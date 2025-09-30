شهدت صناديق المؤشرات الفورية لبيتكوين تدفقًا صافيًا إجماليًا قدره 522 مليون دولار أمس، مع تسجيل BlackRock IBIT فقط تدفقًا خارجيًا صافيًا

البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
أفادت PANews في 30 سبتمبر أنه وفقًا لبيانات SoSoValue، بلغ إجمالي صافي التدفق الداخلي لصناديق البيتكوين الفورية المتداولة بالبورصة (ETFs) أمس (29 سبتمبر، بالتوقيت الشرقي) 522 مليون دولار أمريكي. كان صندوق البيتكوين الفوري المتداول بالبورصة الذي سجل أكبر صافي تدفق داخلي في يوم واحد أمس هو صندوق Fidelity ETF FBTC، بصافي تدفق داخلي يومي بلغ 299 مليون دولار أمريكي. حاليًا، وصل إجمالي صافي التدفق الداخلي التاريخي لـ FBTC إلى 12.222 مليار دولار أمريكي. يليه صندوق ARKB التابع لشركة Ark Invest و21Shares، بصافي تدفق داخلي يومي قدره 62.1817 مليون دولار أمريكي. حاليًا، وصل إجمالي صافي التدفق الداخلي التاريخي لـ ARKB إلى 2.166 مليار دولار أمريكي. كان صندوق البيتكوين الفوري المتداول بالبورصة الذي سجل أكبر صافي تدفق خارجي في يوم واحد أمس هو صندوق Blackrock ETF IBIT، بصافي تدفق خارجي يومي قدره 46.6416 مليون دولار أمريكي. حاليًا، وصل إجمالي صافي التدفق الداخلي التاريخي لـ IBIT إلى 60.772 مليار دولار أمريكي. حتى وقت النشر، بلغت القيمة الإجمالية لصافي أصول صناديق البيتكوين الفورية المتداولة بالبورصة 150.408 مليار دولار أمريكي، ووصلت نسبة صافي أصول الصناديق المتداولة بالبورصة (القيمة السوقية كنسبة مئوية من إجمالي القيمة السوقية للبيتكوين) إلى 6.61%، ووصل صافي التدفق الداخلي التراكمي التاريخي إلى 57.337 مليار دولار أمريكي.أفادت PANews في 30 سبتمبر أنه وفقًا لبيانات SoSoValue، بلغ إجمالي صافي التدفق الداخلي لصناديق البيتكوين الفورية المتداولة بالبورصة (ETFs) أمس (29 سبتمبر، بالتوقيت الشرقي) 522 مليون دولار أمريكي. كان صندوق البيتكوين الفوري المتداول بالبورصة الذي سجل أكبر صافي تدفق داخلي في يوم واحد أمس هو صندوق Fidelity ETF FBTC، بصافي تدفق داخلي يومي بلغ 299 مليون دولار أمريكي. حاليًا، وصل إجمالي صافي التدفق الداخلي التاريخي لـ FBTC إلى 12.222 مليار دولار أمريكي. يليه صندوق ARKB التابع لشركة Ark Invest و21Shares، بصافي تدفق داخلي يومي قدره 62.1817 مليون دولار أمريكي. حاليًا، وصل إجمالي صافي التدفق الداخلي التاريخي لـ ARKB إلى 2.166 مليار دولار أمريكي. كان صندوق البيتكوين الفوري المتداول بالبورصة الذي سجل أكبر صافي تدفق خارجي في يوم واحد أمس هو صندوق Blackrock ETF IBIT، بصافي تدفق خارجي يومي قدره 46.6416 مليون دولار أمريكي. حاليًا، وصل إجمالي صافي التدفق الداخلي التاريخي لـ IBIT إلى 60.772 مليار دولار أمريكي. حتى وقت النشر، بلغت القيمة الإجمالية لصافي أصول صناديق البيتكوين الفورية المتداولة بالبورصة 150.408 مليار دولار أمريكي، ووصلت نسبة صافي أصول الصناديق المتداولة بالبورصة (القيمة السوقية كنسبة مئوية من إجمالي القيمة السوقية للبيتكوين) إلى 6.61%، ووصل صافي التدفق الداخلي التراكمي التاريخي إلى 57.337 مليار دولار أمريكي.

شهدت صناديق المؤشرات الفورية لبيتكوين تدفقًا صافيًا إجماليًا قدره 522 مليون دولار أمس، مع تسجيل BlackRock IBIT فقط تدفقًا خارجيًا صافيًا

بواسطة: PANews
2025/09/30 11:57
LayerNet
NET$0.00000198-21.42%
MetaDOS
SECOND$0.0000063+12.50%
ARK
ARK$0.3194-1.38%

أفادت PANews في 30 سبتمبر أنه وفقًا لبيانات SoSoValue، بلغ إجمالي التدفق الداخلي الصافي لصناديق البيتكوين الفورية المتداولة في البورصة (ETFs) أمس (29 سبتمبر، بالتوقيت الشرقي) 522 مليون دولار أمريكي.

كان صندوق البيتكوين الفوري المتداول في البورصة الذي سجل أكبر تدفق داخلي صافٍ في يوم واحد أمس هو صندوق Fidelity ETF FBTC، بتدفق داخلي صافٍ في يوم واحد قدره 299 مليون دولار أمريكي. حاليًا، وصل إجمالي التدفق الداخلي الصافي التاريخي لـ FBTC إلى 12.222 مليار دولار أمريكي.

يأتي في المرتبة الثانية صندوق ARKB من Ark Invest و21Shares، بتدفق داخلي صافٍ في يوم واحد قدره 62.1817 مليون دولار أمريكي. حاليًا، وصل إجمالي التدفق الداخلي الصافي التاريخي لـ ARKB إلى 2.166 مليار دولار أمريكي.

كان صندوق البيتكوين الفوري المتداول في البورصة الذي سجل أكبر تدفق خارجي صافٍ في يوم واحد أمس هو صندوق Blackrock ETF IBIT، بتدفق خارجي صافٍ في يوم واحد قدره 46.6416 مليون دولار أمريكي. حاليًا، وصل إجمالي التدفق الداخلي الصافي لـ IBIT في التاريخ إلى 60.772 مليار دولار أمريكي.

حتى وقت النشر، بلغت القيمة الصافية الإجمالية لأصول صندوق البيتكوين الفوري المتداول في البورصة 150.408 مليار دولار أمريكي، ووصلت نسبة الأصول الصافية للصندوق المتداول في البورصة (القيمة السوقية كنسبة مئوية من إجمالي القيمة السوقية للبيتكوين) إلى 6.61%، ووصل التدفق الداخلي الصافي التراكمي التاريخي إلى 57.337 مليار دولار أمريكي.

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.003948+0.30%
1
1$0.01931-15.00%
EPNS
PUSH$0.01682+7.75%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين أمان البنوك السويسرية وأدوات التمويل اللامركزي (DeFi) وإنفاق MasterCard في تطبيق واحد ذاتي الحفظ، مما يجعل الوصول إلى العملات الرقمية بسيطًا وآمنًا للجميع.
Lorenzo Protocol
BANK$0.07812-6.28%
DeFi
DEFI$0.001058+15.25%
Ambire Wallet
WALLET$0.01909-0.41%
مشاركة
Blockchainreporter2025/11/13 04:00
هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

تتصدى السلطات التنظيمية في أوروبا لمخاطر العملات المستقرة وتدفع نحو ضوابط أكثر صرامة. على عكس اللوائح المجزأة للولايات المتحدة بشأن العملات المستقرة، وضع صانعو السياسات الأوروبيون نظامًا موحدًا يعتقدون أنه سيعزز الابتكار، ويحمي المستهلكين، ويحسن الاستقرار المالي. يمكن للقواعد الحالية للعملات المشفرة التعامل مع مخاطر العملات المستقرة على الرغم من التحذيرات الأخيرة [...]
Believe
BELIEVE$0.01268+1.92%
مشاركة
Cryptopolitan2025/11/13 04:50

الأخبار الرائجة

المزيد

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

أحدث البيانات تظهر أن أكثر عمليات الإيردروب سخونة تكتسب زخماً — IPO Genie يتصدر المخطط

انخفاض LINK بنسبة 4% مع فشل أخبار صندوق ETF لـ Chainlink في دفع كسر المقاومة الفنية

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,867.68
$101,867.68$101,867.68

-0.36%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,418.15
$3,418.15$3,418.15

-0.29%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.61
$153.61$153.61

-1.34%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3771
$2.3771$2.3771

+0.38%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11270
$0.11270$0.11270

+5.31%