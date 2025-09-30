توقعات سعر البيتكوين: هل يمكن أن يصل البيتكوين إلى 1,000,000 دولار بحلول عام 2030

يعتقدون أن تراجع السوق كان ضروريًا لبيتكوين لاكتساب الزخم والارتفاع بشكل أكبر.

أصبحت توقعاتهم لسعر بيتكوين أكثر جرأة، مع دعوات لوصول العملة المشفرة إلى 1,000,000 دولار بحلول عام 2030. في حين أن أسبابهم واضحة، من الضروري التشكيك في جدواها والبحث فيها.

السعر المتوقع لبيتكوين: هل سيصل إلى مليون دولار؟

تبني العملات المشفرة في ازدياد، حيث أصبحت البلدان أكثر تحررًا في لوائحها، مما يسمح للمواطنين بالتفاعل أكثر. تاريخيًا، مع ارتفاع تبني بيتكوين، يزداد الاهتمام بها أيضًا، لأنها العملة المشفرة السائدة التي تدفع حركة السوق.

في الشهر الماضي، أكد الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase هذا السعر المتوقع لبيتكوين في بودكاست، قائلاً إن BTC سيصل إلى ذروته عند مليون دولار، لكن دعونا نصل إلى 124,000 دولار أولاً. أشار أرمسترونج إلى بعض الأسباب لدعم توقعاته لسعر بيتكوين، والتي تشمل لوائح أكثر وضوحًا بدأت تتشكل في الولايات المتحدة، والتي أطلق عليها "مؤشر لبقية مجموعة العشرين".

وسلط الضوء على قانون Genius الذي تم تمريره مؤخرًا للعملات المستقرة ومشروع القانون المتعلق بالعملات الرقمية الذي "يجري مناقشته" الآن في مجلس الشيوخ.

"أتمنى أن يحدث شيء ما بحلول نهاية هذا العام، سيكون ذلك إنجازًا ضخمًا،" قال أرمسترونج.

كما استشهد باحتياطي بيتكوين الاستراتيجي الأمريكي. "إذا سألتني قبل خمس سنوات، لكان ذلك مثل لوحة رؤية. كان شخص ما سيقول إنك مجنون، حكومة الولايات المتحدة لن تحتفظ رسميًا ببيتكوين."

في حين أن هذا السعر المتوقع لبيتكوين يبدو ممكنًا، فهو خيار استثماري فقط للمستثمرين طويل المدى. أولئك الذين يبحثون عن مكاسب قصير المدى برأس مال جيد سيكونون أفضل حالًا بالاستثمار في حل PayFi ناشئ يسمى Remittix، والذي من المقرر أن يتضاعف 50 مرة بحلول نهاية عام 2025.

لماذا الاستثمار في Remittix؟

Remittix هي منصة PayFi تسهل التحويلات الفورية من العملات المشفرة إلى البنوك في أكثر من 30 دولة وتدعم أكثر من 40 عملة مشفرة.

تقدم المنصة أيضًا برنامج الإحالة المباشرة حيث يكسب المستخدمون مكافأة بنسبة 15٪ على مشتريات البيع المسبق للمحال إليهم بالـ USDT. يمكن المطالبة بالمكافآت على الفور كل 24 ساعة عبر لوحة تحكم Remittix للسحب أو إعادة الاستثمار.

أبرز النقاط في Remittix:

تم التحقق من فريق remittix الآن بواسطة CertiK، شركة أمان البلوكشين رقم 1. يحتل RTX المرتبة الأولى على CertiK للتوكن قبل الإطلاق.

مصممة لكل من مستخدمي الكريبتو الأصليين وغير مستخدمي الكريبتو، ويمكن استخدامها من قبل أصحاب الأعمال والعاملين المستقلين والمحولين.

اكتشف مستقبل PayFi مع Remittix من خلال الاطلاع على مشروعهم هنا:

الموقع الإلكتروني: https://remittix.io/

وسائل التواصل الاجتماعي: https://linktr.ee/remittix

هدية بقيمة 250,000 دولار: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway

