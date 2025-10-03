البورصةDEX+
ارتفع البيتكوين مرة أخرى فوق علامة الستة أرقام، وشهدت شركة راهنت بشكل كبير على العملة ارتفاع قيمة مخزونها إلى رقم قياسي بلغ 77.4 مليار دولار. قراءة ذات صلة: البيتكوين كساحة معركة جديدة - السويد تبدي اهتمامها بالانضمام إلى السباق وفقًا لمتتبعي السوق وتقارير أخرى، فإن الانتعاش في سعر البيتكوين دفع [...]

بيتكوين يقفز إلى 120 ألف دولار، مما يدفع رصيد الاستراتيجية إلى مستوى قياسي بقيمة 77.4 مليار دولار

بواسطة: Bitcoinist
2025/10/03 21:00
ارتفع بيتكوين مرة أخرى فوق علامة الستة أرقام، وشهدت شركة راهنت بشكل كبير على العملة ارتفاع قيمة مخزونها إلى رقم قياسي بلغ 77.4 مليار دولار.

وفقًا لمتتبعي السوق والتقارير الأخرى، دفع الانتعاش في سعر بيتكوين هذا التقييم إلى الارتفاع بعد أن تحرك الرمز نحو 120,000 دولار.

مخزون بيتكوين الاستراتيجي يصل إلى مستويات جديدة

كشفت التقارير أن شركة Strategy، المعروفة سابقًا باسم MicroStrategy، تمتلك الآن ما يقرب من 640,031 BTC. يمثل هذا المبلغ حوالي 3.2٪ من العرض المتداول، استنادًا إلى أرقام العرض المستخدمة على نطاق واسع.

على مدار الأسابيع السبعة الماضية، أضافت الشركة 11,085 BTC إلى رصيدها، مع عملية شراء حديثة لـ 196 BTC في 29 سبتمبر، وفقًا للإيداعات ومتتبعي السوق. ساعدت عمليات الشراء هذه في رفع القيمة الدولارية للمقتنيات إلى مستوى قياسي جديد.

المشتريات الكبيرة تواكب تحركات السوق

استنادًا إلى التقارير، استمرت الشركة في الشراء مع تعافي BTC. عند مستويات الأسعار التي دفعت المقتنيات إلى 77.4 مليار دولار، يرسل كل تحرك في سعر بيتكوين تقلبات كبيرة عبر صافي ثروة الشركة والأرقام الرئيسية.

كان تراكم Strategy ثابتًا: رفعت عمليات الاستحواذ في الأشهر الأخيرة إجماليها إلى ستمائة ألف عملة.

يشير مراقبو السوق إلى أن هذه المقتنيات الكبيرة تعني أن ثروة الشركة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بتحركات سعر بيتكوين.

حجم الرهان مقارنة بالشركات والدول الأخرى

قارن المحللين مخزون كريبتو الخاص بـ Strategy بالقيمة السوقية للبنوك الكبرى وحتى بالناتج المحلي الإجمالي للدول الأصغر. تبرز هذه المقارنات مدى ضخامة مخزون الكريبتو لشركة واحدة من حيث الدولار.

تتضمن الميزانية العمومية للشركة الآن مبلغًا مماثلًا في الحجم للقيمة السوقية للعديد من الشركات المالية العريقة وللإنتاج السنوي لبعض الاقتصادات الأصغر.

ضربات المحاسبة وتحركات التمويل

وفقًا للتقارير، سجلت Strategy عدة أرباع بخسائر محاسبية مرتبطة بتقلبات أسعار الكريبتو. أظهر أحد الإيداعات رقم خسارة غير محققة بالمليارات خلال فترة انخفاض، وتحركت الشركة لجمع رأس المال.

تشير الأرقام إلى أن عرض أسهم بقيمة 21 مليار دولار تم الإعلان عنه مؤخرًا كجزء من الخطوات لدعم المزيد من المشتريات واحتياجات الشركة. تمت مراقبة هذه الخطة، وإجراءات التمويل المماثلة، عن كثب من قبل المستثمرين الذين يوازنون بين التخفيف والتراكم المستمر.

الصورة المميزة من Unsplash، الرسم البياني من TradingView

