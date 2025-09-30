شهدت صناديق المؤشرات الفورية لبيتكوين تدفقًا صافيًا إجماليًا قدره 522 مليون دولار أمس، مع تسجيل BlackRock IBIT فقط تدفقًا خارجيًا صافيًا

أفادت PANews في 30 سبتمبر أنه وفقًا لبيانات SoSoValue، بلغ إجمالي التدفق الداخلي الصافي لصناديق البيتكوين الفورية المتداولة في البورصة (ETFs) أمس (29 سبتمبر، بالتوقيت الشرقي) 522 مليون دولار أمريكي.

كان صندوق البيتكوين الفوري المتداول في البورصة الذي سجل أكبر تدفق داخلي صافٍ في يوم واحد أمس هو صندوق Fidelity ETF FBTC، بتدفق داخلي صافٍ في يوم واحد قدره 299 مليون دولار أمريكي. حاليًا، وصل إجمالي التدفق الداخلي الصافي التاريخي لـ FBTC إلى 12.222 مليار دولار أمريكي.

يأتي في المرتبة الثانية صندوق ARKB من Ark Invest و21Shares، بتدفق داخلي صافٍ في يوم واحد قدره 62.1817 مليون دولار أمريكي. حاليًا، وصل إجمالي التدفق الداخلي الصافي التاريخي لـ ARKB إلى 2.166 مليار دولار أمريكي.

كان صندوق البيتكوين الفوري المتداول في البورصة الذي سجل أكبر تدفق خارجي صافٍ في يوم واحد أمس هو صندوق Blackrock ETF IBIT، بتدفق خارجي صافٍ في يوم واحد قدره 46.6416 مليون دولار أمريكي. حاليًا، وصل إجمالي التدفق الداخلي الصافي لـ IBIT في التاريخ إلى 60.772 مليار دولار أمريكي.

حتى وقت النشر، بلغت القيمة الصافية الإجمالية لأصول صندوق البيتكوين الفوري المتداول في البورصة 150.408 مليار دولار أمريكي، ووصلت نسبة الأصول الصافية للصندوق المتداول في البورصة (القيمة السوقية كنسبة مئوية من إجمالي القيمة السوقية للبيتكوين) إلى 6.61%، ووصل التدفق الداخلي الصافي التراكمي التاريخي إلى 57.337 مليار دولار أمريكي.