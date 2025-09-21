صعوبة تعدين بيتكوين تصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق مرة أخرى في سبتمبر

ارتفعت صعوبة تعدين البيتكوين (BTC)، وهي مقياس يتتبع التحدي النسبي لإضافة كتل جديدة إلى دفتر الأستاذ، إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق بلغ 142.3 تريليون يوم الجمعة.

وصلت صعوبة التعدين إلى مستويات قياسية متتالية في أغسطس وسبتمبر، مدفوعة بتدفق قوة حوسبة جديدة تم نشرها على مدار الأسابيع القليلة الماضية.

كما وصل معدل التجزئة للبيتكوين، وهو متوسط إجمالي قوة الحوسبة التي تؤمن بروتوكول العملة اللامركزي، إلى أعلى مستوى على الإطلاق تجاوز 1.1 تريليون هاش في الثانية يوم الجمعة، وفقًا لـ CryptoQuant.

إن صعوبة التعدين المتزايدة والحاجة المستمرة لقوة حوسبة عالية الأداء تستهلك الكثير من الطاقة لتأمين الشبكة تجعل من الصعب على المنقبين الأفراد والشركات المنافسة، مما يثير مخاوف من أن تعدين البيتكوين أصبح أكثر مركزية.

وصلت صعوبة شبكة البيتكوين إلى أعلى مستوى على الإطلاق في سبتمبر. المصدر: CryptoQuant

الشركات المتداولة علنًا تواجه ضغوطًا من الحكومات ومزودي البنية التحتية للطاقة

يواجه المنقبون الصغار وحتى الشركات المتداولة علنًا منافسة متزايدة من الحكومات، التي لديها إمكانية الوصول إلى موارد طاقة مجانية، ومزودي البنية التحتية للطاقة الذين يمكنهم دمج تعدين البيتكوين عموديًا في عملياتهم التجارية.

العديد من الحكومات تقوم بالفعل بتعدين البيتكوين أو استكشاف التعدين باستخدام الطاقة الفائضة أو المتدفقة، بما في ذلك بوتان وباكستان والسلفادور.

في مايو، أعلنت حكومة باكستان عن خطط لتخصيص 2000 ميجاوات (MW) من الطاقة الفائضة لتعدين البيتكوين، كجزء من التحول التنظيمي للبلاد نحو تبني العملات المشفرة والأصول الرقمية.

كما يقوم مزودو الطاقة في ولاية تكساس الأمريكية بدمج تعدين البيتكوين في بنيتهم التحتية لموازنة الأحمال الكهربائية بالتعاون مع مجلس موثوقية الطاقة في تكساس (ERCOT).

مخطط يوضح انخفاض استخدام الطاقة من قبل منقبي العملات المشفرة في تكساس خلال أوقات ذروة الطلب من 2021-2023. المصدر: ERCOT

يمكن أن تعاني الشبكات الكهربائية من نقص في الطاقة لتلبية احتياجات المستهلكين خلال أوقات ذروة الطلب أو فائض كبير من الطاقة خلال أوقات انخفاض طلب المستهلكين، مما قد يضر بالشبكة الكهربائية ويشكل خطرًا إذا لم يتم إعادة توجيهه بشكل صحيح.

تستفيد شركات الطاقة في تكساس من تعدين البيتكوين كمورد قابل للتحكم في الحمل لموازنة هذه التفاوتات الكهربائية، حيث تستهلك الطاقة الزائدة خلال أوقات انخفاض الطلب وتوقف أجهزة التعدين الخاصة بها خلال أوقات ذروة طلب المستهلكين.

هذا يحقق أرباحًا لمزودي الكهرباء هؤلاء دون القلق بشأن التكلفة المتغيرة للطاقة، مما يخلق ميزة تنافسية كبيرة على شركات التعدين المتداولة علنًا التي يجب أن تدفع.

