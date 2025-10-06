البورصةDEX+
ارتفع بيتكوين إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق، متجاوزاً 125,750 دولار. يأتي هذا الارتفاع بعد شهر سبتمبر المتقلب، حيث ارتفع بيتكوين بأكثر من 9% في أكتوبر. تم تحويل مستوى 120,000 دولار الرئيسي بنجاح إلى مستوى دعم.

بيتكوين يحطم أعلى مستوى على الإطلاق، متجاوزاً 125,000 دولار

بواسطة: Coin Journal
2025/10/06 11:09
  • ارتفع بيتكوين إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق، متجاوزًا 125,750 دولار.
  • يأتي هذا الارتفاع بعد شهر سبتمبر متقلب، مع ارتفاع بيتكوين بأكثر من 9% في أكتوبر.
  • تم تحويل مستوى 120,000 دولار الرئيسي بنجاح إلى مستوى دعم.

استعاد ملك الكريبتو تاجه في عرض مذهل للقوة والمرونة.

حطم بيتكوين أعلى مستوى سابق له على الإطلاق، متجاوزًا حاجز 125,000 دولار الضخم في ارتفاع قوي يشير إلى العودة المنتصرة للمضاربين على الصعود.

الأداء القياسي، الذي شهد وصول العملة المشفرة إلى 125,750 دولارًا المذهل في تداولات الأحد المبكرة، هو صرخة تحدٍ من سوق نفض عنه آثار شهر سبتمبر المتقلب وبدأ الآن في رسم مسار جديد جريء.

حصن عند 120,000 دولار: تشريح الاختراق

هذا ليس ارتفاعًا عشوائيًا؛ إنه ارتفاع مبني على أساس تقني قوي.

يأتي هذا الإنجاز الأخير بعد أن دافع السوق بنجاح عن مستوى 120,000 دولار الحاسم، محولاً ما كان في السابق سقفًا للمقاومة إلى أرضية صلبة للدعم.

كان هذا التحويل الناجح القطعة الأخيرة من اللغز، الضوء الأخضر التقني الذي مهد الطريق لهذه المرحلة الجديدة القوية نحو الأعلى وعزز ثقة المستثمرين في آفاق العملة المشفرة على المدى الطويل.

الارتفاع القوي، الذي شهد ارتفاع قيمة بيتكوين بأكثر من 9 بالمائة في أكتوبر وحده، هو شهادة على القبول المتزايد للأصل وقدرته الرائعة على التعافي من فترات الاضطراب.

لجوء إلى الأمان، رهان على الانخفاض

الارتفاع لا يحدث في فراغ. إنه مدفوع بمزيج قوي من عدم اليقين الاقتصادي الكلي ورواية متنامية مفادها أن قيمة العملات القانونية الحكومية التقليدية تتآكل.

أدى إغلاق الحكومة الأمريكية المستمر إلى إدخال شعور عميق بعدم الاستقرار في النظام المالي العالمي، وهي فوضى تبدو أنها تدفع المستثمرين نحو مخازن بديلة للقيمة.

هذه "رواية انخفاض قيمة الدولار" لا ترفع بيتكوين فحسب؛ بل تظهر آثارها في جميع أنحاء طيف الملاذ الآمن.

تقدم الذهب الفوري أيضًا يوم الجمعة إلى 3,876.55 دولارًا للأونصة، رافعًا مكاسبه الأسبوعية إلى أكثر من 2 بالمائة في حركة موازية قوية.

"مع وصول العديد من الأصول بما في ذلك الأسهم والذهب وحتى المقتنيات مثل بطاقات بوكيمون إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، ليس من المستغرب أن يستفيد بيتكوين من رواية انخفاض قيمة الدولار،" قال جوشوا ليم، الرئيس المشارك للأسواق في شركة وساطة الكريبتو الرئيسية FalconX، في تصريح لبلومبرج.

بينما يواجه العالم حقبة جديدة من عدم اليقين الاقتصادي، يقدم بيتكوين مرة أخرى نفسه كبديل قابل للتطبيق وقوي.

عاد الملك إلى عرشه، والسوق يراقب بأنفاس محبوسة لمعرفة إلى أي مدى سيأخذه حكمه الجديد.

ظهرت مقالة بيتكوين يحطم أعلى مستوى له على الإطلاق، متجاوزًا 125,000 دولار لأول مرة على CoinJournal.

