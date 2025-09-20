بيتكوين سيصبح مملاً، يدعي سايلور وسط تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة

البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
ظهر المنشور "بيتكوين ستصبح مملة"، يدعي سايلور وسط تدفقات ETF على BitcoinEthereumNews.com. النقاط الرئيسية مايكل سايلور يقول إن بيتكوين ستشعر بالملل مع تلاشي تقلبات السعر. صناديق المؤشرات البيتكوين جذبت 223 مليون دولار في 19 سبتمبر، بقيادة BlackRock. دوران العلملات البديلة يتباطأ، مع تحول الاهتمام مرة أخرى إلى بيتكوين. . قد تفقد بيتكوين بعضًا من إثارتها، وفقًا لرئيس MicroStrategy مايكل سايلور. مع تدفق المؤسسات الكبيرة إلى السوق، بدأت تقلبات السعر الشديدة التي كانت تعرّف بيتكوين في السابق تتلاشى. "أنت تريد أن تنخفض التقلبات حتى تشعر المؤسسات الضخمة بالراحة عند دخول المجال والحجم،" قال سايلور في بودكاست Coin Stories. لكنه اعترف بأنها "معضلة،" فانخفاض التقلبات يجعل بيتكوين أقوى، ولكن أيضًا أقل إثارة. "إنه كما لو كان لديهم هذا الارتفاع الكبير والآن الأدرينالين يتلاشى وهم قليلاً في السوق الهابط،" أضاف. بيتكوين عالقة في الحياد وصلت بيتكوين إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 124,100 دولار في 14 أغسطس ولكنها هدأت منذ ذلك الحين، وتتداول الآن حول 115,760 دولار. يعتقد البعض، مثل آرثر هايز، أنها لا تزال يمكن أن ترتفع إلى 250,000 دولار هذا العام، مما يجعلها واحدة من أفضل العملات للشراء في عام 2025. يرى آخرون صعودًا أبطأ أو حتى تراجعًا حادًا في المستقبل. السوق منقسم بوضوح. بعد خفض سعر الفائدة في فبراير في وقت سابق من هذا الأسبوع بمقدار 25 نقطة أساس من 4.50% إلى 4.25%، وجدت بيتكوين دعمًا عند 115 ألف دولار. ارتفعت العملة المشفرة بنسبة 82% في العام الماضي وتحتاج إلى كسر حاجز 117 ألف دولار لإعداد مسار نحو أعلى مستوى جديد على الإطلاق. دخول المؤسسات في 19 سبتمبر، ولدت صناديق المؤشرات البيتكوين الفورية الأمريكية 223 مليون دولار، مع تدفق ما يقرب من كل ذلك إلى IBIT من BlackRock. شهدت صناديق المؤشرات الإيثريوم أيضًا نشاطًا، بقيادة ETHA من BlackRock. في 19 سبتمبر، سجلت صناديق المؤشرات البيتكوين الفورية الأمريكية تدفقات صافية بقيمة 223 مليون دولار، مع IBIT من BlackRock فقط تسجل تدفقات بقيمة 246 مليون دولار. شهدت صناديق المؤشرات الإيثريوم الفورية تدفقات صافية بقيمة 47.75 مليون دولار، مدفوعة فقط بـ ETHA من BlackRock، التي سجلت 144 مليون دولار...ظهر المنشور "بيتكوين ستصبح مملة"، يدعي سايلور وسط تدفقات ETF على BitcoinEthereumNews.com. النقاط الرئيسية مايكل سايلور يقول إن بيتكوين ستشعر بالملل مع تلاشي تقلبات السعر. صناديق المؤشرات البيتكوين جذبت 223 مليون دولار في 19 سبتمبر، بقيادة BlackRock. دوران العلملات البديلة يتباطأ، مع تحول الاهتمام مرة أخرى إلى بيتكوين. . قد تفقد بيتكوين بعضًا من إثارتها، وفقًا لرئيس MicroStrategy مايكل سايلور. مع تدفق المؤسسات الكبيرة إلى السوق، بدأت تقلبات السعر الشديدة التي كانت تعرّف بيتكوين في السابق تتلاشى. "أنت تريد أن تنخفض التقلبات حتى تشعر المؤسسات الضخمة بالراحة عند دخول المجال والحجم،" قال سايلور في بودكاست Coin Stories. لكنه اعترف بأنها "معضلة،" فانخفاض التقلبات يجعل بيتكوين أقوى، ولكن أيضًا أقل إثارة. "إنه كما لو كان لديهم هذا الارتفاع الكبير والآن الأدرينالين يتلاشى وهم قليلاً في السوق الهابط،" أضاف. بيتكوين عالقة في الحياد وصلت بيتكوين إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 124,100 دولار في 14 أغسطس ولكنها هدأت منذ ذلك الحين، وتتداول الآن حول 115,760 دولار. يعتقد البعض، مثل آرثر هايز، أنها لا تزال يمكن أن ترتفع إلى 250,000 دولار هذا العام، مما يجعلها واحدة من أفضل العملات للشراء في عام 2025. يرى آخرون صعودًا أبطأ أو حتى تراجعًا حادًا في المستقبل. السوق منقسم بوضوح. بعد خفض سعر الفائدة في فبراير في وقت سابق من هذا الأسبوع بمقدار 25 نقطة أساس من 4.50% إلى 4.25%، وجدت بيتكوين دعمًا عند 115 ألف دولار. ارتفعت العملة المشفرة بنسبة 82% في العام الماضي وتحتاج إلى كسر حاجز 117 ألف دولار لإعداد مسار نحو أعلى مستوى جديد على الإطلاق. دخول المؤسسات في 19 سبتمبر، ولدت صناديق المؤشرات البيتكوين الفورية الأمريكية 223 مليون دولار، مع تدفق ما يقرب من كل ذلك إلى IBIT من BlackRock. شهدت صناديق المؤشرات الإيثريوم أيضًا نشاطًا، بقيادة ETHA من BlackRock. في 19 سبتمبر، سجلت صناديق المؤشرات البيتكوين الفورية الأمريكية تدفقات صافية بقيمة 223 مليون دولار، مع IBIT من BlackRock فقط تسجل تدفقات بقيمة 246 مليون دولار. شهدت صناديق المؤشرات الإيثريوم الفورية تدفقات صافية بقيمة 47.75 مليون دولار، مدفوعة فقط بـ ETHA من BlackRock، التي سجلت 144 مليون دولار...

بيتكوين سيصبح مملاً، يدعي سايلور وسط تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/20 16:21
Union
U$0.006127-0.98%
COM
COM$0.005445-8.02%
Wink
LIKE$0.005302+0.51%
THINK Token
THINK$0.00444-2.20%

النقاط الرئيسية

  • يقول مايكل سايلور إن بيتكوين ستصبح مملة مع تلاشي تقلبات السعر.
  • جذبت صناديق المؤشرات البيتكوين 223 مليون دولار في 19 سبتمبر، بقيادة BlackRock.
  • تتباطأ دورة العلملات البديلة، مع تحول الاهتمام مرة أخرى إلى بيتكوين.
    .

قد تفقد بيتكوين بعضًا من إثارتها، وفقًا لرئيس مجلس إدارة MicroStrategy مايكل سايلور. مع تدفق المؤسسات الكبيرة إلى السوق، بدأت تقلبات السعر الشديدة التي كانت تعرّف بيتكوين في التلاشي.

"أنت تريد أن تنخفض التقلبات حتى تشعر المؤسسات الضخمة بالراحة عند دخول المجال والحجم،" قال سايلور في بودكاست Coin Stories.


لكنه اعترف بأنها "معضلة"، فانخفاض التقلبات يجعل بيتكوين أقوى، ولكن أيضًا أقل إثارة. "الأمر كما لو كان لديهم هذا الارتفاع الكبير والآن يتلاشى الأدرينالين وهم قليلاً في السوق الهابط،" أضاف.

بيتكوين عالقة في الحياد

وصلت بيتكوين إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 124,100 دولار في 14 أغسطس لكنها هدأت منذ ذلك الحين، وتتداول الآن حول 115,760 دولار. يعتقد البعض، مثل آرثر هايز، أنها لا تزال يمكن أن ترتفع إلى 250,000 دولار هذا العام، مما يجعلها واحدة من أفضل العملات للشراء في عام 2025.

يرى آخرون ارتفاعًا أبطأ أو حتى تراجع السوق الحاد في المستقبل. السوق منقسم بوضوح.

بعد خفض سعر الفائدة في فبراير في وقت سابق من هذا الأسبوع بمقدار 25 نقطة أساس من 4.50٪ إلى 4.25٪، وجدت بيتكوين دعمًا عند 115 ألف دولار. ارتفعت العملة المشفرة بنسبة 82٪ في العام الماضي وتحتاج إلى كسر حاجز 117 ألف دولار لإعداد مسار نحو أعلى مستوى جديد على الإطلاق.

دخول المؤسسات

في 19 سبتمبر، ولدت صناديق المؤشرات البيتكوين الفورية الأمريكية 223 مليون دولار، مع تدفق معظمها إلى IBIT من BlackRock. شهدت صناديق المؤشرات الإيثيريوم أيضًا نشاطًا، بقيادة ETHA من BlackRock.

تمتلك الشركات العامة الآن ما يقرب من 118 مليار دولار من بيتكوين، مما يظهر مدى عمق تبني الشركات.

من ناحية أخرى، انتقد مؤلف "الأب الغني والأب الفقير" روبرت كيوساكي مرة أخرى صناديق المؤشرات (ETFs)، واصفًا إياها بأنها بديل سيء للملكية المباشرة لبيتكوين

العلملات البديلة تفقد زخمها

تقول CryptoQuant إن دورة العلملات البديلة التي أبقت الأسواق مشغولة بدأت في التلاشي. كان للإيثيريوم ارتفاعه، وتبعته العملات الأصغر، ولكن الآن يتباطأ النشاط.

في الوقت نفسه، تحافظ بيتكوين على موقعها في ما يعتبر عادة أضعف شهر لها. كان سبتمبر تاريخيًا صعبًا، ولكن في عام 2025 ارتفعت بالفعل بأكثر من 8٪.

أدى وجود عملات أقل في البورصات والطلب المستقر على صناديق المؤشرات إلى خلق ضغط على العرض، بينما يبيع المستثمرون على المدى الطويل بحذر، وليس بذعر. إنها علامة على النضج، حتى لو بدت "مملة".

يطلق سايلور على هذا بداية "حمى الذهب الرقمي" التي ستستمر خلال العقد المقبل. سيتم ارتكاب الأخطاء، وستبنى الثروات، وستستمر بيتكوين في التطور.

التالي

إخلاء المسؤولية: تلتزم Coinspeaker بتقديم تقارير غير متحيزة وشفافة. يهدف هذا المقال إلى تقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب ولكن لا ينبغي اعتباره نصيحة مالية أو استثمارية. نظرًا لأن ظروف السوق يمكن أن تتغير بسرعة، فإننا نشجعك على التحقق من المعلومات بنفسك واستشارة محترف قبل اتخاذ أي قرارات بناءً على هذا المحتوى.

أخبار بيتكوين، أخبار العملات المشفرة، أخبار


صحفي متخصص في الكريبتو مع أكثر من 5 سنوات من الخبرة في الصناعة، عمل بارث مع وسائل إعلامية رئيسية في عالم الكريبتو والتمويل، مكتسبًا الخبرة والمعرفة في المجال بعد النجاة من أسواق الدب والثور على مر السنين. بارث هو أيضًا مؤلف 4 كتب منشورة ذاتيًا.

بارث دوبي على LinkedIn


المصدر: https://www.coinspeaker.com/bitcoin-to-go-boring-claims-saylor-amid-etf-inflows/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.003948+0.30%
1
1$0.01931-15.00%
EPNS
PUSH$0.01682+7.75%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين أمان البنوك السويسرية وأدوات التمويل اللامركزي (DeFi) وإنفاق MasterCard في تطبيق واحد ذاتي الحفظ، مما يجعل الوصول إلى العملات الرقمية بسيطًا وآمنًا للجميع.
Lorenzo Protocol
BANK$0.07812-6.28%
DeFi
DEFI$0.001058+15.25%
Ambire Wallet
WALLET$0.01909-0.41%
مشاركة
Blockchainreporter2025/11/13 04:00
هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

تتصدى السلطات التنظيمية في أوروبا لمخاطر العملات المستقرة وتدفع نحو ضوابط أكثر صرامة. على عكس اللوائح المجزأة للولايات المتحدة بشأن العملات المستقرة، وضع صانعو السياسات الأوروبيون نظامًا موحدًا يعتقدون أنه سيعزز الابتكار، ويحمي المستهلكين، ويحسن الاستقرار المالي. يمكن للقواعد الحالية للعملات المشفرة التعامل مع مخاطر العملات المستقرة على الرغم من التحذيرات الأخيرة [...]
Believe
BELIEVE$0.01268+1.92%
مشاركة
Cryptopolitan2025/11/13 04:50

الأخبار الرائجة

المزيد

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

أحدث البيانات تظهر أن أكثر عمليات الإيردروب سخونة تكتسب زخماً — IPO Genie يتصدر المخطط

انخفاض LINK بنسبة 4% مع فشل أخبار صندوق ETF لـ Chainlink في دفع كسر المقاومة الفنية

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,896.32
$101,896.32$101,896.32

-0.33%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,419.22
$3,419.22$3,419.22

-0.26%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.61
$153.61$153.61

-1.34%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3774
$2.3774$2.3774

+0.39%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11270
$0.11270$0.11270

+5.31%