بيتكوين يتجاوز أمازون بوصوله إلى علامة 2.4 تريليون دولار

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/10/03 17:38
بيتكوين

أعاد بيتكوين كتابة سجلات الأرقام القياسية مرة أخرى، حيث ارتفع فوق 120,000 دولار ورفع قيمته السوقية إلى أكثر من 2.4 تريليون دولار.

دفعت هذه الطفرة العملة المشفرة لتتجاوز أمازون في التصنيف العالمي للأصول الكبرى، وهو انتصار رمزي يضع بيتكوين في المرتبة السابعة عالميًا. الفضة فقط، بتقييم أعلى قليلاً، هي ما تفصل الآن بيتكوين عن دخول المراكز الستة الأولى.

يحمل هذا الإنجاز وزنًا يتجاوز بكثير مخططات الأسعار. لأكثر من عقد، تمت مقارنة بيتكوين بـ "الذهب الرقمي"، وصعوده المستمر مقابل العمالقة التقليديين يمنح مصداقية جديدة لهذه الرواية. ما كان يُرفض سابقًا كمقامرة مضاربة أصبح الآن يقف جنبًا إلى جنب مع الصناعات التي عمرها قرن والشركات التي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات.

يعزو مراقبو السوق هذا الزخم إلى مزيج من القوى العالمية والمحلية. فقد غذت إشارات خفض أسعار الفائدة من البنوك المركزية الشهية للمخاطرة، بينما يدفع عدم اليقين الاقتصادي المستمر المستثمرين للبحث عن أصول خارج النظام التقليدي.

في الوقت نفسه، جلب النجاح السريع لصناديق مؤشرات بيتكوين موجة ثابتة من رأس المال المؤسسي، مما وفر عمق السوق والشرعية لسوق كان يهيمن عليه في السابق المتداولون الأفراد.

مع ارتفاع بنسبة تقارب 2% في اليوم الماضي وحده، يوضح ارتفاع بيتكوين مدى منافسته القوية للتمويل التقليدي. إن تجاوز أمازون هو أكثر من مجرد خطوة إحصائية - إنها علامة على تحول أولويات السوق، حيث تحفر الأصول الرقمية لنفسها مكانًا دائمًا إلى جانب القادة الراسخين.

يتكهن المحللون الآن بأن الفضة قد تسقط قريبًا أمام بيتكوين أيضًا، مما يمهد الطريق للعملة المشفرة لدخول النادي النخبوي لأفضل ستة أصول في العالم. إذا استمر هذا المسار، فقد يصل تحدي بيتكوين لهيمنة الذهب كمخزن نهائي للقيمة في وقت أقرب مما توقع الكثيرون.

المعلومات المقدمة في هذا المقال هي لأغراض تعليمية فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية. لا تؤيد Coindoo.com أو توصي بأي استراتيجية استثمارية محددة أو عملة مشفرة. قم دائمًا بإجراء البحث الخاص بك واستشر مستشارًا ماليًا مرخصًا قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

ألكسندر زدرافكوف هو شخص يبحث دائمًا عن المنطق وراء الأشياء. يتحدث الألمانية بطلاقة ولديه أكثر من 3 سنوات من الخبرة في مجال العملات المشفرة، حيث يحدد بمهارة الاتجاهات الجديدة في عالم العملات الرقمية. سواء كان يقدم تحليلًا متعمقًا أو تقارير يومية حول جميع المواضيع، فإن فهمه العميق وحماسه لما يفعله يجعله عضوًا قيمًا في الفريق.

