تدشين تخزين البيتكوين على الطبقة الثانية لبلوكتشين الإيثريوم ستاركنت مع حوافز STRK بواسطة: Coinstats 2025/09/30 13:21 مشاركة

أصبح بيتكوين الآن جزءًا أساسيًا من النظام البيئي لشبكة Starknet، حيث بدأت شبكة الطبقة الثانية لبلوكتشين الإيثريوم باستخدام هذا الأصل كوسيلة لتأمين نفسها.