصلي على Aptos الآن 30 مليار دولار من حيث الحجم، مما يجعلها رابع أكبر بلوكتشين من الطبقة الأولى من حيث صافي تداول USDT الأصلي، بقيمة تقدر بنحو 830 مليون دولار. تمتد هيمنة البلوكتشين على العملات المستقرة إلى ما هو أبعد من USDT لتشمل USDC وUSDe، مما يخلق نظامًا بيئيًا شاملاً جذب مشاركة كبيرة من المستخدمين قدمت شركة Bitwise لإدارة الأصول المشفرة تسجيلاً S-1 لصندوق Aptos ETF لإضفاء الطابع الرسمي على اقتراحها، بعد الخطوات الإدارية الأولية لتسجيل كيان الصندوق الاستئماني في ولاية ديلاوير. تسجيل S-1 هو وثيقة رسمية تطلبها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لطرح ورقة مالية جديدة، مثل صندوق ETF للعملات المشفرة، للجمهور. يعد تقديم طلب Bitwise Aptos ETF مجرد الخطوة الأولى، وقد تستغرق عملية الموافقة عدة أشهر أو أكثر. Bitwise Aptos ETF يواجه مراجعة هيئة الأوراق المالية والبورصات: الموافقة قد تستغرق أشهراً ستقوم هيئة الأوراق المالية والبورصات بمراجعة الطلب بعناية، وتقييم عوامل مثل مخاطر السوق وحماية المستثمر والامتثال التنظيمي قبل اتخاذ قرار. أكد الرئيس التنفيذي لشركة Bitwise، هانتر هورسلي، تقديم الطلب في منشور حديث على X، والذي كشف أن بلوكتشين Aptos من الطبقة الأولى قاد أنشطة التطوير بين الوافدين الجدد إلى البلوكتشين بنسبة تزيد عن 897%. وأضاف هورسلي أنه لا يستطيع قول المزيد عن Aptos ETF خلال فترة الصمت، "لكنني متحمس للزخم في نظام Aptos البيئي." في غضون ساعات من إعلان التقديم، ارتفعت Aptos من 4.63 دولار إلى أعلى مستوى عند 5.65 دولار قبل أن تستقر عند حوالي 5.52 دولار وقت النشر. المصدر: CoinMarketCap تجاوزت أحجام التداول أيضًا 3.98 مليار دولار، مسجلة أعلى مستوى في ثلاثة أشهر لكل من السعر والحجم. تذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة Aptos Labs، أفيري تشينغ، هو رسميًا جزء من اللجنة الفرعية للجنة الاستشارية للأسواق العالمية للأصول الرقمية (GMAC) التابعة للجنة تداول السلع الآجلة (CFTC). أشارت CFTC على وجه التحديد إلى أن تشينغ سيتعاون مع قادة آخرين من Web3 والخدمات المالية للمساعدة في تشكيل لوائح الأصول الرقمية. يعتقد الكثيرون أن تعيينه يمكن أن يساعد في تسهيل المناقشات الداخلية مع المنظمين حول الحاجة إلى Aptos ETF. بالنسبة للمستثمرين الأوروبيين، لدى Bitwise بالفعل منتج مماثل مدرج في سويسرا، في بورصة SIX السويسرية، مما يظهر تزايد الثقة في أن نظيره الأمريكي قد يشهد إطلاق Aptos ETF قبل نهاية عام 2025. عندما سُئل عن الفجوة التي تملأها Aptos في مساحة بلوكتشين الطبقة الأولى، حيث هيمنت بالفعل أمثال بلوكتشين الإيثريوم وسولانا وBNB Chain وSui وTron، أجاب هورسلي بأن المؤسسات تفضل Aptos لأنها توفر أقصى سرعة وكفاءة في التكلفة. يبدو أن ادعاء تفضيل المؤسسات لـ Aptos حقيقي. صندوق BlackRock بقيمة 2 مليار دولار BUIDL يدعم Aptos قبل قرار ETF في نوفمبر 2024، وسعت BlackRock، أكبر مدير أصول في العالم، إمكانية الوصول إلى صندوق الأصول العالمية الحقيقية المرمزة، صندوق BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL)، ليشمل Aptos. ذكر الرئيس التنفيذي لشركة Securitize، كارلوس دومينغو، أن اختيار Aptos كان يتعلق بتوسيع إمكانية الوصول إلى ما أصبح أكبر رمز لسوق المال من نوعه. ووفقًا له، "سنبدأ في رؤية المزيد من المستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من التكنولوجيا الأساسية لزيادة الكفاءة في جميع الأشياء التي كان من الصعب القيام بها حتى الآن." عندما يتعلق الأمر بسرعة المعاملات وتكلفتها، حققت Aptos، وهي منصة بلوكتشين من الطبقة الأولى طورها موظفون سابقون في Facebook، رقمًا قياسيًا جديدًا في معاملات البلوكتشين. في مايو، تجاوزت Aptos سولانا من خلال تسجيل 115.4 مليون معاملة في يوم واحد، متجاوزة بكثير 31.7 مليون معاملة لسولانا، وفقًا لـ Aptoscan. لم تحطم هذه الزيادة الأرقام القياسية السابقة فحسب، بل تجاوزت أيضًا الرقم القياسي L1 البالغ أكثر من 65 مليونًا الذي تحتفظ به شبكة Sui بهامش مثير للإعجاب يزيد عن 50%. بصرف النظر عن حجم المعاملات، أظهرت Aptos أيضًا نموًا في أنشطة العملات المستقرة. وفقًا للبيانات التي شاركها بروتوكول Aptos، تجاوز نشاط USDT الأصلي على Aptos الآن 30 مليار دولار من حيث الحجم، مما يجعلها رابع أكبر بلوكتشين من الطبقة الأولى من حيث صافي تداول USDT الأصلي، بقيمة تقدر بنحو 830 مليون دولار. تمتد هيمنة البلوكتشين على العملات المستقرة إلى ما هو أبعد من USDT لتشمل USDC وUSDe، مما يخلق نظامًا بيئيًا شاملاً جذب مشاركة كبيرة من المستخدمين