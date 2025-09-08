مشكلة البيتكوين في الوصول إلى 100 ألف دولار - انخفاض الشراء المؤسسي مع ارتفاع "قلق المستثمرين"

أبرز النقاط

استمرت عوائد DAT في الانخفاض مع تباطؤ عمليات شراء بيتكوين من قبل MicroStrategy. في الوقت نفسه، حذرت NYDIG من أن انكماش العوائد، المدفوع بمخاوف من إطلاق العرض، يشوش فائدتها كمؤشرات لدورة السوق.

تواجه الشركات المتداولة علنًا التي تحتفظ بكميات كبيرة من العملات المشفرة مثل بيتكوين [BTC] والإيثريوم [ETH] وسولانا [SOL]، المعروفة أيضًا باسم قطاع خزينة الأصول الرقمية (DAT)، ضغوطًا متزايدة على الرغم من ارتفاع بيتكوين إلى مستويات قياسية جديدة في أغسطس.

كشفت البيانات حتى وقت النشر من IntoTheBlock أن خزائن بيتكوين الثقيلة تشهد انخفاضات أكثر حدة في القيمة السوقية المتراكمة مقارنة بنظيراتها من ETH وSOL.

انخفاض عوائد شركات DAT

وفقًا لمجموعة نيويورك للاستثمار الرقمي (NYDIG)، أصبح الوضع أكثر حرجًا مع استمرار انكماش عوائد DATs.

للتوضيح، هذه العوائد هي في الأساس الفجوة بين سعر أسهمها والأصول الصافية (NAV).

لاحظ غريغ سيبولارو، رئيس الأبحاث العالمي في NYDIG، أن الشركات المعروفة باستراتيجيات تراكم بيتكوين العدوانية، بما في ذلك MicroStrategy (MSTR) وMetaplanet اليابانية، تعاني من ضغط كبير على العوائد.

ظل هذا الاتجاه واضحًا حتى مع ارتفاع بيتكوين إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق في منتصف أغسطس.

بالتأكيد، أبرز ذلك مفارقة: كلما توسعت DATs، كلما واجهت تقييماتها صعوبة في مواكبة الأصول الأساسية التي تحتفظ بها.

وأضاف سيبولارو،

كما شدد على أن عوائد DAT كمؤشرات للدورة تظل غير حاسمة نظرًا لمحدودية العينة.

MicroStrategy لا تزال تركب الموجة

في عام 2021، وصلت عوائد MicroStrategy (MSTR) إلى NAV إلى ذروتها قبل شهرين من وصول بيتكوين إلى 64,000 دولار، بينما في الدورة الحالية، بلغت ذروتها في نوفمبر 2024.

أدى ذلك إلى تكهنات بتكرار الأمر، على الرغم من أنه مع دورة واحدة سابقة فقط، كانت الإشارة بعيدة عن الحسم.

في الوقت نفسه، تباطأ شراء بيتكوين من قبل DATs بشكل حاد.

وفقًا للتقارير، أضافت MicroStrategy 3,700 BTC فقط في أغسطس مقابل 134,000 في نوفمبر 2024. واستحوذت شركات أخرى على 14,800 BTC، وهو أقل بكثير من متوسط 2025 الشهري البالغ 24,000 وبعيد عن ذروة يونيو البالغة 66,000.

انخفضت متوسط المشتريات إلى 1,200 BTC لـ MicroStrategy و343 BTC للنظراء، بانخفاض قدره 86% عن ارتفاعات أوائل عام 2025.

ربط المحللين ذلك بضغوط السيولة والحذر المتزايد.

الخزائن لا تزال تحتفظ بوزنها

ومع ذلك، على الرغم من التباطؤ الأخير في عمليات الاستحواذ، لا تزال خزائن بيتكوين تتمتع ببصمة مثيرة للإعجاب، حيث بلغت حيازات الشركات ذروتها عند 840,000 BTC هذا العام.

بالمناسبة، تستحوذ MicroStrategy وحدها على 76% من تلك المخزونات، 637,000 BTC وفقًا لبيانات CryptoQuant.

ومع ذلك، من المقرر أن يتوسع مجال اللعب.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت مجموعة HashKey أيضًا عن صندوق DAT بقيمة 500 مليون دولار في سبتمبر لبناء محفظة متنوعة من مشاريع بيتكوين والإيثريوم بموجب لوائح مواتية

في الوقت نفسه، تعد عملية البيع الألمانية سيئة التوقيت في منتصف عام 2024، وتصفية BTC الخاصة بها قبل تضاعف الأسعار إلى ما بعد 100,000 دولار، بمثابة تذكير بمخاطر التخلص من الاستثمارات في وقت مبكر جدًا.

معًا، تسلط هذه التطورات الضوء على الطبيعة المتطورة لـ DATs: بينما يتعثر البعض، يضاعف آخرون رهاناتهم، ويضعون أنفسهم لركوب الموجة التالية من دورة بيتكوين.