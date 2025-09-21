تعدين البيتكوين يصل إلى صعوبة قياسية مع انضمام الحكومات إلى السباق

بيتكوين

حققت شبكة بيتكوين رقماً قياسياً آخر — لكن المنقبين ليسوا من يحتفلون. لقد ارتفعت صعوبة إنتاج كتل جديدة إلى مستويات غير مسبوقة، وهي علامة على تدفق كميات هائلة من قوة الحوسبة إلى النظام.

إلى جانب ذلك، تجاوز معدل التجزئة علامة التريليون، مما يؤكد شدة المنافسة.

بالنسبة لمؤسسات التعدين التقليدية، العامة والخاصة، لم تعد هذه الزيادة مجرد تركيب أجهزة أسرع. منافسوهم الأكثر صعوبة ليسوا شركات أخرى بشكل متزايد، بل الحكومات ومزودي الطاقة ذوي المزايا الفريدة.

الحكومات تحول فائض الطاقة إلى بيتكوين

بدأت عدة دول في تجربة عمليات التعدين المدعومة من الدولة. كشفت باكستان عن خطط لتخصيص 2000 ميجاوات من الكهرباء غير المستخدمة لبيتكوين في وقت سابق من هذا العام، بينما كانت بوتان والسلفادور تستكشفان بالفعل مبادرات مماثلة. تسمح هذه المشاريع للحكومات بتحويل الطاقة الفائضة أو المتجددة إلى أموال دون القلق بشأن التكاليف العالية التي عادة ما تغرق المنقبين الأصغر.

مرافق تكساس تعيد تعريف اللعبة

في الولايات المتحدة، مركز الابتكار هو تكساس. تقوم المرافق المحلية بدمج تعدين بيتكوين في شبكة الطاقة بالولاية بالشراكة مع ERCOT، مشغل الشبكة. عندما يكون الطلب على الكهرباء منخفضًا، تستهلك آلات التعدين الفائض، وعندما يرتفع الطلب، تتوقف الأجهزة على الفور لتحرير الإمداد. تحافظ هذه الاستراتيجية على استقرار الشبكة وتحول الطاقة المهدرة إلى مصادر دخل جديدة.

بالنسبة للمرافق، هذا تحوط مثالي: فهم لا يواجهون أيًا من فواتير الطاقة التي تثقل كاهل شركات التعدين، ومع ذلك يجنون المكاسب. تميل هذه الميزة الهيكلية الملعب بعيدًا عن الشركات التي تعتمد على الطاقة المسعرة في السوق.

تزايد مخاوف المركزية

النتيجة هي قطاع تعدين يبدو أكثر توحيدًا. اللاعبون الأصغر، الذين يعانون بالفعل من تكلفة الأجهزة عالية الأداء، يتم التغلب عليهم من قبل كيانات ذات طاقة مجانية فعليًا. حتى المنقبون الكبار المتداولون علنًا يجدون أنفسهم يكافحون لمواكبة الموارد التي يمكن للحكومات ومزودي البنية التحتية نشرها.

الجانب الإيجابي لبيتكوين واضح: الأمان لم يكن أقوى من قبل. لكن السؤال الذي يلوح في الأفق على الصناعة هو ما إذا كانت اللامركزية — أحد مبادئ بيتكوين الأساسية — يمكن أن تنجو من هذه المرحلة الجديدة من التعدين على نطاق صناعي.

