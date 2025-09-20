بيتكوين سيصبح مملاً، يدعي سايلور وسط تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة

النقاط الرئيسية

يقول مايكل سايلور إن بيتكوين ستصبح مملة مع تلاشي تقلبات السعر.

جذبت صناديق المؤشرات البيتكوين 223 مليون دولار في 19 سبتمبر، بقيادة BlackRock.

تتباطأ دورة العلملات البديلة، مع تحول الاهتمام مرة أخرى إلى بيتكوين.

قد تفقد بيتكوين بعضًا من إثارتها، وفقًا لرئيس مجلس إدارة MicroStrategy مايكل سايلور. مع تدفق المؤسسات الكبيرة إلى السوق، بدأت تقلبات السعر الشديدة التي كانت تعرّف بيتكوين في التلاشي.

"أنت تريد أن تنخفض التقلبات حتى تشعر المؤسسات الضخمة بالراحة عند دخول المجال والحجم،" قال سايلور في بودكاست Coin Stories.







لكنه اعترف بأنها "معضلة"، فانخفاض التقلبات يجعل بيتكوين أقوى، ولكن أيضًا أقل إثارة. "الأمر كما لو كان لديهم هذا الارتفاع الكبير والآن يتلاشى الأدرينالين وهم قليلاً في السوق الهابط،" أضاف.

بيتكوين عالقة في الحياد

وصلت بيتكوين إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 124,100 دولار في 14 أغسطس لكنها هدأت منذ ذلك الحين، وتتداول الآن حول 115,760 دولار. يعتقد البعض، مثل آرثر هايز، أنها لا تزال يمكن أن ترتفع إلى 250,000 دولار هذا العام، مما يجعلها واحدة من أفضل العملات للشراء في عام 2025.

يرى آخرون ارتفاعًا أبطأ أو حتى تراجع السوق الحاد في المستقبل. السوق منقسم بوضوح.

بعد خفض سعر الفائدة في فبراير في وقت سابق من هذا الأسبوع بمقدار 25 نقطة أساس من 4.50٪ إلى 4.25٪، وجدت بيتكوين دعمًا عند 115 ألف دولار. ارتفعت العملة المشفرة بنسبة 82٪ في العام الماضي وتحتاج إلى كسر حاجز 117 ألف دولار لإعداد مسار نحو أعلى مستوى جديد على الإطلاق.

دخول المؤسسات

في 19 سبتمبر، ولدت صناديق المؤشرات البيتكوين الفورية الأمريكية 223 مليون دولار، مع تدفق معظمها إلى IBIT من BlackRock. شهدت صناديق المؤشرات الإيثيريوم أيضًا نشاطًا، بقيادة ETHA من BlackRock.

تمتلك الشركات العامة الآن ما يقرب من 118 مليار دولار من بيتكوين، مما يظهر مدى عمق تبني الشركات.

من ناحية أخرى، انتقد مؤلف "الأب الغني والأب الفقير" روبرت كيوساكي مرة أخرى صناديق المؤشرات (ETFs)، واصفًا إياها بأنها بديل سيء للملكية المباشرة لبيتكوين

العلملات البديلة تفقد زخمها

تقول CryptoQuant إن دورة العلملات البديلة التي أبقت الأسواق مشغولة بدأت في التلاشي. كان للإيثيريوم ارتفاعه، وتبعته العملات الأصغر، ولكن الآن يتباطأ النشاط.

في الوقت نفسه، تحافظ بيتكوين على موقعها في ما يعتبر عادة أضعف شهر لها. كان سبتمبر تاريخيًا صعبًا، ولكن في عام 2025 ارتفعت بالفعل بأكثر من 8٪.

أدى وجود عملات أقل في البورصات والطلب المستقر على صناديق المؤشرات إلى خلق ضغط على العرض، بينما يبيع المستثمرون على المدى الطويل بحذر، وليس بذعر. إنها علامة على النضج، حتى لو بدت "مملة".

يطلق سايلور على هذا بداية "حمى الذهب الرقمي" التي ستستمر خلال العقد المقبل. سيتم ارتكاب الأخطاء، وستبنى الثروات، وستستمر بيتكوين في التطور.

