البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
ظهر المنشور "تعدين البيتكوين يصل إلى صعوبة قياسية مع انضمام الحكومات إلى السباق" على BitcoinEthereumNews.com. بيتكوين 20 سبتمبر 2025 | 22:49 حققت شبكة البيتكوين رقماً قياسياً آخر — لكن ليس المعدنون هم من يحتفلون. لقد ارتفعت صعوبة إنتاج كتل جديدة إلى مستويات غير مسبوقة، وهي علامة على تدفق كميات هائلة من قوة الحوسبة إلى النظام. إلى جانب ذلك، تجاوز معدل التجزئة علامة التريليون، مما يؤكد شدة المنافسة. بالنسبة لمنشآت التعدين التقليدية، العامة والخاصة، لم تعد هذه الطفرة مجرد تركيب أجهزة أسرع. منافسوهم الأقوى ليسوا شركات أخرى بشكل متزايد، بل حكومات ومزودي طاقة بمزايا فريدة. الحكومات تحول الطاقة الفائضة إلى بيتكوين بدأت العديد من البلدان في تجربة عمليات التعدين المدعومة من الدولة. كشفت باكستان عن خطط لتخصيص 2000 ميغاواط من الكهرباء غير المستخدمة للبيتكوين في وقت سابق من هذا العام، بينما كانت بوتان والسلفادور تستكشفان بالفعل مبادرات مماثلة. تسمح هذه المشاريع للحكومات بتحويل الطاقة الفائضة أو المتجددة إلى أموال دون القلق بشأن التكاليف العالية التي عادة ما تغرق المعدنين الأصغر. مرافق تكساس تعيد تعريف اللعبة في الولايات المتحدة، مركز الابتكار هو تكساس. تقوم المرافق المحلية بدمج تعدين البيتكوين في شبكة الطاقة بالولاية بالشراكة مع ERCOT، مشغل الشبكة. عندما يكون الطلب على الكهرباء منخفضًا، تستهلك آلات التعدين الفائض، وعندما يرتفع الطلب، تتوقف الأجهزة على الفور لتحرير الإمداد. تحافظ هذه الاستراتيجية على استقرار الشبكة وتحول الطاقة المهدرة إلى مصادر دخل جديدة. بالنسبة للمرافق، هذا تحوط مثالي: فهم لا يواجهون أي فواتير طاقة تثقل كاهل شركات التعدين، ومع ذلك يجنون المكاسب. تميل هذه الميزة الهيكلية ساحة اللعب بعيدًا عن الشركات التي تعتمد على الطاقة المسعرة في السوق. تزايد مخاوف المركزية النتيجة هي قطاع تعدين يبدو أكثر توحيدًا. اللاعبون الأصغر، الذين يعانون بالفعل من تكلفة الأجهزة عالية الأداء، يتم التغلب عليهم من قبل كيانات تتمتع بطاقة مجانية فعليًا. حتى المعدنين المتداولين علنًا الكبار...ظهر المنشور "تعدين البيتكوين يصل إلى صعوبة قياسية مع انضمام الحكومات إلى السباق" على BitcoinEthereumNews.com. بيتكوين 20 سبتمبر 2025 | 22:49 حققت شبكة البيتكوين رقماً قياسياً آخر — لكن ليس المعدنون هم من يحتفلون. لقد ارتفعت صعوبة إنتاج كتل جديدة إلى مستويات غير مسبوقة، وهي علامة على تدفق كميات هائلة من قوة الحوسبة إلى النظام. إلى جانب ذلك، تجاوز معدل التجزئة علامة التريليون، مما يؤكد شدة المنافسة. بالنسبة لمنشآت التعدين التقليدية، العامة والخاصة، لم تعد هذه الطفرة مجرد تركيب أجهزة أسرع. منافسوهم الأقوى ليسوا شركات أخرى بشكل متزايد، بل حكومات ومزودي طاقة بمزايا فريدة. الحكومات تحول الطاقة الفائضة إلى بيتكوين بدأت العديد من البلدان في تجربة عمليات التعدين المدعومة من الدولة. كشفت باكستان عن خطط لتخصيص 2000 ميغاواط من الكهرباء غير المستخدمة للبيتكوين في وقت سابق من هذا العام، بينما كانت بوتان والسلفادور تستكشفان بالفعل مبادرات مماثلة. تسمح هذه المشاريع للحكومات بتحويل الطاقة الفائضة أو المتجددة إلى أموال دون القلق بشأن التكاليف العالية التي عادة ما تغرق المعدنين الأصغر. مرافق تكساس تعيد تعريف اللعبة في الولايات المتحدة، مركز الابتكار هو تكساس. تقوم المرافق المحلية بدمج تعدين البيتكوين في شبكة الطاقة بالولاية بالشراكة مع ERCOT، مشغل الشبكة. عندما يكون الطلب على الكهرباء منخفضًا، تستهلك آلات التعدين الفائض، وعندما يرتفع الطلب، تتوقف الأجهزة على الفور لتحرير الإمداد. تحافظ هذه الاستراتيجية على استقرار الشبكة وتحول الطاقة المهدرة إلى مصادر دخل جديدة. بالنسبة للمرافق، هذا تحوط مثالي: فهم لا يواجهون أي فواتير طاقة تثقل كاهل شركات التعدين، ومع ذلك يجنون المكاسب. تميل هذه الميزة الهيكلية ساحة اللعب بعيدًا عن الشركات التي تعتمد على الطاقة المسعرة في السوق. تزايد مخاوف المركزية النتيجة هي قطاع تعدين يبدو أكثر توحيدًا. اللاعبون الأصغر، الذين يعانون بالفعل من تكلفة الأجهزة عالية الأداء، يتم التغلب عليهم من قبل كيانات تتمتع بطاقة مجانية فعليًا. حتى المعدنين المتداولين علنًا الكبار...

تعدين البيتكوين يصل إلى صعوبة قياسية مع انضمام الحكومات إلى السباق

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/21 03:54
Threshold
T$0.01234-2.29%
Union
U$0.00613-0.98%
LooksRare
LOOKS$0.006025-16.35%
SQUID MEME
GAME$43.6724-0.44%
بيتكوين
  • 20 سبتمبر 2025
  • |
  • 10:49 م

حققت شبكة بيتكوين رقماً قياسياً آخر — لكن المنقبين ليسوا من يحتفلون. لقد ارتفعت صعوبة إنتاج كتل جديدة إلى مستويات غير مسبوقة، وهي علامة على تدفق كميات هائلة من قوة الحوسبة إلى النظام.

إلى جانب ذلك، تجاوز معدل التجزئة علامة التريليون، مما يؤكد شدة المنافسة.

بالنسبة لمؤسسات التعدين التقليدية، العامة والخاصة، لم تعد هذه الزيادة مجرد تركيب أجهزة أسرع. منافسوهم الأكثر صعوبة ليسوا شركات أخرى بشكل متزايد، بل الحكومات ومزودي الطاقة ذوي المزايا الفريدة.

الحكومات تحول فائض الطاقة إلى بيتكوين

بدأت عدة دول في تجربة عمليات التعدين المدعومة من الدولة. كشفت باكستان عن خطط لتخصيص 2000 ميجاوات من الكهرباء غير المستخدمة لبيتكوين في وقت سابق من هذا العام، بينما كانت بوتان والسلفادور تستكشفان بالفعل مبادرات مماثلة. تسمح هذه المشاريع للحكومات بتحويل الطاقة الفائضة أو المتجددة إلى أموال دون القلق بشأن التكاليف العالية التي عادة ما تغرق المنقبين الأصغر.

مرافق تكساس تعيد تعريف اللعبة

في الولايات المتحدة، مركز الابتكار هو تكساس. تقوم المرافق المحلية بدمج تعدين بيتكوين في شبكة الطاقة بالولاية بالشراكة مع ERCOT، مشغل الشبكة. عندما يكون الطلب على الكهرباء منخفضًا، تستهلك آلات التعدين الفائض، وعندما يرتفع الطلب، تتوقف الأجهزة على الفور لتحرير الإمداد. تحافظ هذه الاستراتيجية على استقرار الشبكة وتحول الطاقة المهدرة إلى مصادر دخل جديدة.

بالنسبة للمرافق، هذا تحوط مثالي: فهم لا يواجهون أيًا من فواتير الطاقة التي تثقل كاهل شركات التعدين، ومع ذلك يجنون المكاسب. تميل هذه الميزة الهيكلية الملعب بعيدًا عن الشركات التي تعتمد على الطاقة المسعرة في السوق.

تزايد مخاوف المركزية

النتيجة هي قطاع تعدين يبدو أكثر توحيدًا. اللاعبون الأصغر، الذين يعانون بالفعل من تكلفة الأجهزة عالية الأداء، يتم التغلب عليهم من قبل كيانات ذات طاقة مجانية فعليًا. حتى المنقبون الكبار المتداولون علنًا يجدون أنفسهم يكافحون لمواكبة الموارد التي يمكن للحكومات ومزودي البنية التحتية نشرها.

الجانب الإيجابي لبيتكوين واضح: الأمان لم يكن أقوى من قبل. لكن السؤال الذي يلوح في الأفق على الصناعة هو ما إذا كانت اللامركزية — أحد مبادئ بيتكوين الأساسية — يمكن أن تنجو من هذه المرحلة الجديدة من التعدين على نطاق صناعي.

المعلومات المقدمة في هذا المقال هي لأغراض تعليمية فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية. لا تؤيد Coindoo.com أو توصي بأي استراتيجية استثمار أو عملة مشفرة محددة. قم دائمًا بإجراء البحث الخاص بك واستشر مستشارًا ماليًا مرخصًا قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

المؤلف

أليكس هو صحفي مالي ذو خبرة ومتحمس للعملات المشفرة. مع أكثر من 8 سنوات من الخبرة في تغطية صناعات التشفير والبلوكتشين والتكنولوجيا المالية، فهو على دراية جيدة بعالم الأصول الرقمية المعقد والمتطور باستمرار. توفر مقالاته البصيرة والمثيرة للتفكير للقراء صورة واضحة عن أحدث التطورات والاتجاهات في السوق. يسمح له نهجه بتبسيط الأفكار المعقدة إلى محتوى سهل الوصول ومتعمق. تابع منشوراته للبقاء على اطلاع بأهم الاتجاهات والمواضيع.

قصص ذات صلة



المقال التالي

المصدر: https://coindoo.com/bitcoin-mining-hits-record-difficulty-as-governments-join-the-race/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.003948+0.30%
1
1$0.01931-15.00%
EPNS
PUSH$0.01682+7.75%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين أمان البنوك السويسرية وأدوات التمويل اللامركزي (DeFi) وإنفاق MasterCard في تطبيق واحد ذاتي الحفظ، مما يجعل الوصول إلى العملات الرقمية بسيطًا وآمنًا للجميع.
Lorenzo Protocol
BANK$0.07812-6.28%
DeFi
DEFI$0.001058+15.25%
Ambire Wallet
WALLET$0.01909-0.41%
مشاركة
Blockchainreporter2025/11/13 04:00
هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

تتصدى السلطات التنظيمية في أوروبا لمخاطر العملات المستقرة وتدفع نحو ضوابط أكثر صرامة. على عكس اللوائح المجزأة للولايات المتحدة بشأن العملات المستقرة، وضع صانعو السياسات الأوروبيون نظامًا موحدًا يعتقدون أنه سيعزز الابتكار، ويحمي المستهلكين، ويحسن الاستقرار المالي. يمكن للقواعد الحالية للعملات المشفرة التعامل مع مخاطر العملات المستقرة على الرغم من التحذيرات الأخيرة [...]
Believe
BELIEVE$0.01268+1.92%
مشاركة
Cryptopolitan2025/11/13 04:50

الأخبار الرائجة

المزيد

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

أحدث البيانات تظهر أن أكثر عمليات الإيردروب سخونة تكتسب زخماً — IPO Genie يتصدر المخطط

انخفاض LINK بنسبة 4% مع فشل أخبار صندوق ETF لـ Chainlink في دفع كسر المقاومة الفنية

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,853.05
$101,853.05$101,853.05

-0.37%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,416.96
$3,416.96$3,416.96

-0.32%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.60
$153.60$153.60

-1.35%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3736
$2.3736$2.3736

+0.23%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11246
$0.11246$0.11246

+5.09%