تقرير حدث بيتكوين Staking والحفظ والتخزين المؤسسي

يتم توفير هذا المحتوى من قبل راعي. بيان صحفي. استضافت شركة DeFimans المحدودة (المقر الرئيسي: ميناتو-كو، طوكيو؛ المؤسسون المشاركون: ميتسوشي أونو وتايشي ساتو؛ المشار إليها فيما يلي باسم "DeFimans") بالاشتراك مع Next Finance Tech (المقر الرئيسي: ميناتو-كو، طوكيو؛ الرئيسان التنفيذيان المشتركان: سويتشيرو توكوريكي وشينيا تسوتشيدا) حدث "بيتكوين Staking والحفظ والتخزين المؤسسي" يوم الثلاثاء، 26 أغسطس، 2025. نظرة عامة على الحدث [...]
المصدر: https://news.bitcoin.com/bitcoin-staking-and-institutional-custody-event-report/