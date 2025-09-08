البورصةDEX+
ظهر المنشور "صعوبة تعدين البيتكوين تصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق مع استقرار سعر BTC" على BitcoinEthereumNews.com. النقاط الرئيسية ارتفعت صعوبة تعدين البيتكوين من 134.7 تريليون إلى 137 تريليون. هذه هي الزيادة الخامسة على التوالي التي شهدها هذا المقياس منذ يونيو. ربحية تعدين البيتكوين تحت ضغط، مما يدفع المنقبين الصغار إلى تصفية ممتلكاتهم. بيتكوين BTC $112 025 تقلب 24 ساعة: 0.8% القيمة السوقية: $2.23 T حجم 24 ساعة: $27.42 B ارتفعت صعوبة التعدين إلى مستوى قياسي قدره 136 تريليون. قادماً من أعلى مستوى سابق على الإطلاق (ATH) البالغ 134.7 تريليون، يحدد هذا المقياس نغمة المنافسة القوية بين المنقبين، كما أنه يعكس أيضاً الكفاءة المحسنة لأجهزة التعدين. تم تسجيل المستوى المرتفع الجديد في وقت ما في 6 سبتمبر 2025. صعوبة تعدين البيتكوين والربحية بالتوازي تزداد المنافسة لإضافة كتلة جديدة إلى البلوكتشين وتأمين مكافأة الكتلة حدة يوماً بعد يوم. يُطلب من المنقبين امتلاك المزيد من قوة الحوسبة لحل الألغاز المطلوبة للتحقق من صحة المعاملات وكسب المكافآت. هذه هي الزيادة الخامسة على التوالي التي شهدها هذا المقياس منذ يونيو. ارتفع إلى مستوى قياسي قدره 127.6 تريليون في حوالي 4 أغسطس. تشير هذه الزيادة المستمرة إلى انضمام المزيد من المنقبين إلى الشبكة، وهي خطوة تعمل على تعزيز الأمان واللامركزية. أيضاً، عكس هذا الاتجاه انخفاضاً قصيراً في يونيو، عندما انخفضت الصعوبة إلى 116.9 تريليون. في الوقت الحالي، أظهر معدل التجزئة للبيتكوين علامات على التراجع من ذروته الصيفية. للتوضيح، معدل التجزئة هو إجمالي قوة الحوسبة المطلوبة لتأمين شبكة البيتكوين. ظل قريباً من المستويات القياسية، والتباين الأخير بين معدل التجزئة والصعوبة يجذب اهتماماً قوياً. يشعر المحللين بالقلق من أن الزيادات المستمرة في الصعوبة قد تؤدي إلى تضييق الهوامش، وهذا صحيح بشكل خاص بالنسبة للمشغلين الأصغر الذين لا يمكنهم الوصول إلى الطاقة منخفضة التكلفة أو المعدات المتطورة. علاوة على ذلك، يعكس هذا اتجاهاً أوسع لشركات التعدين ذات النطاق الصناعي التي توحد السيطرة على...

صعوبة تعدين بيتكوين تصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق مع استقرار سعر BTC

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 18:33
النقاط الرئيسية

  • ارتفعت صعوبة تعدين البيتكوين من 134.7 تريليون إلى 137 تريليون.
  • هذه هي الزيادة الخامسة على التوالي التي شهدها هذا المقياس منذ يونيو.
  • ربحية تعدين البيتكوين تحت ضغط، مما يدفع المنقبين الصغار إلى تصفية ممتلكاتهم.

بيتكوين

BTC
$112 025



تقلب 24 ساعة:
0.8%


القيمة السوقية:
$2.23 T



حجم 24 ساعة:
$27.42 B

ارتفعت صعوبة التعدين إلى مستوى قياسي جديد يبلغ 136 تريليون. قادمة من أعلى مستوى سابق على الإطلاق (ATH) بلغ 134.7 تريليون، يحدد هذا المقياس نغمة المنافسة القوية بين المنقبين، كما أنه يعكس أيضًا الكفاءة المحسنة لأجهزة التعدين. تم تسجيل المستوى المرتفع الجديد في وقت ما في 6 سبتمبر 2025.

صعوبة تعدين البيتكوين والربحية بالتوازي

المنافسة لإضافة كتلة جديدة إلى البلوكشين وتأمين مكافأة الكتلة تزداد حدة يومًا بعد يوم. يُطلب من المنقبين امتلاك المزيد من قوة الحوسبة لحل الألغاز المطلوبة للتحقق من صحة المعاملات وكسب المكافآت.


هذه هي الزيادة الخامسة على التوالي التي شهدها هذا المقياس منذ يونيو. وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 127.6 تريليون في حوالي 4 أغسطس. تشير هذه الزيادة المستمرة إلى أن المزيد من المنقبين ينضمون إلى الشبكة، وهي خطوة تعمل على تعزيز الأمان واللامركزية. أيضًا، عكس هذا الاتجاه انخفاضًا قصيرًا في يونيو، عندما انخفضت الصعوبة إلى 116.9 تريليون.

في الوقت الحالي، أظهر معدل التجزئة للبيتكوين علامات على التراجع من ذروته الصيفية. للسياق، معدل التجزئة هو إجمالي قوة الحوسبة المطلوبة لتأمين شبكة البيتكوين. ظل قريبًا من المستويات القياسية، والتباين الأخير بين معدل التجزئة والصعوبة يجذب اهتمامًا قويًا. يشعر المحللون بالقلق من أن زيادات الصعوبة المستمرة قد تؤدي إلى تصلب الهوامش،

هذا صحيح بشكل خاص بالنسبة لأولئك المشغلين الأصغر الذين لا يمكنهم الوصول إلى الطاقة منخفضة التكلفة أو المعدات المتطورة. علاوة على ذلك، يعكس هذا اتجاهًا أوسع لشركات التعدين ذات النطاق الصناعي التي توحد السيطرة على إنتاج الكتل. يتبع هذه الزيادة في صعوبة تعدين البيتكوين زيادة في تكاليف التشغيل للكهرباء والتبريد. من ناحية أخرى، ينخفض الإيراد لكل تيراهاش.

أولئك الذين يواجهون مشكلة أكبر هم المنقبون الذين يستخدمون معدات قديمة أو أقل كفاءة. بالنسبة لهذه الفئة من المنقبين الصغار، تصبح الاقتصاديات أكثر تحديًا، وقد يضطرون في النهاية إلى إيقاف تشغيل آلاتهم أو بيع احتياطياتهم للحفاظ على السيولة.

في الوقت نفسه، تواجه ربحية تعدين البيتكوين بعض الضغوط، ويُجبر المنقبون الصغار على تصفية عملاتهم المعدنة. كان عليهم زيادة وتيرة بيع ممتلكاتهم من البيتكوين لتغطية نفقات التشغيل. لا تتأثر منشآت التعدين العامة الأكبر بشكل كبير بهذا الوضع لأنها تتمتع بإمكانية الوصول إلى استراتيجيات التمويل أو التحوط.

أمريكان بيتكوين تطرح أسهمها للتداول العام في ناسداك

في غضون ذلك، طرحت أمريكان بيتكوين، وهي شركة لتعدين البيتكوين في الولايات المتحدة، أخيرًا أسهمها للتداول العام في بورصة ناسداك.

دخلت الشركة، المدعومة من دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب، في اندماج مع جريفون ديجيتال ماينينج (NASDAQ-CM: GRYP) لتحقيق هذه الخطوة. تم الانتهاء من الانتقال إلى ناسداك في وقت سابق من هذا الشهر.

بعد الاندماج، تعمل الشركة الآن تحت اسم أمريكان بيتكوين وتتداول تحت الرمز ABTC. ساعدت هذه الأخبار سعر البيتكوين على الانزلاق إلى منطقة التوحيد وقت كتابة هذا التقرير. تبلغ قيمة العملة الآن 111,821 دولارًا، بارتفاع 0.64% في 24 ساعة.

التالي

إخلاء المسؤولية: تلتزم Coinspeaker بتقديم تقارير غير متحيزة وشفافة. يهدف هذا المقال إلى تقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب ولكن لا ينبغي اعتبارها نصيحة مالية أو استثمارية. نظرًا لأن ظروف السوق يمكن أن تتغير بسرعة، نشجعك على التحقق من المعلومات بنفسك واستشارة محترف قبل اتخاذ أي قرارات بناءً على هذا المحتوى.

أخبار العملات المشفرة، أخبار


بنجامين جودفري هو متحمس للبلوكشين وصحفي يستمتع بالكتابة عن التطبيقات الواقعية لتكنولوجيا البلوكشين والابتكارات لدفع القبول العام والتكامل العالمي للتكنولوجيا الناشئة. رغبته في تثقيف الناس حول العملات المشفرة تلهم مساهماته في وسائل الإعلام والمواقع البلوكشين المرموقة.

جودفري بنجامين على X


المصدر: https://www.coinspeaker.com/bitcoin-mining-difficulty-hits-ath-as-btc-price-consolidates/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

