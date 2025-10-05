البورصةDEX+
بيتكوين يحطم أعلى مستوى على الإطلاق، ويتجاوز 125,600 دولار في ارتفاع نهاية الأسبوع

بواسطة: The Daily Hodl
2025/10/05 13:09
ارتفع بيتكوين إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق، متجاوزًا 125,600 دولار في ليلة السبت.

وصل الارتفاع القياسي في بداية ما يسمى بـ "Uptober"، وهو تاريخيًا أحد أقوى شهور السنة لـ BTC.

يأتي هذا التحرك وسط تراكم قوي لصناديق ETF، حيث سجلت الصناديق 3.24 مليار دولار من صافي التدفقات الداخلية هذا الأسبوع وحده، بقيادة صندوق iShares Bitcoin Trust من BlackRock.

هذه هي أكبر حصيلة أسبوعية في عام 2025.

تمتلك صناديق ETF الفورية للبيتكوين في الولايات المتحدة الآن مجتمعة 1,325,878 BTC، بقيمة تقدر بنحو 166.18 مليار دولار.

أدى ارتفاع البيتكوين إلى تصفية 173.52 مليون دولار من صفقات البيع القصير في الساعات الأربع الماضية، وفقًا لـ CoinGlass.

ارتفع BTC بنسبة 2.3% في الـ 24 ساعة الماضية، و14.5% في الأسبوع الماضي، و102.6% في العام الماضي.

تبلغ القيمة السوقية للبيتكوين الآن 2.46 تريليون دولار بعد هذا الارتفاع.

إخلاء المسؤولية: الآراء المعبر عنها في The Daily Hodl ليست نصائح استثمارية. يجب على المستثمرين إجراء العناية الواجبة قبل القيام بأي استثمارات عالية المخاطر في البيتكوين أو العملات المشفرة أو الأصول الرقمية. يرجى العلم أن تحويلاتك وتداولاتك تتم على مسؤوليتك الخاصة، وأن أي خسائر قد تتكبدها هي مسؤوليتك. لا توصي The Daily Hodl بشراء أو بيع أي عملات مشفرة أو أصول رقمية، كما أن The Daily Hodl ليست مستشارًا استثماريًا. يرجى ملاحظة أن The Daily Hodl تشارك في التسويق بالعمولة.

الصورة المولدة: DALLE3

ظهر منشور بيتكوين يحطم أعلى مستوى على الإطلاق، متجاوزًا 125,600 دولار في تجمع نهاية الأسبوع لأول مرة على The Daily Hodl.

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

تجمع THORWallet بين أمان البنوك السويسرية وأدوات التمويل اللامركزي (DeFi) وإنفاق MasterCard في تطبيق واحد ذاتي الحفظ، مما يجعل الوصول إلى العملات الرقمية بسيطًا وآمنًا للجميع.
يراقب منظمو العملات المشفرة ومراقبو الصناعة عن كثب قضية الأخوين بيراير-بوينو، أنطون وجيمس، اللذين يواجهان تهماً خطيرة متعلقة باستغلال كبير لبلوكتشين الإيثريوم. بعد تعثر هيئة المحلفين وإعلان القاضي عن محاكمة باطلة، يدفع المدعون العامون نحو إعادة محاكمة سريعة، والتي قد تحدث في أقرب وقت في أواخر فبراير أو أوائل [...]
واجه رمز الأوراكل ضغط بيع عند 16.25 دولار إلى جانب انخفاض كبير في سوق الكريبتو الأوسع.
