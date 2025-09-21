البورصةDEX+
أضافت محافظ حيتان البيتكوين 7.3 مليار دولار في سبتمبر، مع رؤية الإيثريوم وسولانا أيضًا تراكمًا متزايدًا. يراقب المحللون العملات البديلة مثل جوهرة خفية.أضافت محافظ حيتان البيتكوين 7.3 مليار دولار في سبتمبر، مع رؤية الإيثريوم وسولانا أيضًا تراكمًا متزايدًا. يراقب المحللون العملات البديلة مثل جوهرة خفية.

محافظ الحيتان البيتكوين تضيف 7.3 مليار دولار في سبتمبر مع زيادة التراكم في ETH وSOL

بواسطة: Blockchainreporter
2025/09/21 22:00
whale bitcoin2 8

أضافت محافظ حيتان بيتكوين مليارات في سبتمبر، مما أثار محادثات متجددة حول وجهة تدفق رأس المال الجديد. إلى جانب بيتكوين، تجذب إيثريوم وسولانا الانتباه. لكن المحللين يشيرون أيضًا إلى MAGACOIN FINANCE كـ عملة بديلة أخرى يجب مراقبتها بينما يتناوب المتداولون إلى فرص جديدة.

MAGACOIN

أسماك قرش بيتكوين تعزز حيازاتها بتراكم 7.3 مليار دولار

تظهر البيانات الجديدة من Glassnode أن محافظ بيتكوين التي تحتفظ بين 100 و1000 بيتكوين - والتي غالبًا ما يشار إليها باسم "أسماك القرش" - قد زادت من عمليات الشراء. في الأيام السبعة الماضية وحدها، اشترت هذه المحافظ 65,000 بيتكوين، بقيمة حوالي 7.38 مليار دولار بالأسعار الحالية. 

تبلغ إجمالي حيازاتها الآن رقماً قياسياً قدره 3.65 مليون بيتكوين، وهو ما يمثل 18% من العرض المتداول.

chart1351 3

يسلط هذا المستوى من النشاط الضوء على تزايد القناعة بين اللاعبين متوسطي الحجم. من خلال امتصاص العرض، تقلل هذه المحافظ من توفر السيولة في السوق، مما يضيف غالبًا ضغطًا تصاعديًا على السعر. 

يشير النشاط الأخير أيضًا إلى أن هؤلاء الحائزين قد يستعدون لتقييمات أعلى نحو نهاية العام، خاصة مع توقعات تتراوح من 150,000 دولار إلى 200,000 دولار.

بالنسبة للمتداولين اليوميين، فإن هذه الزيادة في التراكم هي تذكير بكيفية تأثير تركيز رأس المال في بيتكوين على تدفقات السوق الأوسع. عندما تشتري محافظ القرش بكثافة، يظهر التاريخ أن المستثمرين الآخرين غالبًا ما يتبعون قيادتهم.

بيع الحيتان المتجدد بعد توقف قصير

على الرغم من تراكم أسماك القرش، استأنف أحد أكبر حيتان بيتكوين البيع. أودعت محفظة مرتبطة بحامل طويل المدى أكثر من 1,100 بيتكوين (حوالي 136 مليون دولار) في Hyperliquid، بعد أسابيع فقط من التخلص من بيتكوين بقيمة 4 مليارات دولار مقابل إيثريوم. لقد جذب هذا التحرك الانتباه، حيث يشير إلى أن حتى الحائزين ذوي الخبرة يجنون الأرباح ويعيدون تموضعهم.

غالبًا ما تثير التحركات واسعة النطاق مثل هذه تكهنات حول ضغط السعر على المدى القصير، لكنها تخلق أيضًا فرصًا للوافدين الجدد للتراكم.

إيثريوم وسولانا تجذبان تخصيصات كبيرة

تجذب إيثريوم وسولانا أيضًا تدفقات رأس المال، مع قيام المؤسسات بتحركات جريئة. تشهد سولانا، على وجه الخصوص، اهتمامًا متجددًا بعد أن كشفت Pantera Capital عن تخصيص 1.1 مليار دولار، وهو الآن أكبر مركز منفرد لها. يسلط المحللون الضوء على كفاءة سولانا وسرعة المعاملات والاستخدام المتزايد في البورصات اللامركزية وأسواق NFT.

لا تزال إيثريوم محورية للتطبيقات اللامركزية والعقود الذكية، مع الحفاظ على تدفقات ثابتة حتى مع تحول الاهتمام إلى بلوكتشين أسرع. ظلت نسبة ETH/BTC مستقرة، مما يعكس تدفقات متوازنة بين الاثنين.

بالنسبة للمتداولين الذين يبحثون عن أفضل عملة بديلة للشراء، لا تزال كل من ETH وSOL في أعلى القائمة. لكن مراقبي السوق يشيرون أيضًا إلى الرموز الأصغر والمقيمة بأقل من قيمتها والتي يمكن أن تستفيد من هذا التناوب في رأس المال.

MAGACOIN FINANCE

MAGACOIN FINANCE: جوهرة مخفية في تدفق راس المال

إلى جانب بيتكوين وإيثريوم وسولانا، يشير المحللون إلى MAGACOIN FINANCE كعملة بديلة أخرى تستحق المراقبة. يتم وصفها بأنها مقيمة بأقل من قيمتها ومهيأة للإدراج في البورصات، ويكتسب هذا المشروع اهتمامًا من الحيتان والمتداولين بالتجزئة. يدرجها المحللون ضمن اختياراتهم لـ أفضل عملة مشفرة للشراء الآن، مما يشير إلى أن تدفق راس المال خارج بيتكوين يمكن أن يدفع الاهتمام إلى الجواهر المخفية مثل هذه.

مع تأطير المحللين لها كـ عملة بديلة يجب مراقبتها، يتزايد الفضول حول ما إذا كان MAGACOIN FINANCE يمكن أن يكون المؤدي المفاجئ التالي.

الرأي النهائي: كيف يجب على المتداولين تحديد مواقعهم

ترسل محافظ القرش إشارة واضحة مع تدفق المليارات إلى بيتكوين، بينما تستمر إيثريوم وسولانا في رؤية تخصيص من الصناديق الكبرى. لكن البحث عن أفضل عملة بديلة للشراء يدفع الانتباه إلى ما وراء الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة. قد يرغب المتداولون الذين يتطلعون إلى تقسيم المحفظة في استكشاف MAGACOIN FINANCE بينما لا تزال نقطة الدخول جذابة.

تعرف على المزيد في:

  • الموقع الإلكتروني: https://magacoinfinance.com
  • X: https://x.com/magacoinfinance
  • تيليجرام: https://t.me/magacoinfinance
إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.00399+2.99%
1
1$0.01951-13.93%
EPNS
PUSH$0.01688+8.48%
Coincentral2025/11/13 04:50
مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

تظهر البيانات الجديدة استقرار المضاربة على العملات البديلة رغم انخفاض سعر البيتكوين، مما يشير إلى علامات مبكرة لإعادة دخول المخاطرة ودورة أكثر نضجًا للعملات البديلة في المستقبل. على الرغم من انخفاض البيتكوين (BTC) بنسبة 10% في أكتوبر، ظل مؤشر المضاربة على العملات البديلة من Capriole Investments مستقرًا عند حوالي 25%، مما يشير إلى أن النشاط المضاربي في سوق العملات البديلة يحافظ على استقراره بدلاً من الانهيار مع BTC. قد يشير هذا الاستقرار النسبي إلى مرحلة مبكرة من إعادة الدخول بين المشاركين في السوق، حيث يقوم المستثمرون بالتناوب بشكل انتقائي إلى أصول الكريبتو ذات المخاطر الأعلى على الرغم من الحذر الاقتصادي الكلي. النقاط الرئيسية: تظل المضاربة على العملات البديلة مستقرة رغم تراجع البيتكوين في أكتوبر إلى 100,000 دولار. اقرأ المزيد
Index Cooperative
INDEX$0.812-3.79%
Moonveil
MORE$0.00399+2.99%
Bitcoin
BTC$101,638.31-1.38%
Coinstats2025/11/13 04:22
هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

تتصدى السلطات التنظيمية في أوروبا لمخاطر العملات المستقرة وتدفع نحو ضوابط أكثر صرامة. على عكس اللوائح المجزأة للولايات المتحدة بشأن العملات المستقرة، وضع صانعو السياسات الأوروبيون نظامًا موحدًا يعتقدون أنه سيعزز الابتكار، ويحمي المستهلكين، ويحسن الاستقرار المالي. يمكن للقواعد الحالية للعملات المشفرة التعامل مع مخاطر العملات المستقرة على الرغم من التحذيرات الأخيرة [...]
Believe
BELIEVE$0.01235+0.57%
Cryptopolitan2025/11/13 04:50

