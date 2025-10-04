منقب البيتكوين MARA أنتج 736 BTC في سبتمبر، ويحتفظ بـ 52,580 BTC في الخزينة

أنتجت مجموعة مارا القابضة (MARA) 736 بيتكوين في سبتمبر، بزيادة 4% عن أغسطس، وفازت بـ 218 كتلة على شبكة البيتكوين، كما قالت الشركة في تحديث يوم الجمعة.

وقالت الشركة، التي تضع نفسها كمُعدِّن وعملية احتياطي بيتكوين، إنها كانت بائعًا صافيًا لـ BTC خلال الشهر، مع الإشارة إلى "أنشطة إدارة الأصول الرقمية".

ومع ذلك، تُظهر البيانات العامة أن رصيد بيتكوين لدى MARA ارتفع من 50,639 BTC في 31 أغسطس إلى 52,850 في 30 سبتمبر.

لا تزال MARA ثاني أكبر خزينة بيتكوين للشركات المتداولة علنًا، متراجعة فقط خلف مخزون Strategy البالغ 640,031 BTC.

انخفضت أسهم MARA بشكل هامشي في تداولات الجمعة الأمريكية.