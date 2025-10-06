بيتكوين يتجاوز 125 ألف دولار مع ارتفاع صناديق المؤشرات — لماذا قد يستفيد Bitcoin Hyper ($HYPER) من هذا الارتفاع

من أصل 4.5 مليار دولار، ذهب حوالي 3.2 مليار دولار إلى صناديق المؤشرات للبيتكوين — مسجلاً ثاني أكبر تدفق أسبوعي لصناديق المؤشرات للبيتكوين منذ ذروة نوفمبر 2024 البالغة 3.37 مليار دولار.

علاوة على ذلك، ارتفعت أحجام تداول صناديق المؤشرات إلى ما يقارب 26 مليار دولار خلال فترة التداول. يتصدر صندوق iShares Bitcoin Trust من BlackRock القائمة بتدفق لصندوق واحد يبلغ حوالي 1.78 مليار دولار، يليه FBTC من Fidelity بـ 692 مليون دولار، وArk 21Shares بـ 254 مليون دولار، وBitwise بـ 212 مليون دولار.

تشير هذه التدفقات الضخمة لصناديق المؤشرات، المرتبطة بتغيير الاستراتيجيات المؤسسية، إلى مرحلة جديدة من تبني البيتكوين - مرحلة تعزز النظام البيئي بأكمله.

مع زيادة السيولة والثقة، يقف Bitcoin Hyper ($HYPER)، جزء من مشهد الطبقة الثانية (L2) المتوسع للبيتكوين، مستعداً للاستفادة من هذا الزخم

إذاً لماذا تحرك تدفقات صناديق المؤشرات السعر أكثر من تدفقات التداول العادية؟

حسناً، تحول صناديق المؤشرات رأس المال المؤسسي والتجزئة إلى أدوات استثمارية مجمعة ومنظمة تستحوذ وتحتفظ بـ BTC/ETH الفوري، مما يخلق طلباً ثابتاً وقابلاً للقياس على الأصول الأساسية.

ثانياً، تقلل تدفقات إنشاء/استرداد صناديق المؤشرات الكبيرة من كمية البيتكوين المتاحة للبيع عبر البورصات ومكاتب OTC، مما يساعد على تضييق السوق ودفع الأسعار للارتفاع، حتى مع نشاط شراء متواضع.

أخيراً، يراقب المتداولون والخوارزميات تدفقات صناديق المؤشرات - حيث تؤدي التدفقات الكبيرة إلى تفعيل استراتيجيات الزخم، وتحوط الخيارات، وتدفقات صناعة السوق التي تضخم الحركة.

في أواخر سبتمبر، لاحظت العديد من أدوات تتبع تدفق صناديق المؤشرات عودة على شكل V للتدفقات الداخلة إلى صناديق المؤشرات الفورية، مما يشير إلى تحول من التدفقات الخارجية إلى الشراء المستدام. ساعد هذا التناوب على تضييق العرض وتغذية الزخم في أكتوبر (ما يسمى بتأثير 'Uptober').

يعتقد المحللين أن أعلى مستوى على الإطلاق （ATH） الذي وصل إليه البيتكوين مؤخراً ليس مجرد ارتفاع مؤقت. إنهم يرون هذا كبداية لمرحلة تراكم طويلة المدى، حيث يهدف المستثمرون المؤسسيون إلى بناء والحفاظ على مراكزهم تدريجياً بدلاً من السعي وراء مكاسب قصيرة المدى.

بالفعل، كما رأينا، تتجه خزائن الشركات، ومديرو الأصول، والمكاتب العائلية الثرية بشكل متزايد إلى صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) كطريقة أكثر سهولة للاستثمار في العملات المشفرة.

بالإضافة إلى ذلك، أدت توضيحات الضرائب/المعاملات الأخيرة التي صدرت في أوائل أكتوبر أيضاً إلى توجه الشركات نحو الاحتفاظ بالأصول في الميزانية العمومية.

من الناحية النفسية، يجذب أعلى مستوى جديد على الإطلاق (125 ألف دولار في 5 أكتوبر) الانتباه ورأس المال، ويضفي الشرعية على قرارات التخصيص، وغالباً ما يغذي المزيد من التدفقات الداخلة ومكاسب الأسعار.

معاً، أدى هذا الزخم إلى تنشيط مشهد العملات المشفرة بأكمله، مع ظهور Bitcoin Hyper ($HYPER) كأحد المستفيدين الرئيسيين من هذا الارتفاع.

Bitcoin Hyper ($HYPER): الطبقة الثانية عالية السرعة المستعدة للهيمنة على عصر ما بعد صناديق المؤشرات

لا يزال البيتكوين يسيطر على سوق العملات المشفرة بحصة 58.5%، لكن سرعات المعاملات البطيئة، والرسوم المرتفعة، وحد الكتلة البالغ 1 ميجابايت تقيد قابليته للتوسع.

هنا يأتي دور Bitcoin Hyper ($HYPER) — حل فريد للطبقة الثانية مبني مباشرة على البيتكوين، مدعوم بآلة Solana الافتراضية (SVM). هذا يحافظ على البيتكوين كطبقة أساسية نقدية بينما يصبح Hyper طبقة التنفيذ عالية السرعة الخاصة به.

من خلال ربط البيتكوين بـ Hyper، يمكنك الإرسال أو الرهان أو التداول فوراً برسوم شبه معدومة. باستخدام برهان المعرفة الصفرية، تتم تسوية المعاملات مرة أخرى على السلسلة الرئيسية للبيتكوين، مع الحفاظ على أمان البيتكوين الذي لا مثيل له.

مع تكامل SVM الذي يوفر أداءً على مستوى Solana ودعماً للتبادل العابر للسلاسل لـ BTC وETH وSOL، يفتح Bitcoin Hyper إمكانيات حقيقية للتمويل اللامركزي والمنظمات ذاتية إدارة لامركزية والمدفوعات الصغيرة على البيتكوين.

المشروع يلفت الأنظار بالفعل، حيث جمع 21.6 مليون دولار في مرحلة البيع المسبق حتى الآن. نشاط الحيتان يتصاعد أيضاً — مع عمليات شراء كبيرة بقيمة 196.6 ألف دولار، 145 ألف دولار، 56.9 ألف دولار، 29.8 ألف دولار، 11.8 ألف دولار، و 10.4 ألف دولار، بإجمالي 450.5 ألف دولار فقط هذا الأسبوع.

السعر الحالي لـ 1 $HYPER هو 0.013065 دولار، وتوفر مكافآت الرهان عائداً سنوياً بنسبة 55%. ستنخفض هذه المكافآت تدريجياً مع انضمام المزيد من المشاركين إلى المجموعة، لذا من الأفضل الدخول قريباً.

إذا استمرت الاتجاهات الحالية، يتوقع المحللون أن يصل $HYPER إلى 0.20 دولار بنهاية عام 2025، مسجلاً عائد استثمار بنسبة 1,430.5% من سعر اليوم، مما يضعه كأحد أبرز المتفوقين في سوق العملات المشفرة هذا العام.

