بيتكوين في اتجاه محايد، لكن مخاطر التقلبات السعرية ترتفع في سبتمبر

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 18:36
أبرز النقاط:

  • تتوقع نماذج الذكاء الاصطناعي اتجاهًا مستقرًا للبيتكوين لكنها تظهر عدم يقين بنسبة تزيد عن 50% بحلول أواخر سبتمبر.
  • فتح حوت صفقة قصيرة برافعة مالية بقيمة 150 مليون دولار، مما يعرضه لمخاطر الهبوط إذا ارتفع سعر BTC.
  • انخفض شراء الخزينة المؤسسية بشكل حاد، مما يشير إلى ضعف الطلب المؤسسي على البيتكوين.

لا يزال البيتكوين محصورًا في نطاق محدد حيث يظهر توقع جديد للذكاء الاصطناعي باستخدام نموذج Temporal Fusion Transformer (TFT) اتجاهًا مستقرًا في الغالب. يتوقع النموذج انخفاضًا بنسبة 1.72% على مدار 30 يومًا، مما يدفع BTC إلى 108,771 دولارًا بحلول 6 أكتوبر.

ومع ذلك، يتضمن السعر المتوقع ارتفاعًا حادًا في عدم اليقين، مع توسع فترات الثقة بشكل كبير خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر. هذا يشير إلى زيادة المخاطر واحتمالية حدوث تقلبات عالية ناتجة عن أحداث خارجية أو تحولات في التحليل المعنوي.

يتوقع التنبؤ لمدة 7 أيام انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1.1%، مما يبقي BTC قريبًا من مستوى 109,451 دولارًا. بينما يبدو اتجاه السعر مستقرًا الآن، يعكس النموذج عدم قابلية للتنبؤ متزايدة قد تؤثر على استراتيجيات قصير المدى.

المصدر: CryptoQuant

يظهر الجمع بين نتائج نموذجي TFT وWaveNet أن البيتكوين من المرجح أن يبقى في نطاق 108,000 إلى 120,000 دولار هذا الشهر. يدعم السيناريو الرئيسي التوحيد في هذا النطاق، بينما يسمح السيناريو الثانوي بحركة انفجارية في أي من الاتجاهين.

لا يزال النهج المحافظ لنموذج TFT يعترف بإمكانية حدوث نتيجة مفاجئة بسبب قراءة عدم اليقين بنسبة 50% قرب نهاية الشهر. هذا هو أعلى مستوى مسجل في دورة التوقعات هذه، مما يزيد من الحاجة إلى الحذر في الأسبوع الأخير.

صفقة الحوت القصيرة وتراجع المؤسسات يزيدان من ضغط الهبوط

بينما تسلط نماذج الذكاء الاصطناعي الضوء على الاتجاهات المحايدة، يشير سلوك السوق إلى تحيز هبوطي حيث يتخذ اللاعبون الكبار صفقات قصيرة عدوانية. فتح حوت بيتكوين مؤخرًا صفقة قصيرة بقيمة 150.49 مليون دولار باستخدام رافعة مالية 25x، بإجمالي 1,350.93 BTC.

كان سعر الدخول 111,292.60 دولارًا، ويتم تداول BTC حاليًا بالقرب من 111,301.00 دولارًا، مما يظهر خسارة غير محققة صغيرة بنسبة 0.23%. هذا يترك الصفقة معرضة للتصفية عند 115,052.81 دولارًا، مع هامش مستخدم بقيمة 6.02 مليون دولار ومكاسب تمويل بقيمة 91,645 دولارًا.

وجود اهتمام قصير برافعة مالية على هذا النطاق يشير إلى الحذر بين المتداولين ذوي رأس المال الكبير ويضيف إلى ضغط البيع على المدى القريب. يظل المتداولون في حالة تأهب، خاصة إذا اختبر BTC مستويات قريبة من منطقة تصفية الحوت.

بالإضافة إلى ذلك، يلاحظ المحلل Crypto Rover انخفاضًا حادًا في نشاط شركات خزينة البيتكوين، الذي يبلغ الآن 2.17 بعد أن بلغ ذروته فوق 4.5. يعكس هذا الانخفاض تباطؤًا محتملاً في الطلب المؤسسي بعد تراكم قوي في وقت سابق من هذا العام.

مشتري خزينة البيتكوين | المصدر: X

يتم تداول البيتكوين الآن حول 111,548 دولارًا، بانخفاض 0.22% في اليوم، مع تراجع نشاط الشراء المؤسسي. قد يشير هذا التراجع إما إلى جني أرباح مؤقت أو علامات مبكرة على إرهاق الطلب بين اللاعبين المؤسسيين.

إخلاء المسؤولية: المعلومات الواردة في هذا الموقع مقدمة كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نشجعك على إجراء أبحاثك الخاصة قبل الاستثمار.

المصدر: https://coincu.com/bitcoin/bitcoin-neutral-trend-but-volatilityrisk/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

