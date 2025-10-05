بيتكوين يحطم أعلى مستوى على الإطلاق، ويتجاوز 125,600 دولار في ارتفاع نهاية الأسبوع

ارتفع بيتكوين إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق، متجاوزًا 125,600 دولار في ليلة السبت.

وصل الارتفاع القياسي في بداية ما يسمى بـ "Uptober"، وهو تاريخيًا أحد أقوى شهور السنة لـ BTC.

يأتي هذا التحرك وسط تراكم قوي لصناديق ETF، حيث سجلت الصناديق 3.24 مليار دولار من صافي التدفقات الداخلية هذا الأسبوع وحده، بقيادة صندوق iShares Bitcoin Trust من BlackRock.

هذه هي أكبر حصيلة أسبوعية في عام 2025.

تمتلك صناديق ETF الفورية للبيتكوين في الولايات المتحدة الآن مجتمعة 1,325,878 BTC، بقيمة تقدر بنحو 166.18 مليار دولار.

أدى ارتفاع البيتكوين إلى تصفية 173.52 مليون دولار من صفقات البيع القصير في الساعات الأربع الماضية، وفقًا لـ CoinGlass.

ارتفع BTC بنسبة 2.3% في الـ 24 ساعة الماضية، و14.5% في الأسبوع الماضي، و102.6% في العام الماضي.

تبلغ القيمة السوقية للبيتكوين الآن 2.46 تريليون دولار بعد هذا الارتفاع.

تابعنا على X وفيسبوك وتيليجرام

لا تفوت أي تحديث - اشترك للحصول على تنبيهات البريد الإلكتروني مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك

تحقق من حركة الأسعار

تصفح مزيج The Daily Hodl

إخلاء المسؤولية: الآراء المعبر عنها في The Daily Hodl ليست نصائح استثمارية. يجب على المستثمرين إجراء العناية الواجبة قبل القيام بأي استثمارات عالية المخاطر في البيتكوين أو العملات المشفرة أو الأصول الرقمية. يرجى العلم أن تحويلاتك وتداولاتك تتم على مسؤوليتك الخاصة، وأن أي خسائر قد تتكبدها هي مسؤوليتك. لا توصي The Daily Hodl بشراء أو بيع أي عملات مشفرة أو أصول رقمية، كما أن The Daily Hodl ليست مستشارًا استثماريًا. يرجى ملاحظة أن The Daily Hodl تشارك في التسويق بالعمولة.

الصورة المولدة: DALLE3

ظهر منشور بيتكوين يحطم أعلى مستوى على الإطلاق، متجاوزًا 125,600 دولار في تجمع نهاية الأسبوع لأول مرة على The Daily Hodl.