بيانات تظهر انخفاض حجم مشتريات خزينة البيتكوين بنسبة 86%

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 15:21
  • وصلت احتياطيات خزينة BTC الإجمالية إلى مستوى قياسي بلغ 840,000 BTC.
  • ومع ذلك، انخفض متوسط حجم الشراء بنسبة مذهلة بلغت 86 بالمائة.
  • كان هذا الطلب المتناقص هو المحرك الرئيسي لارتفاع بيتكوين في الربع الثاني.

كانوا أبطال الارتفاع الكبير الأخير، وحديث المدينة في مؤتمر BTC آسيا الأخير، وشهيتهم النهمة للبيتكوين دفعت السوق بمفردها إلى آفاق جديدة.

لكن ظلاً قد خيم على عالم خزينة البيتكوين للشركات.

يكشف تقرير جديد عن اتجاه مقلق تحت السطح: في حين أن إجمالي ممتلكاتهم أكبر من أي وقت مضى، فإن قناعتهم، التي تقاس بحجم مشترياتهم، قد انهارت.

التناقض الكبير: المزيد من اللاعبين، رهانات أصغر

تروي البيانات على السلسلة، التي كشفها تقرير جديد من CryptoQuant، قصة حقيقتين متضاربتين.

من ناحية، ارتفعت احتياطيات خزينة البيتكوين الإجمالية إلى رقم قياسي بلغ 840,000 BTC، وهي خزينة حربية بقيادة العملاق Strategy، الذي يمتلك 637,000 BTC. كما يظل نشاط المعاملات قريبًا من المستويات القياسية، مع 46 صفقة في أغسطس وحده.

ولكن من ناحية أخرى، انخفض متوسط حجم هذه المشتريات بشكل كبير. اشترت Strategy 1,200 BTC فقط لكل معاملة في أغسطس، بينما بلغ متوسط الشركات الأخرى 343 BTC فقط.

كلا هذين الرقمين انخفضا بنسبة مذهلة بلغت 86 بالمائة عن ذروتهما في أوائل عام 2025. وفي المجموع، استحوذت Strategy على 3,700 BTC فقط في أغسطس، وهو رقم ضئيل مقارنة بـ 134,000 BTC التي اشترتها في ذروتها العام الماضي.

هذا ليس سلوك سوق مفعم بالثقة؛ إنه علامة على عمليات شراء أصغر وأكثر ترددًا، وإشارة واضحة إلى قيود السيولة أو تراجع القناعة.

شبح الارتفاعات الماضية

هذا التباطؤ الدراماتيكي يشكل مصدر قلق كبير للمستثمرين لأنه كان المحرك الذي لا يكل لتراكم الخزينة الذي دفع النمو المذهل لسعر البيتكوين في الربع الثاني.

كما ذكرت CoinDesk في ذلك الوقت، بحلول أواخر أغسطس 2025، كانت المؤسسات تستوعب أكثر من 3,100 BTC يوميًا مقابل 450 فقط يتم تعدينها.

أدى هذا إلى خلق اختلال قوي بنسبة 6 إلى 1 بين العرض والطلب مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

الآن، هذا المحرك يتعثر. يثير هذا الطلب المتراخي خطرًا حرجًا يتمثل في أن قوة السعر الحالية للسوق قد لا تكون مستدامة إذا استمر عمالقة الفضاء في القضم بحذر بدلاً من الالتهام على نطاق واسع.

أمل جديد؟ صعود جبهة الخزينة الآسيوية

ولكن مع تردد العمالقة الغربيين، تنفتح جبهة جديدة في حركة الخزينة في الشرق.

وفقًا لتقرير Bitwise، تم تشكيل 28 شركة خزينة جديدة في يوليو وأغسطس وحدهما، مضيفة معًا أكثر من 140,000 BTC إلى خزائنها.

والأكثر أهمية، أن آسيا تظهر كساحة المعركة الرئيسية التالية. أطلقت شركة Sora Ventures التي تتخذ من تايوان مقراً لها صندوقًا ضخمًا بقيمة مليار دولار مخصصًا لتمويل شركات الخزينة الإقليمية الجديدة، مع التزام أولي قدره 200 مليون دولار.

ستجمع هذه الأداة الجديدة رأس المال المؤسسي لدعم موجة جديدة من الداخلين، وهو نموذج مختلف عن أكبر لاعب حالي في المنطقة، Metaplanet.

المسرح الآن مهيأ لمواجهة مثيرة ومحورية.

السؤال المركزي الذي سيحدد المرحلة التالية من تبني البيتكوين - وسعره - هو ما إذا كانت هذه الموجة الجديدة الجائعة من الخزائن الآسيوية يمكن أن تعوض الشهية المتقلصة للمتصدرين الذين شقوا الطريق أولاً.

تحديثات السوق

BTC: لا يزال البيتكوين صامدًا في الوقت الحالي، حيث يتم تداوله في نطاق 110,000-113,000 دولار. يتم دعم السعر من خلال التوقعات الواسعة لخفض أسعار الفائدة من قبل المجلس الاحتياطي الاتحاد واستمرار التدفقات المؤسسية، وإن كانت أصغر، عبر صناديق المؤشرات.

ETH: يتم تداول الإيثريوم بالقرب من مستوى 4,300 دولار. يُعزى ضعفه الأخير، الذي تميز بانخفاض أسبوعي بنسبة 3.8 بالمائة، إلى تدفقات ETF الخارجة والتداول المنخفض تاريخيًا الذي يميز "سبتمبر الأحمر".

ومع ذلك، لا تزال نظرته على المدى الطويل إيجابية، مدعومة بالاهتمام المؤسسي العميق ونشاط Staking المتزايد.

المصدر: https://coinjournal.net/news/bitcoin-treasury-purchase-size-collapses-86-data-shows/

