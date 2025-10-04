تباين مناجم البيتكوين: كلينسبارك تجمع 1.6 مليار دولار من BTC بينما منافستها رايوت تبيع - لماذا؟ بواسطة: Coinstats 2025/10/04 04:06 مشاركة

قامت CleanSpark ببناء واحد من أكبر احتياطيات التعدين الذاتي وتأمين خطوط ائتمانية جديدة، بينما قامت Riot بتحويل الإنتاج إلى قيمة نقدية وأبلغت عن مكاسب في الكفاءة مع تطور ظروف البيتكوين؛ تغطي بيانات سبتمبر معدل التجزئة وتكاليف الطاقة والإيرادات واستراتيجيات الخزينة.