حيتان البيتكوين تتخلص من 12.7 مليار دولار في أكبر عملية بيع منذ 2022

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 12:58
باعت حيتان البيتكوين ما يقرب من 12.7 مليار دولار من البيتكوين خلال الشهر الماضي، وقد تؤدي المبيعات المستمرة إلى مزيد من الضغط على سعره في الأسابيع القليلة المقبلة، وفقًا للمحللين.

"استمر اتجاه تقليل التعرض من قبل لاعبي شبكة البيتكوين الرئيسيين في التكثيف، ليصل إلى أكبر توزيع للعملات هذا العام،" كما لاحظ محلل CryptoQuant "caueconomy" يوم الجمعة. 

وأضافوا أنه في الـ 30 يومًا الماضية، انخفضت احتياطيات الحيتان بأكثر من 100,000 بيتكوين (BTC)، "مما يشير إلى تجنب المخاطر الشديد بين المستثمرين الكبار."

كان ضغط البيع هذا "يعاقب هيكل السعر على المدى القصير،" مما أدى في النهاية إلى دفع الأسعار إلى ما دون 108,000 دولار. وفقًا لبيانات CryptoQuant، كانت هذه أكبر عملية بيع للحيتان منذ يوليو 2022، مع تغيير لمدة 30 يومًا بلغ 114,920 BTC بقيمة حوالي 12.7 مليار دولار بأسعار السوق الحالية اعتبارًا من يوم السبت. 

"في هذا الوقت، ما زلنا نرى هذه التخفيضات في محافظ اللاعبين الرئيسيين، والتي قد تستمر في الضغط على البيتكوين في الأسابيع المقبلة."

حيتان البيتكوين كانت تبيع. المصدر: CryptoQuant

تباطؤ تغيير رصيد الحيتان 

وصل تغيير رصيد الأيام السبعة اليومي إلى أعلى مستوى له منذ مارس 2021 في 3 سبتمبر، حيث تم نقل أكثر من 95,000 BTC بواسطة الحيتان لتلك الأسبوع.

الأسبوع الماضي، قال رائد أعمال البيتكوين ديفيد بيلي إن الأسعار يمكن أن ترتفع إلى 150,000 دولار إذا توقفت حيتان رئيسيتان عن البيع. 

ذات صلة: سيرتفع البيتكوين إلى 150 ألف دولار إذا قضينا على هاتين الحيتان: ديفيد بيلي

الخبر السار هو أن البيع العدواني يبدو أنه تباطأ، مع انخفاض تغيير الرصيد الأسبوعي إلى حوالي 38,000 BTC اعتبارًا من 6 سبتمبر. 

في الوقت نفسه، كان الأصل يتم تداوله في قناة محدودة النطاق بين 110,000 دولار و 111,000 دولار على مدار الأيام الثلاثة الماضية مع انخفاض ضغط البيع قليلاً. 

تعرّف CryptoQuant الحيتان على أنها مجموعة تحتفظ برصيد بين 1,000 و 10,000 BTC. 

توازن هيكلي مضاد 

"في حين أن عمليات البيع الأخيرة للحيتان قد أدت إلى تقلبات قصيرة المدى وتصفيات، فإن التراكم المؤسسي الذي يضيف المزيد من BTC خلال نفس الفترة قد وفر توازنًا هيكليًا مضادًا،" كما قال نيك راك، مدير في LVRG Research، لـ Cointelegraph. 

وأضاف أن هذا التباين يشير إلى أن نشاط الحيتان قد يحد من زخم السعر على المدى القريب، لكن مرونة السوق الأساسية تظل سليمة بسبب الشراء المؤسسي والطلب المدفوع بصناديق ETF.

التكبير يبدو أكثر صحة

تبدو الصورة على المدى الطويل أكثر صحة أيضًا، وقد انخفض البيتكوين بنسبة 13٪ فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق في منتصف أغسطس، وهو أقل بكثير من التراجعات السابقة. 

"قبل عام من اليوم، كان المتوسط المتحرك لمدة عام عند 52,000 دولار، والآن يبلغ 94,000 دولار، كما لاحظ المحلل "ديف ذا ويف" يوم الأحد. "الشهر المقبل، سيتجاوز 100,000 دولار،" أضاف. 

المتوسط المتحرك البسيط لـ BTC لمدة عام يزداد باستمرار. المصدر: ديف ذا ويف

مجلة: قد ينخفض البيتكوين 'إلى ما دون 50 ألف دولار' في السوق الهابطة، قصة جاستن صن WLFI: ملخص المستثمر

المصدر: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-whales-dumped-115000-btc-largest-selloff-since-mid-2022?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound

