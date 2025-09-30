البورصةDEX+
بيتكوين يستعيد 114 ألف دولار مع تعافي سوق العملات المشفرة — عرض ما قبل البيع لـ Maxi Doge يشتد حرارة

بواسطة: NewsBTC
2025/09/30 15:14
مع نهاية سبتمبر، استعاد بيتكوين 114 ألف دولار - ارتفاع مهم خلال اليوم دفع أيضًا إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة فوق 3.9 تريليون دولار.

أغلق BTC قرب 113,985 دولارًا بعد أن لامس بشكل مؤقت 114,309 دولارًا، والمتداولون الآن يراقبون 108 ألف دولار كمستوى دعم و114,309 دولارًا كمقاومة فورية، مع سقف أقوى يقع قرب 117 ألف دولار.

كما ارتفع XRP وإيثريوم بنسبة 0.89% و2.44% على التوالي.

في أخبار أخرى، مؤشرات S&P 500 وناسداك والذهب في المنطقة الخضراء، مع تجاوز احتياطيات الخزانة الأمريكية من الذهب قيمة 1 تريليون دولار.

من المحتمل أن يكون المساهم في ذلك هو خفض الفيدرالي لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية، مما خفض بشكل كبير معدل العائق للرهانات المحفوفة بالمخاطر، مما أثر على الأصول ذات العائد المرتفع مثل العلملات البديلة وعملات meme الجديدة في البيع المسبق.

ويبرز Maxi Doge ($MAXI) من بينها، حيث جمع بالفعل 2.6 مليون دولار في البيع المسبق.

BTC يتماسك مع نمو الشهية للمخاطرة - خلفية مثالية للعلملات البديلة

مؤشر القوة النسبية (RSI) للبيتكوين يبقى محايدًا، ومؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) أقل من 20 (مما يشير إلى عدم وجود اتجاه واضح)، وEMA50 لا يزال فوق EMA200 ولكن مع فجوة تضيق (خطر تقاطع الموت). كل هذه تشير إلى سوق متماسك مع نطاقات متقلبة وارتفاعات في التقلبات.

إذا اخترق $BTC المقاومة القريبة، يمكن أن يشعل ارتفاعًا أكثر قوة. ومع ذلك، إذا انزلق تحت مستوى الدعم، قد يتحول المتداولون إلى أصول أكثر أمانًا، مما يؤدي إلى جني الأرباح في العلملات البديلة.

$BTC past 1M performance.

وضع العديد من المستخدمين احتمالية 53% أن يصل $BTC إلى 125 ألف دولار قبل أن ينخفض إلى 105 آلاف دولار.

خفض الفيدرالي الأخير لسعر الفائدة هو أيضًا إشارة واضحة لظروف نقدية أسهل، مما سيجعل الاقتراض أرخص، ويدفع المستثمرين نحو أصول أكثر خطورة وذات عائد أعلى.

ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.26% وناسداك بنسبة 0.48%، بقيادة عمالقة التكنولوجيا مثل Nvidia وAppLovin وMicrosoft. كما ترفع ارتفاعات التكنولوجيا الكبيرة المعنويات العامة للسوق، مما يزيد من شهية المستثمرين للمخاطرة.

هذا يخلق بيئة غنية بالسيولة حيث لا تتدفق الأموال فقط إلى بيتكوين، بل أيضًا إلى استثمارات أصغر ذات عائد مرتفع.

في ظل هذه الخلفية، يزدهر البيع المسبق لـ Maxi Doge مع استعراض الحيتان لدخولهم المبكر.

طاقة صالة الألعاب الرياضية تلتقي بالتداول عالي المخاطر: داخل البيع المسبق لـ Maxi Doge

Dogecoin هو الفتى الذهبي للعائلة، عملة meme التي يعرفها الجميع. الشهرة، المجد، العناوين الرئيسية السائدة، لديه كل شيء.

لكن كان يختبئ في الظلال في كل تجمع عائلي ابن عمه المفتول العضلات - Maxi Doge ($MAXI). أخ Doge تشكل في الرفض، وبُني في الغضب، ويغذيه انضباط صالة الألعاب الرياضية النقي.

لم يحصل Maxi Doge على الأضواء؛ بل حصل على جنة الحديد. مع مخفوقات البروتين في عروقه وMaxiTren 9000 يضخ عبر نظامه، حول كل تكرار، كل مجموعة، إلى وقود للانتقام.

عيناه تحترقان بالرسوم البيانية، وتنعكس الشموع على نظاراته الشمسية في الساعة 3 صباحًا، لأن شعاره بسيط: 'سوق العملات المشفرة لا ينام أبدًا، فلماذا يجب أن أنام؟'

Maxi Doge هو حلم المضارب — نوع من اللعب بدون إيقاف الخسارة، برافعة مالية 1000x، والتقاعد في سن 22. لا يتحوط؛ لا ينسحب. يذهب بكل ما لديه، ويستعرض عضلاته أكثر من مغرفة مزدوجة من مكمل ما قبل التمرين في الساعة 5 صباحًا في يوم تمرين الساقين. هذا هو نوع الطاقة المجنونة التي يجسدها Maxi Doge.

Maxi Doge presale details from the website.

جمع Maxi Doge بالفعل 2.6 مليون دولار في البيع المسبق، محدثًا موجات جادة في السوق. تعكس مشتريات الحيتان البالغة 37.3 ألف دولار و12.9 ألف دولار في $MAXI القناعة القوية بالمشروع.

اليوم، يبلغ سعر $MAXI الواحد 0.00026 دولار، مع مكافآت staking ديناميكية تقدم نسبة مئوية للعائد السنوي هائلة تبلغ 129%.

هذا يعني أن استثمارًا بقيمة 500 دولار اليوم يمكن أن ينمو إلى حوالي 1,145 دولارًا في عام واحد فقط، بربح قدره 645 دولارًا من staking وحده، دون حتى احتساب ارتفاع السعر المحتمل.

مع انضمام المزيد من المتداولين إلى المشروع، ستنخفض مكافآت staking تدريجيًا، مما يجعل الآن الفرصة المثالية لتأمين أرباح البيع المسبق. مع توقع القفزة السعرية التالية غدًا، الوقت ينفد للداخلين المبكرين.

انضم إلى البيع المسبق لـ Maxi Doge لتأمين توكناتك.

هذه ليست نصيحة مالية. سوق العملات المشفرة شديد التقلب. قم دائمًا بإجراء بحثك الخاص قبل القيام بأي استثمارات.

كتبه Aaron Walker، NewsBTC – https://www.newsbtc.com/news/bitcoin-bounces-past-114k-market-turns-green-maxi-doge-pumps

