تقديم Bitwise لأول صندوق ETF لـ Aptos مع إظهار النظام البيئي نمواً قوياً

سجلت الشركة كيانًا ائتمانيًا في ديلاوير في فبراير 2025 وقدمت نموذج S-1 إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في مارس 2025، مما يمثل خطوة أخرى في توسيع خيارات الاستثمار في العملات المشفرة بما يتجاوز بيتكوين والإيثريوم.

أدى تقديم الطلب إلى ارتفاع رمز APT. في مارس، عندما تم تقديم نموذج S-1، ارتفع APT بنسبة 18%، ليصل إلى 6.48 دولار. وفي الآونة الأخيرة في أكتوبر 2025، مع تأكيد Bitwise على التقدم في تقديم الطلب، قفز APT بنسبة تقارب 30%، ليصل إلى أعلى مستوى محلي عند 5.37 دولار. وبلغ حجم التداول 3.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.

أكد الرئيس التنفيذي لشركة Bitwise هانتر هورسلي عملية تقديم الطلب الجارية على وسائل التواصل الاجتماعي في أكتوبر 2025، لكنه ظل متحفظًا بشأن التفاصيل بسبب قواعد فترة الصمت التنظيمية. وكتب هورسلي: "لا يمكنني قول المزيد خلال فترة الصمت". "لكنني متحمس للزخم في نظام Aptos البيئي."

نشاط المطورين يتصدر جميع سلاسل الكتل الجديدة

الزخم الذي أشار إليه هورسلي مدعوم بأرقام صلبة. تظهر البيانات من Chain Broker أن Aptos يتصدر نمو التطوير بين مشاريع البلوكتشين الرئيسية بزيادة قدرها 897% في نشاط المطورين. يتفوق معدل النمو هذا على الشبكات المنافسة مثل Celo وNym وSkale.

المصدر: @HHorsley

التصميم التقني للبلوكتشين يجذب المطورين. تنهي Aptos المعاملات في أقل من ثانية برسوم عادة ما تكون أقل من 0.001 دولار. تجعل مقاييس الأداء هذه جذابة للتطبيقات التي تحتاج إلى السرعة والتكاليف المنخفضة، خاصة في التمويل اللامركزي والمدفوعات.

المؤسسات المالية الكبرى تختار Aptos

دمجت العديد من عمالقة وول ستريت Aptos في استراتيجيات البلوكتشين الخاصة بهم على مدار العام الماضي. وسعت BlackRock، أكبر مدير أصول في العالم، صندوق BUIDL الخاص بها إلى Aptos في نوفمبر 2024. ومن الجدير بالذكر أن Aptos هي البلوكتشين الوحيدة غير المتوافقة مع الإيثريوم التي اختارتها BlackRock لصندوق سوق المال المرمز هذا.

اتبعت فرانكلين تمبلتون النهج نفسه في أكتوبر 2024، حيث جلبت صندوق OnChain U.S. Government Money Fund إلى الشبكة. يحتفظ الصندوق بأكثر من 400 مليون دولار من الأصول المدارة. وفقًا لرئيس الأصول الرقمية في فرانكلين تمبلتون روجر بايستون، استوفت Aptos المعايير العالية للشركة لتكامل البلوكتشين.

في سبتمبر 2024، نشرت Libre صناديق استثمار مرمزة متعددة على Aptos، بما في ذلك منتجات من Brevan Howard و Hamilton Lane. تظهر هذه الخطوات أن شركات التمويل التقليدية ترى Aptos كمنصة قابلة للتطبيق لجلب الأصول من العالم الحقيقي إلى البلوكتشين.

العملات المستقرة و DeFi تدفع النمو

شهد النظام البيئي لـ Aptos نموًا متفجرًا في عام 2024. تجاوزت إجمالي القيمة المغلقة (TVL)، وهي مقياس رئيسي يقيس الأصول المودعة في بروتوكولات التمويل اللامركزي، مليار دولار في نوفمبر 2024. وهذا يمثل نموًا بنسبة 700% منذ بداية العام.

لعب اعتماد العملة المستقرة دورًا رئيسيًا. أطلقت Tether عملة USDT بشكل أصلي على Aptos في أكتوبر 2024. نما العرض ثمانية أضعاف ليصل إلى 680 مليون دولار، مما يشكل ما يقرب من 75% من جميع العملات المستقرة على الشبكة. شهدت USDC من Circle أيضًا نموًا كبيرًا، مع زيادة القيمة السوقية المجمعة للعملات المستقرة بأكثر من 1000% على أساس سنوي.

تدعم الشبكة الآن ما يقرب من مليار دولار من سيولة DeFi عبر تطبيقات مختلفة. تشمل البروتوكولات الرائدة Thala و Echelon و Amnis Finance، والتي تعالج معًا مليارات في حجم التداول.

الاتصالات التنظيمية تعزز الموقف

اكتسبت Aptos ميزة على الجبهة التنظيمية في يونيو 2025. انضم أفيري تشينغ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Aptos Labs، إلى اللجنة الفرعية لأسواق الأصول الرقمية التابعة للجنة تداول السلع الآجلة. وهو يعمل الآن جنبًا إلى جنب مع المديرين التنفيذيين من شركات كبرى مثل BlackRock و Goldman Sachs و JPMorgan لتشكيل لوائح الأصول الرقمية.

جاء هذا التعيين قبل أشهر فقط من تقديم Bitwise لطلب صندوق المؤشرات. يعتقد العديد من المراقبين أن موقف تشينغ يمكن أن يساعد في تسهيل المحادثات بين المنظمين ونظام Aptos البيئي بشأن الموافقة على صندوق المؤشرات.

كما أمنت Aptos شراكة مع World Liberty Financial، مشروع عائلة ترامب للعملات المشفرة، لإطلاق العملة المستقرة USD1 على شبكتها في أوائل أكتوبر 2025.

المنتج الأوروبي يتداول بالفعل

لا تبدأ Bitwise من الصفر مع منتجات استثمار Aptos. أطلقت الشركة منتج Aptos Staking ETP في بورصة SIX السويسرية في نوفمبر 2024. يتم تداول المنتج تحت رمز APTB ويقدم ما يقرب من 4.7% من مكافآت التخزين السنوية بعد الرسوم.

يوضح وجود المنتج الأوروبي الطلب المؤسسي للتعرض لـ Aptos. تخطط Bitwise لإدراج ETP في بورصات أوروبية إضافية في المستقبل.

يوفر الإطلاق السويسري أيضًا نموذجًا للمنتج الأمريكي. ومع ذلك، عادة ما تستغرق الموافقة التنظيمية الأمريكية وقتًا أطول وتواجه تدقيقًا أكثر صرامة، خاصة بالنسبة للعملات المشفرة بخلاف بيتكوين والإيثريوم.

الجدول الزمني للموافقة لا يزال غير مؤكد

ستراجع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية طلب Bitwise خلال الأشهر المقبلة. تدرس الوكالة مخاطر السوق وحماية المستثمر وقواعد التوافق قبل الموافقة على أي صندوق مؤشرات للعملات المشفرة. تاريخيًا، تحركت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بحذر بشأن صناديق المؤشرات للعلملات البديلة، مما قد يعني عملية مراجعة طويلة لـ Aptos.

في حالة الموافقة، سيسمح صندوق مؤشرات Aptos من Bitwise للمستثمرين بالتعرض لـ APT من خلال حسابات الوساطة التقليدية دون الاحتفاظ المباشر بالعملة المشفرة. سيستخدم الصندوق Coinbase Custody كأمين له، حيث يخزن الأصول في محافظ التخزين البارد للأمان.

يأتي تقديم الطلب خلال زخم قوي لصناديق المؤشرات للعملات المشفرة بشكل عام. جذبت صناديق مؤشرات بيتكوين الفورية 3.24 مليار دولار في الأسبوع الذي أعقب إعلان Aptos، مع تصدر IBIT من BlackRock للتدفقات الداخلة بقيمة 1.8 مليار دولار.

الخلاصة

يعكس تقديم Bitwise لأول صندوق مؤشرات Aptos نموًا حقيقيًا في النظام البيئي بدلاً من الضجيج المسبق. توفر القفزة بنسبة 897% في نشاط المطورين، ومعلم DeFi بقيمة مليار دولار، والشراكات المؤسسية من BlackRock و Franklin Templeton جوهرًا وراء التطبيق. في حين أن موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لا تزال غير مؤكدة ويمكن أن تستغرق أشهرًا، فإن ارتفاع سعر APT بنسبة 30% يظهر حماس السوق لجلب بلوكتشين الطبقة الأولى هذه إلى المستثمرين التقليديين.