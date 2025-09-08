القنبلة الكمومية للبيتكوين: المؤسسات لا يمكنها الانتظار

إفصاح: الآراء والمواقف المعبر عنها هنا تخص المؤلف وحده ولا تمثل آراء ومواقف هيئة تحرير crypto.news.

تتعامل القوى الجيوسياسية الكبرى مع الحوسبة الكمومية كأولوية للأمن القومي، وتضخ المليارات. ومع ذلك، فإن التشفير الأساسي للبيتكوين (BTC) مكشوف. يجب على المؤسسات الإصرار على دفاعات ما بعد الكم الآن أو المخاطرة بمشاهدة تريليونات تتبخر بسبب هجوم كمومي في غضون 3 إلى 5 سنوات. لقد تحول الحديث عن "يوم Q" من "إذا" سيحدث إلى "متى"، ويركز الآن على كيفية استجابة اللاعبين المؤسسيين.

ملخص الكم ليس نظرية، إنه قنبلة موقوتة — يمكن حصاد توقيعات المنحنى الإهليلجي للبيتكوين اليوم وكسرها غدًا بمجرد وصول الأجهزة الكمومية إلى الحجم الحرج.

بلاك روك و IBM يدقان ناقوس الخطر — من المحتمل أن تقوم وكالات الاستخبارات بتخزين المفاتيح المكشوفة، في انتظار "يوم Q" لقلب أمن البيتكوين رأسًا على عقب.

دفاع البيتكوين بطيء للغاية — عملية BIP والترقيات المرحلية لا يمكنها مطابقة سرعة اختراق كمومي مصنف، مما يترك العناوين كبط جالس.

يجب على المؤسسات التصرف الآن — يحتاج الأمناء والبورصات إلى حفظ مقاوم للكم، وتدقيق دورة الحياة، واعتماد خوارزميات معتمدة من NIST قبل وقوع الكارثة.

الاستعداد هو ميزة تنافسية — المتحركون المبكرون لا يحمون الأصول فحسب، بل يكسبون أيضًا الثقة، والثقة التنظيمية، والتدفقات الداخلية في سوق مهتز.

لقد أشارت بلاك روك علنًا إلى هذا التهديد الكمومي. من وجهة نظر مؤسسية، الرهانات مرتفعة للغاية — حتى كارثية في اللحظة التي تصبح فيها "الأهمية التشفيرية" حقيقة واقعة. السؤال ليس ما إذا كان الكم يشكل خطرًا. بل ما يجب على الصناعة القيام به — الآن — للاستعداد.

مخاطر الكم ليست تحذيرًا، إنها دعوة للاستيقاظ

يؤمن البيتكوين معاملاته باستخدام توقيعات رقمية للمنحنى الإهليلجي. يحذر باحث IBM جاي غامبيتا من أن الفتيل قد اشتعل بالفعل، وأن التوقيعات على السلسلة قد تم اختراقها بالفعل. كيف يعمل ذلك؟ يقوم الخصوم بتخزينها لفك تشفيرها لاحقًا، بمجرد تحقيق عتبة الكيوبت المطلوبة لفك التشفير بواسطة الأجهزة الكمومية. تحول تكتيك "الحصاد الآن، فك التشفير لاحقًا" التوقيعات المكشوفة إلى قنابل موقوتة — قد يتم كسر المعاملات التي تم التحقق من صحتها اليوم وعكسها غدًا.

تراقب وكالات الاستخبارات أيضًا بصمت عناوين البيتكوين ذات القيمة العالية، وتخزن البيانات، وتعد تنازليًا حتى اختراق كمومي. عندما يحدث ذلك، تتعرض عملات P2PK غير المنفقة دون أي دفاع من البروتوكول.

نقاط ضعف البيتكوين والرهانات العالية

كيف يبدو مستقبل كمومي بدون تحديثات فورية؟ نظرًا لأن الأمناء ما زالوا يفتقرون إلى ضمانات ما بعد الكم لكل من الخزائن الباردة والمحفظات الساخنة، فإن غزوًا كموميًا ناجحًا واحدًا سيؤدي إلى بيع بأسعار مخفضة.

ستنهار الأسعار، وقد يتم دفع البورصات نحو الإعسار، وستهتز بروتوكولات التمويل اللامركزي. سيعاني النظام البيئي للأصول الرقمية الأوسع من أزمة ثقة قد لا يتعافى منها أبدًا. قد تختفي الثروات التي تم تحقيقها من خلال الرهانات المؤسسية على أمن البيتكوين. الخبر السار هو أنه لا يزال هناك وقت للاستعداد.

الجدول الزمني لـ BIP للبيتكوين بطيء جدًا لإيقاف التهديدات الكمومية

يعترف مقترح تحسين البيتكوين (BIP) أخيرًا بما كانت تستعد له وكالات الاستخبارات في الظل: "يوم Q". لكن رد فعل الصناعة في حركة بطيئة للغاية. الأمر يتعلق بالجدول الزمني المفترض للقدرة على التنبؤ الذي ببساطة غير موجود.

على الورق، يبدو نهج "المرحلي" لمقترح تحسين البيتكوين وكأنه تقدم معقول؛ في الممارسة العملية، إنه ساذج بشكل خطير. مع الأخذ في الاعتبار أن الاختراقات الكمومية يتم تنفيذها خلف أبواب مصنفة، وليس في أوراق البحث العامة. الضرر غير مرئي حتى الانهيار. كل عنوان بيتكوين معرض للخطر مثل بطة جالسة للاستغلال المستقبلي، لأنه بحلول وقت تنفيذ BIP، ستكون هجمات "الحصاد الآن-فك التشفير لاحقًا" قد سجلت عناوين البيتكوين المكشوفة لاستغلالها لاحقًا.

تكمن المخاطرة الفعلية في اعتمادها على إجماع الفورك الصعب أثناء خرق كمومي مباشر. عندما يصل الدمار الكمومي، تنكسر التوقيعات في الوقت الفعلي، سيكون البيتكوين بطة جالسة — دون رفاهية نافذة حوكمة تستمر لشهور. ما سيتبع ذلك سيكون عدًا تنازليًا بسرعة كاملة نحو انهيار تشفيري.

تندرج الأصول الرقمية للغد تحت غطاءين: محمية كموميًا ومنهوبة. لن يتوقف بقاء البيتكوين على المقترحات — بل سيتوقف على الاستعداد.

يجب على المؤسسات التعامل مع الكم مثل تدريب إطفاء حي

يجب على المستثمرين المؤسسيين والأمناء اعتبار الكم مخاطرة حية، وليس تهميشها كمخاطرة نظرية. التمويل التقليدي يمارس بالفعل استرداد الكوارث والرشاقة التشفيرية. حان الوقت لأن تلبي حضانة البيتكوين نفس المعايير.

تتطلب الشركات مجموعة من "المقاييس" للاستعداد لما بعد الكم: تواريخ قابلة للقياس، ومهام واضحة، ونقاط إكمال قابلة للقياس. نقطة بداية جيدة للأمناء هي تدقيق دورات حياة إدارة المفاتيح بأكملها مقابل نماذج التهديد الكمومي، وتحديد كل نقطة حيث توقع توقيعات المنحنى الإهليلجي المعاملات.

ستحتاج البورصات والوسطاء المؤسسيون الرئيسيون أيضًا إلى ترقية بنيتهم التحتية. يحتاجون إلى العمل مع سلطات التشفير لتضمين خوارزميات ما بعد الكم القياسية (على سبيل المثال، المخططات القائمة على الشبكة أو المخططات القائمة على التجزئة التي تم فحصها من قبل NIST) في منتجاتهم. هذه خوارزميات مختبرة في المعارك، والتي يمكن أن يتم تفريعها بشكل ناعم إلى بروتوكول البيتكوين مع القليل من المشاكل أو بدونها. "الحفظ المقاوم للكم" من قبل الأمناء سيظهر القيادة في سوق جائع لتخفيف المخاطر.

فوائد الاستعداد الكمومي الاستباقي

الشركات التي تتخذ خطوات نشطة الآن ستحول الضعف الوشيك إلى قوة استراتيجية. يساعد اعتماد التكنولوجيا المقاومة للكم الأمناء على الحماية من التهديدات المستقبلية، وإنشاء ثقة العملاء، واكتساب ثقة المنظمين، ودفع تدفقات داخلية أكبر.

الموافقة المبكرة تقلل من المخاطر النظامية. المؤسسات إما تضاعف الضمانات أو تضاعف المخاطر. اقتصاد البيتكوين ككل أقوى عندما يجعل اللاعبون الكبار ممتلكاتهم مقاومة للكم.

يعني الجهد الجماعي على مستوى الصناعة منع الخروقات المعزولة من تراكم الخوف والذعر على نطاق السوق. كما أنه يعمل كنموذج لسلاسل الكتل الأخرى وفئات الأصول الرقمية لتقليده. الاستعداد الكمومي ليس اختياريًا.