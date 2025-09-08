صعوبة تعدين بيتكوين تصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق مع استقرار سعر BTC

النقاط الرئيسية

ارتفعت صعوبة تعدين البيتكوين من 134.7 تريليون إلى 137 تريليون.

هذه هي الزيادة الخامسة على التوالي التي شهدها هذا المقياس منذ يونيو.

ربحية تعدين البيتكوين تحت ضغط، مما يدفع المنقبين الصغار إلى تصفية ممتلكاتهم.

ارتفعت صعوبة التعدين إلى مستوى قياسي جديد يبلغ 136 تريليون. قادمة من أعلى مستوى سابق على الإطلاق (ATH) بلغ 134.7 تريليون، يحدد هذا المقياس نغمة المنافسة القوية بين المنقبين، كما أنه يعكس أيضًا الكفاءة المحسنة لأجهزة التعدين. تم تسجيل المستوى المرتفع الجديد في وقت ما في 6 سبتمبر 2025.

صعوبة تعدين البيتكوين والربحية بالتوازي

المنافسة لإضافة كتلة جديدة إلى البلوكشين وتأمين مكافأة الكتلة تزداد حدة يومًا بعد يوم. يُطلب من المنقبين امتلاك المزيد من قوة الحوسبة لحل الألغاز المطلوبة للتحقق من صحة المعاملات وكسب المكافآت.







هذه هي الزيادة الخامسة على التوالي التي شهدها هذا المقياس منذ يونيو. وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 127.6 تريليون في حوالي 4 أغسطس. تشير هذه الزيادة المستمرة إلى أن المزيد من المنقبين ينضمون إلى الشبكة، وهي خطوة تعمل على تعزيز الأمان واللامركزية. أيضًا، عكس هذا الاتجاه انخفاضًا قصيرًا في يونيو، عندما انخفضت الصعوبة إلى 116.9 تريليون.

في الوقت الحالي، أظهر معدل التجزئة للبيتكوين علامات على التراجع من ذروته الصيفية. للسياق، معدل التجزئة هو إجمالي قوة الحوسبة المطلوبة لتأمين شبكة البيتكوين. ظل قريبًا من المستويات القياسية، والتباين الأخير بين معدل التجزئة والصعوبة يجذب اهتمامًا قويًا. يشعر المحللون بالقلق من أن زيادات الصعوبة المستمرة قد تؤدي إلى تصلب الهوامش،

هذا صحيح بشكل خاص بالنسبة لأولئك المشغلين الأصغر الذين لا يمكنهم الوصول إلى الطاقة منخفضة التكلفة أو المعدات المتطورة. علاوة على ذلك، يعكس هذا اتجاهًا أوسع لشركات التعدين ذات النطاق الصناعي التي توحد السيطرة على إنتاج الكتل. يتبع هذه الزيادة في صعوبة تعدين البيتكوين زيادة في تكاليف التشغيل للكهرباء والتبريد. من ناحية أخرى، ينخفض الإيراد لكل تيراهاش.

أولئك الذين يواجهون مشكلة أكبر هم المنقبون الذين يستخدمون معدات قديمة أو أقل كفاءة. بالنسبة لهذه الفئة من المنقبين الصغار، تصبح الاقتصاديات أكثر تحديًا، وقد يضطرون في النهاية إلى إيقاف تشغيل آلاتهم أو بيع احتياطياتهم للحفاظ على السيولة.

في الوقت نفسه، تواجه ربحية تعدين البيتكوين بعض الضغوط، ويُجبر المنقبون الصغار على تصفية عملاتهم المعدنة. كان عليهم زيادة وتيرة بيع ممتلكاتهم من البيتكوين لتغطية نفقات التشغيل. لا تتأثر منشآت التعدين العامة الأكبر بشكل كبير بهذا الوضع لأنها تتمتع بإمكانية الوصول إلى استراتيجيات التمويل أو التحوط.

أمريكان بيتكوين تطرح أسهمها للتداول العام في ناسداك

في غضون ذلك، طرحت أمريكان بيتكوين، وهي شركة لتعدين البيتكوين في الولايات المتحدة، أخيرًا أسهمها للتداول العام في بورصة ناسداك.

دخلت الشركة، المدعومة من دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب، في اندماج مع جريفون ديجيتال ماينينج (NASDAQ-CM: GRYP) لتحقيق هذه الخطوة. تم الانتهاء من الانتقال إلى ناسداك في وقت سابق من هذا الشهر.

بعد الاندماج، تعمل الشركة الآن تحت اسم أمريكان بيتكوين وتتداول تحت الرمز ABTC. ساعدت هذه الأخبار سعر البيتكوين على الانزلاق إلى منطقة التوحيد وقت كتابة هذا التقرير. تبلغ قيمة العملة الآن 111,821 دولارًا، بارتفاع 0.64% في 24 ساعة.

