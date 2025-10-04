سعر البيتكوين على وشك كسر رقمه القياسي لأعلى مستوى على الإطلاق - إليك سبب ارتفاعه وما تحتاج إلى معرفته بواسطة: Coinstats 2025/10/04 00:47 مشاركة

سعر بيتكوين على وشك كسر رقمه القياسي لأعلى مستوى على الإطلاق مرة أخرى بعد توقف دام شهرين. متابعة القراءة: سعر بيتكوين على وشك كسر رقمه القياسي لأعلى مستوى على الإطلاق - إليك سبب ارتفاعه وما تحتاج إلى معرفته