انقسام البيتكوين بسبب الترقية المقترحة التي قد تفرض رقابة على المعاملات

رسائل مسربة مرتبطة بمطور بيتكوين لوك داشجر تلمح إلى تغيير في الشبكة قد يسمح للجنة صغيرة بمراقبة بعض المعاملات.

يجد مجتمع بيتكوين نفسه منقسمًا مرة أخرى حول مُثُل اللامركزية الأساسية، بعد أن ألمحت رسائل مسربة مرتبطة بلوك داشجر، أحد مطوري بيتكوين، إلى ترقية محتملة للشبكة لمراقبة المحتوى غير المشروع من البلوكشين.

في يوم الخميس، 25 سبتمبر، أفادت وسائل الإعلام التقنية The Rage أن داشجر قد يفكر في فورك صعب لإنشاء لجنة "موثوقة" لبيتكوين. ونقلاً عن رسائل مسربة، ذكرت The Rage أن اللجنة المقترحة ستكون لديها القدرة على محو المحتوى غير القانوني بأثر رجعي من أكبر بلوكشين - وهي خطوة يقول البعض إنها قد تضر بمبدأ بيتكوين الأساسي المتمثل في مقاومة الرقابة.

رفض داشجر هذه الادعاءات، واصفًا المقال بأنه "أخبار كاذبة" في منشور على X في 26 سبتمبر، بعد وقت قصير من انتشار القصة. ومع ذلك، لم ينفِ إرسال الرسائل التي نشرتها The Rage، والتي تقول المنصة إنه تم التحقق منها بدليل فيديو.

قال إيال جروبر، مؤسس والرئيس التنفيذي لـ RITREK، وهي منصة للحفظ الذاتي لـ BTC، لـ The Defiant في تعليق أن فكرة داشجر عن لجنة متعددة التوقيعات "ستكسر تلك الحيادية"، مضيفًا:

أشار إينيكو كنور، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمشروع العملة المستقرة ذات العائد Stabolut، في تعليق لـ The Defiant إلى أن النقاش بأكمله "يسلط الضوء على حقيقة أساسية حول بيتكوين في رأيي: أكبر قوة لها هي أنه لا أحد يسيطر عليها. مقاومتها للرقابة أمر بالغ الأهمية."

وفقًا لكنور، فإن أي اقتراح لوضع لجنة مسؤولة عن تحديد المعاملات التي يجب قبولها أو رفضها "سينتهك بشكل أساسي مبادئ بيتكوين الأساسية المتمثلة في الحرية والحيادية."

كما أوضح المؤسس المشارك لـ Stabolut، فإن النقاش كان مدفوعًا إلى حد كبير بتصاعد Ordinals ونقوش البيتكوين، مما أثار مناقشات حول الغرض الأساسي من بيتكوين.

"في حين أن هذا النشاط أدى إلى ازدحام الشبكة المؤقت وارتفاع الرسوم، فقد تكيفت الشبكة منذ ذلك الحين. مع عودة رسوم التحويل إلى طبيعتها، لم تعد الحجة لتنفيذ مثل هذه التغييرات الجذرية والخطيرة مقنعة،" قال كنور.

OP_RETURN والمحتوى غير المشروع على السلسلة

النقاش حول كيفية تعامل بيتكوين مع البيانات غير المالية مستمر منذ سنوات. يستعد المطورون الأساسيون لإصدار الإصدار 30 من العميل المرجعي في أكتوبر، والذي يغير كيفية نقل العقد للبيانات عبر OP_RETURN، وهو حقل معاملة يسمح للأشخاص بإرفاق كميات صغيرة من البيانات الوصفية مثل الملاحظات أو الروابط.

مثال على البيانات الوصفية المكتوبة في معاملة بيتكوين عبر OP_Return. المصدر: البلوكشين

يعارض داشجر ومؤيدون آخرون لـ Bitcoin Knots، وهو عميل عقدة بيتكوين بديل يحافظ عليه، هذا التغيير، محذرين من أنه قد يسهل انتشار المحتوى المشبوه على البلوكشين.

المخاوف الأساسية ليست جديدة. في عام 2018، وجد باحثون من جامعة RWTH Aachen أن بلوكتشين الإيثريوم يحتوي بالفعل على محتوى غير مالي بما في ذلك صورة مضمنة ومئات الروابط لمواد إساءة معاملة الأطفال، مما يوضح كيف يمكن إساءة استخدام حقل البيانات في النظام.

"تحتوي بلوكتشين بيتكوين على ثمانية ملفات على الأقل ذات محتوى جنسي. بينما تعرض خمسة ملفات فقط أو تصف أو ترتبط بمحتوى إباحي خفيف، نعتبر الحالات الثلاث المتبقية مرفوضة في جميع الولايات القضائية تقريبًا،" كتب الباحثون في التقرير.

وأفادت صحيفة الجارديان في ذلك الوقت أن حتى عدد قليل من هذه الملفات يمكن أن يجعل حيازة البلوكشين محفوفة بالمخاطر القانونية في بلدان مثل ألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

تظهر ردود الفعل على قصة The Rage من الأسبوع الماضي مدى انقسام المجتمع. قال الرئيس التنفيذي لشركة Blockstream آدم باك في منشور على X في 26 سبتمبر إن اقتراح داشجر المفترض "ينتقل مباشرة إلى تقنية الرقابة" التي حذر هو وآخرون منها.

من ناحية أخرى، رفض أودي فيرتهايمر، المؤسس المشارك لـ Taproot Wizards، التقرير باعتباره "قطعة دعائية منخفضة الجودة ومهملة"، مجادلاً في منشور على X في نفس اليوم بأن المحادثة المسربة كانت افتراضية وتم تشويهها على أنها خطة فورك صعب.

تواصلت The Defiant مع بلاك وداشجر للتعليق لكنها لم تتلق ردًا بحلول وقت النشر.

'هجوم على بيتكوين'

نظرة فاحصة على لقطات الشاشة من The Rage توضح سبب تقديم كلا الجانبين لحججهما. تبدو المحادثة كعصف ذهني تقني حول برهان المعرفة الصفرية وطرق لعقد Knots لتخطي معاملات معينة، مما يجعلها تبدو أكثر كمناقشة افتراضية.

في الوقت نفسه، تثير لقطات الشاشة نفسها موافقات متعددة التوقيعات وصياغة قانونية خارجية، مما يعطي بعض الوزن للمخاوف بشأن الحوكمة والرقابة.

بينما رد جياكومو زوكو، المستثمر في OCEAN، وهو تجمع تعدين بيتكوين شارك في تأسيسه داشجر وبدعم مالي من جاك دورسي، على تأطير المقال في منشور على X يوم الجمعة، فقد أشار أيضًا إلى أن محتوى لقطات الشاشة "ليس شيئًا لم يقله لوك علنًا مئات المرات في الماضي."

في منشورات لاحقة، أوضح زوكو أن "الفورك الصعب" المذكور نظري، مرتبط بعملاء خفيفين افتراضيين يستخدمون براهين ZK، وأشار إلى أن داشجر لن يفكر في فورك صعب "حتى يحصل على إجماع من الجميع."

دافعت مؤلفة مقال The Rage، L0la L33tz، عن تأطيرها في منشور على X في 26 سبتمبر، كاتبةً أن رسائل داشجر تصل إلى "هجوم على بيتكوين" لأنها تعترف بأن المرشحات وحدها لا تعمل وتقترح لجنة مخولة لتغيير البلوكشين بأثر رجعي.

"دعوني أكون واضحة جدًا: إذا تم تنفيذ الفورك الصعب الخاص بلوك، فإنه يفتح الباب لإنفاذ القانون لطلب إزالة بيانات أخرى على البلوكشين، مما يجعل تنفيذ KYC/AML ممكنًا من الناحية الفنية،" أضافت.