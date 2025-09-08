حاملو بيتكوين على المدى الطويل يتخلصون من 241,000 بيتكوين مع استهداف الدببة لسعر 95 ألف دولار

البورصةDEX+
ظهر منشور "حائزي بيتكوين طويلي المدى يتخلصون من 241,000 BTC مع استهداف الدببة لسعر 95 ألف دولار" على موقع BitcoinEthereumNews.com. النقاط الرئيسية: باع حائزو البيتكوين طويلي المدى 241,000 BTC خلال الـ 30 يومًا الماضية. راية السوق الهابط لسعر BTC تستهدف 95,500 دولار. قام حائزو البيتكوين (BTC) طويلي المدى ببيع أكثر من 241,000 BTC خلال الشهر الماضي. وفقًا للمحللين، قد يؤدي استمرار البيع إلى انخفاض السعر نحو 95,000 دولار أو أقل. حائزو البيتكوين طويلي المدى يبيعون ما قيمته 26 مليار دولار من BTC بدأ حائزو البيتكوين طويلي المدى (LTHs) - الكيانات التي تحتفظ بالعملات لمدة لا تقل عن ستة أشهر - في التخلص من العملات مع وصول سعر BTC إلى مستويات قياسية جديدة فوق 124,500 دولار في أغسطس. ذو صلة: بيتكوين يصل إلى 111.3 ألف دولار حيث تقول التوقعات إن انخفاض 10% هو "أسوأ سيناريو ممكن" عند تحليل تغير إمداد LTH، قال محلل CryptoQuant مارتون إنه على أساس متحرك لمدة 30 يومًا، انخفض الإمداد بصافي 241,000 BTC، بقيمة حوالي 26.8 مليار دولار بأسعار السوق الحالية اعتبارًا من يوم الاثنين. وأضاف: "هذا أحد أكبر الانخفاضات منذ أوائل عام 2025." تغير إمداد STH/LTH لبيتكوين على مدار 30 يومًا. المصدر: CryptoQuant قد يستمر هذا في الضغط على سعر البيتكوين في الأسابيع المقبلة، خاصة عند اقترانه بالحيتان، الذين تخلصوا من أكثر من 115,000 BTC خلال نفس الفترة. في الوقت نفسه، على الرغم من وصول إجمالي حيازات شركات خزينة البيتكوين إلى مستوى قياسي قدره 1 مليون BTC، تباطأ النمو بشكل حاد خلال الشهر الماضي. انهارت مشتريات Strategy الشهرية من أكثر من 134,000 BTC في نوفمبر 2024 إلى 3,700 BTC فقط في أغسطس 2025، وفقًا لبيانات من CryptoQuant. اشترت شركات الخزينة الأخرى 14,800 BTC في أغسطس، مقارنة بمشترياتها القياسية البالغة 66,000 بيتكوين في يونيو 2025. وقالت شركة التحليلات على السلسلة في أحدث تقرير أسبوعي للتشفير: "انخفضت مشتريات أغسطس أيضًا عن المتوسطات الشهرية لعام 2025، 26 ألف BTC لـ Strategy و24 ألف BTC للشركات الأخرى"، مضيفة: "تُظهر المعاملات الأصغر والأكثر حذرًا أن الطلب المؤسسي يضعف." شركات خزينة البيتكوين، مشتريات BTC الشهرية. المصدر: CryptoQuant كما أشار مؤسس Capriole Investments تشارلز إدواردز إلى أن...

حاملو بيتكوين على المدى الطويل يتخلصون من 241,000 بيتكوين مع استهداف الدببة لسعر 95 ألف دولار

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 19:53
النقاط الرئيسية:

  • باع حائزي بيتكوين طويل المدى 241,000 BTC خلال الـ 30 يومًا الماضية.

  • راية الدب لسعر BTC تستهدف 95,500 دولار. 

باع حائزي بيتكوين (BTC) طويل المدى أكثر من 241,000 BTC خلال الشهر الماضي. وفقًا للمحللين، قد يؤدي استمرار البيع إلى انخفاض السعر نحو 95,000 دولار أو أقل.

حائزي بيتكوين طويل المدى يبيعون ما قيمته 26 مليار دولار من BTC

بدأ حائزي بيتكوين طويل المدى (LTHs) — الكيانات التي تحتفظ بالعملات لمدة ستة أشهر على الأقل — في التخلص من العملات مع وصول سعر BTC إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق فوق 124,500 دولار في أغسطس.

ذات صلة: بيتكوين يصل إلى 111.3 ألف دولار حيث تقول التوقعات إن انخفاض 10٪ هو 'أسوأ سيناريو'

عند تحليل تغير إمداد LTH، قال محلل CryptoQuant مارتون إنه على أساس متجدد لمدة 30 يومًا، انخفض الإمداد بصافي 241,000 BTC، بقيمة حوالي 26.8 مليار دولار بأسعار السوق الحالية اعتبارًا من يوم الاثنين. وأضاف:

تغيير إمداد STH/LTH لبيتكوين على مدار 30 يومًا. المصدر: CryptoQuant

قد يستمر هذا في الضغط على سعر بيتكوين في الأسابيع المقبلة، خاصة عند اقترانه بالحيتان، الذين تخلصوا من أكثر من 115,000 BTC خلال نفس الفترة. 

في الوقت نفسه، على الرغم من وصول إجمالي حيازات شركات خزينة بيتكوين إلى مستوى قياسي قدره 1 مليون BTC، إلا أن النمو تباطأ بشكل حاد خلال الشهر الماضي.

انهارت عمليات الشراء الشهرية للاستراتيجية من أكثر من 134,000 BTC في نوفمبر 2024 إلى 3,700 BTC فقط في أغسطس 2025، وفقًا لبيانات من CryptoQuant.

اشترت شركات الخزينة الأخرى 14,800 BTC في أغسطس، مقارنة بعملية الشراء القياسية البالغة 66,000 بيتكوين في يونيو 2025.

"انخفضت مشتريات أغسطس أيضًا دون متوسطات 2025 الشهرية، 26 ألف BTC للاستراتيجية و 24 ألف BTC للشركات الأخرى،" كما قالت شركة التحليلات على السلسلة في أحدث تقرير أسبوعي للتشفير، مضيفة:

شركات خزينة بيتكوين، الشراء الشهري لـ BTC. المصدر: CryptoQuant

يشير مؤسس Capriole Investments تشارلز إدواردز أيضًا إلى أن معدل شراء الشركات لبيتكوين يوميًا يستمر في الانخفاض، وهو علامة على أن المؤسسات قد تكون "مستنفدة".

يؤدي انخفاض الشراء من شركات الخزينة إلى إضعاف الطلب بشكل أكبر، مما يفاقم الاتجاه الهبوطي.

راية الدب لسعر بيتكوين تستهدف 95,000 دولار

انخفض بيتكوين بنسبة 14٪ من أعلى مستوى قياسي بلغ 124,500 دولار تم الوصول إليه في 16 أغسطس إلى أدنى مستوى في سبعة أسابيع عند 107,500 دولار في 30 أغسطس، كما تظهر بيانات من Cointelegraph Markets Pro و TradingView.   

تعافى السعر منذ ذلك الحين إلى المستويات الحالية حول 111,500 دولار.

طبع هذا الإجراء السعري راية دب على الرسم البياني اليومي، كما هو موضح أدناه. انخفض بيتكوين تحت الراية يوم السبت وهو الآن يختبر مرة أخرى الحد السفلي للراية عند 112,000 دولار (المتوسط المتحرك البسيط لـ 100 يوم).

سيؤدي الفشل في تحويل 112,000 دولار إلى دعم إلى استمرار الاتجاه الهبوطي نحو الهدف المقاس للدب المسطح عند 95,500 دولار، أو انخفاض بنسبة 14.5٪ من السعر الحالي.

الرسم البياني اليومي لـ BTC/USD. المصدر: Cointelegraph/TradingView

ومع ذلك، تبدو الصورة الكلية أكثر صحة، حيث أن التراجع بنسبة 13٪ من أعلى مستوى على الإطلاق أقل عمقًا بكثير من التراجعات السابقة، وفقًا لمستخدم X Coin Signals.

كما ذكر Cointelegraph، تشمل أحدث التوقعات الآن احتمال انخفاض بيتكوين إلى ما دون 90,000 دولار، مع الاستمرار في المسار نحو أعلى مستويات جديدة على الإطلاق.

الرسم البياني الأسبوعي لـ BTC/USD. المصدر: Coin Signals

لاحظ أن انخفاض بنسبة 30٪ من أعلى المستويات الحالية على الإطلاق يضع قاع سعر BTC عند 87,000 دولار، وهو ما يتوافق مع السعر المحقق لحائزي 6-12 شهرًا.

لا تحتوي هذه المقالة على نصائح استثمارية أو توصيات. تنطوي كل استثمار وخطوة تداول على مخاطر، ويجب على القراء إجراء أبحاثهم الخاصة عند اتخاذ قرار.

المصدر: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-long-term-holders-offload-241000-btc-is-sub-100k-btc-next?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

مشاركة
