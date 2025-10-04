البورصةDEX+
تدفقات بيتكوين STH إلى البورصات تصل إلى 5.7 مليار دولار: هل بدأ اخذ الربح بالفعل؟

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/10/04 14:44
تظهر البيانات على السلسلة أن حائزي بيتكوين قصيري المدى قد قاموا للتو بإيداعات كبيرة في البورصات، وهي علامة محتملة على أن اخذ الأرباح قيد التنفيذ.

ارتفعت تدفقات حائزي بيتكوين قصيري المدى إلى البورصات

في منشور جديد على X، تحدث محلل مجتمع CryptoQuant Maartunn عن أحدث اتجاه في الإيداعات التي يقوم بها حائزي بيتكوين قصيري المدى إلى البورصات المركزية.

يشير "حائزي المدى القصير" (STHs) إلى مستثمري BTC الذين اشتروا عملاتهم خلال الـ 155 يومًا الماضية. يشكل STHs أحد القسمين الرئيسيين للشبكة على أساس وقت الاحتفاظ، مع الجانب الآخر المعروف باسم "حائزي المدى الطويل" (LTHs).

تاريخيًا، أثبتت المجموعة الأولى أنها تضم الأيدي الضعيفة في السوق الذين يبيعون بالذعر كلما ظهرت تقلبات في الأصول، بينما تتكون المجموعة الأخيرة من أيدي الماس في البلوكتشين.

شهد بيتكوين ارتفاعًا حادًا خلال الأسبوع الماضي تجاوز به مستوى 122,000 دولار. بالنظر إلى طبيعة STHs، من المتوقع أنهم سيتطلعون إلى جني بعض الأرباح.

بالنسبة لـ LTHs، يمكن أن يكون تتبع البيع بسيطًا لأنه بمجرد أن يكسر أحد أفراد المجموعة خمولهم، تخرج عملاتهم من المجموعة وتدخل إلى STHs، حيث يعاد ضبط عداد عمرهم إلى الصفر. ليس من السهل في حالة STHs، مع ذلك، حيث أن عملات المجموعة في حركة مستمرة بين أعضائها.

إحدى طرق قياس بيع STH هي من خلال معاملاتهم إلى البورصات. بشكل عام، أحد الأسباب الرئيسية لاستخدام المستثمرين لهذه المنصات المركزية هو لأغراض متعلقة بالتداول، لذا فإن الإيداعات فيها يمكن أن تكون مؤشرًا على وجود طلب لبيع العملة المشفرة.

فيما يلي الرسم البياني الذي شاركه Maartunn والذي يوضح اتجاه التدفقات الواردة إلى البورصات من حائزي بيتكوين قصيري المدى.

كما هو واضح في الرسم البياني، ارتفعت إيداعات حائزي بيتكوين قصيري المدى في البورصات جنبًا إلى جنب مع أحدث ارتفاع في الأسعار. التدفقات التي ارتفعت كانت تحديدًا تدفقات الربح، مع عدم وجود إيداعات خسارة على الإطلاق. وبالتالي، يبدو أن المشترين الذين دخلوا خلال أعلى مستوى للسعر على الإطلاق (ATH) يختارون الاحتفاظ خلال هذه الفترة.

في المجموع، قام حائزي المدى القصير بتحويل 46,276 BTC على مدار 24 ساعة خلال الفترة الأخيرة. بسعر الصرف الحالي، هذا يعادل 5.7 مليار دولار هائلة. يلاحظ المحلل أن هذه واحدة من أكبر الارتفاعات التي شهدها المؤشر مؤخرًا.

يبقى أن نرى ما إذا كان سيظهر طلب كافٍ لامتصاص ضغط البيع هذا، أو ما إذا كان اخذ الأرباح سيوفر عائقًا أمام ارتفاع بيتكوين.

سعر BTC

في وقت كتابة هذا التقرير، يحوم بيتكوين حول 122,700 دولار، بارتفاع أكثر من 11% خلال الأيام السبعة الماضية.

المصدر: https://www.newsbtc.com/bitcoin-news/bitcoin-sths-5-7b-btc-exchanges-profit-taking/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

