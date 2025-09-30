البورصةDEX+
توقعات سعر البيتكوين: هل يمكن أن يصل البيتكوين إلى 1,000,000 دولار بحلول عام 2030

بواسطة: Coindoo
2025/09/30 21:15
1
1$0.01929-15.09%

يعتقدون أن تراجع السوق كان ضروريًا لبيتكوين لاكتساب الزخم والارتفاع بشكل أكبر.

أصبحت توقعاتهم لسعر بيتكوين أكثر جرأة، مع دعوات لوصول العملة المشفرة إلى 1,000,000 دولار بحلول عام 2030. في حين أن أسبابهم واضحة، من الضروري التشكيك في جدواها والبحث فيها.

السعر المتوقع لبيتكوين: هل سيصل إلى مليون دولار؟

تبني العملات المشفرة في ازدياد، حيث أصبحت البلدان أكثر تحررًا في لوائحها، مما يسمح للمواطنين بالتفاعل أكثر. تاريخيًا، مع ارتفاع تبني بيتكوين، يزداد الاهتمام بها أيضًا، لأنها العملة المشفرة السائدة التي تدفع حركة السوق.

في الشهر الماضي، أكد الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase هذا السعر المتوقع لبيتكوين في بودكاست، قائلاً إن BTC سيصل إلى ذروته عند مليون دولار، لكن دعونا نصل إلى 124,000 دولار أولاً. أشار أرمسترونج إلى بعض الأسباب لدعم توقعاته لسعر بيتكوين، والتي تشمل لوائح أكثر وضوحًا بدأت تتشكل في الولايات المتحدة، والتي أطلق عليها "مؤشر لبقية مجموعة العشرين".

وسلط الضوء على قانون Genius الذي تم تمريره مؤخرًا للعملات المستقرة ومشروع القانون المتعلق بالعملات الرقمية الذي "يجري مناقشته" الآن في مجلس الشيوخ.

"أتمنى أن يحدث شيء ما بحلول نهاية هذا العام، سيكون ذلك إنجازًا ضخمًا،" قال أرمسترونج.

كما استشهد باحتياطي بيتكوين الاستراتيجي الأمريكي. "إذا سألتني قبل خمس سنوات، لكان ذلك مثل لوحة رؤية. كان شخص ما سيقول إنك مجنون، حكومة الولايات المتحدة لن تحتفظ رسميًا ببيتكوين."

في حين أن هذا السعر المتوقع لبيتكوين يبدو ممكنًا، فهو خيار استثماري فقط للمستثمرين طويل المدى. أولئك الذين يبحثون عن مكاسب قصير المدى برأس مال جيد سيكونون أفضل حالًا بالاستثمار في حل PayFi ناشئ يسمى Remittix، والذي من المقرر أن يتضاعف 50 مرة بحلول نهاية عام 2025.

لماذا الاستثمار في Remittix؟

Remittix هي منصة PayFi تسهل التحويلات الفورية من العملات المشفرة إلى البنوك في أكثر من 30 دولة وتدعم أكثر من 40 عملة مشفرة.

تقدم المنصة أيضًا برنامج الإحالة المباشرة حيث يكسب المستخدمون مكافأة بنسبة 15٪ على مشتريات البيع المسبق للمحال إليهم بالـ USDT. يمكن المطالبة بالمكافآت على الفور كل 24 ساعة عبر لوحة تحكم Remittix للسحب أو إعادة الاستثمار.

أبرز النقاط في Remittix:

  • تم التحقق من فريق remittix الآن بواسطة CertiK، شركة أمان البلوكشين رقم 1. يحتل RTX المرتبة الأولى على CertiK للتوكن قبل الإطلاق.
  • مصممة لكل من مستخدمي الكريبتو الأصليين وغير مستخدمي الكريبتو، ويمكن استخدامها من قبل أصحاب الأعمال والعاملين المستقلين والمحولين.

اكتشف مستقبل PayFi مع Remittix من خلال الاطلاع على مشروعهم هنا:

الموقع الإلكتروني: https://remittix.io/       

وسائل التواصل الاجتماعي: https://linktr.ee/remittix   

هدية بقيمة 250,000 دولار: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway

هذا المنشور برعاية. لا تؤيد Coindoo أو تتحمل مسؤولية المحتوى أو الدقة أو الجودة أو الإعلانات أو المنتجات أو أي مواد أخرى على هذه الصفحة. يتم تشجيع القراء على إجراء أبحاثهم الخاصة قبل الانخراط في أي إجراءات متعلقة بالعملات المشفرة. لن تكون Coindoo مسؤولة، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن أي أضرار أو خسائر ناتجة عن استخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة. قم دائمًا بإجراء بحثك الخاص.

ظهر المنشور Bitcoin Price Prediction: Could Bitcoin Hit $1,000,000 By 2030 لأول مرة على Coindoo.

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

