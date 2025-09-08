بيتكوين هايبر جاهز لمضاعفة 100 مرة مع جمع البيع المسبق 14.4 مليون دولار

البورصةDEX+
ظهر منشور "بيتكوين هايبر جاهز لمضاعفة قيمته 100 مرة مع جمع 14.4 مليون دولار في البيع المسبق" على موقع BitcoinEthereumNews.com. لم يتم إطلاق المشروع بعد، لكن المستثمرين يسارعون لشراء العملة المشفرة الأصلية $HYPER خلال البيع المسبق الفيروسي قبل وصولها إلى منصات التداول. في الواقع، تجاوز البيع المسبق للتو 14.5 مليون دولار. هل هو مجرد ضجيج مسبق، أم أن هناك المزيد في المشروع؟ دعونا نكتشف. بيتكوين هايبر يبني حلاً من الطبقة الثانية للبيتكوين يُعرف بيتكوين بأنه قائد الكريبتو. بعد كل شيء، إنها أكبر عملة مشفرة بقيمة سوقية تتجاوز 2.2 تريليون دولار. لكن عندما يتعلق الأمر بالكفاءة، تتخلف بلوكتشين البيتكوين، حيث تدعم سبع معاملات فقط في الثانية. لا تزال الشبكة بطيئة ومكلفة، مما يدفع المطورين والمستخدمين إلى بدائل أفضل مثل الإيثريوم وسولانا. هذا يفسر سبب أصبحت هذه البلوكتشين المراكز الرئيسية للتمويل اللامركزي وعملات meme، بينما يُعرف البيتكوين الآن فقط بلقب "الذهب الرقمي". يهدف بيتكوين هايبر إلى تغيير هذا الوضع الراهن ومساعدة البيتكوين على توسيع أهميته إلى ما هو أبعد من كونه مخزنًا للقيمة. يجعل المشروع ذلك ممكنًا بمساعدة حل من الطبقة الثانية مبني باستخدام الآلة الافتراضية لسولانا وجسر عبر السلاسل لامركزي بالكامل لتحويلات BTC. هكذا يعمل الخطوة الأولى لجعل $BTC أسرع وأرخص هي نقله إلى حل الطبقة الثانية. تفعل ذلك عن طريق إرسال $BTC إلى عقد ذكي خاص، والذي بدوره يُفعّل الجسر القانوني ويتحقق من BTC على الطبقة الأساسية. يتم سك نفس كمية BTC المغلف فورًا على الطبقة الثانية لبيتكوين هايبر. يمكنك استخدام $BTC المغلف هذا عبر تطبيقات لامركزية مختلفة أو تداوله برسوم شبه معدومة. نظرًا لأن بيتكوين هايبر يستخدم الآلة الافتراضية لسولانا لنشر العقود الذكية، فإن المعاملات سريعة بشكل لا يصدق. سيجد المطورون المألوفون بأدوات سولانا أن الانتقال إلى بيتكوين هايبر سلس. وإليك الجزء المثير للاهتمام: يتم بانتظام جميع نشاط الطبقة الثانية...

لم يتم إطلاق المشروع بعد، لكن المستثمرين يسارعون لشراء عملة $HYPER الأصلية خلال البيع المسبق الفيروسي قبل وصولها إلى البورصات. في الواقع، تجاوز البيع المسبق للتو 14.5 مليون دولار.

هل هو مجرد ضجيج مسبق، أم أن هناك المزيد في المشروع؟

دعونا نكتشف.

بيتكوين هايبر يبني حلاً للطبقة الثانية للبيتكوين

يُعرف بيتكوين بأنه قائد التشفير. بعد كل شيء، إنها أكبر عملة مشفرة بقيمة سوقية تزيد عن 2.2 تريليون دولار.

لكن عندما يتعلق الأمر بالكفاءة، تتخلف بلوكتشين البيتكوين، حيث تدعم سبع معاملات فقط في الثانية. لا تزال الشبكة بطيئة ومكلفة، مما يدفع المطورين والمستخدمين إلى بدائل أفضل مثل الإيثريوم وسولانا.

هذا يفسر سبب أصبحت هذه البلوكتشين المراكز الرئيسية لـ DeFi و عملات meme، بينما يُعرف البيتكوين الآن فقط بتسمية "الذهب الرقمي".

يهدف بيتكوين هايبر إلى تغيير هذا الوضع الراهن ومساعدة البيتكوين على توسيع أهميته إلى ما هو أبعد من كونه مخزنًا للقيمة. يجعل المشروع ذلك ممكنًا بمساعدة حل الطبقة الثانية المبني باستخدام الآلة الافتراضية لسولانا وجسر عبر السلاسل لامركزي بالكامل لتحويلات BTC.

هكذا يعمل

الخطوة الأولى لجعل $BTC أسرع وأرخص هي ربطه بحل الطبقة الثانية.

تفعل ذلك عن طريق إرسال $BTC إلى العقد الذكي خاص، والذي بدوره يفعّل الجسر القانوني ويتحقق من BTC على الطبقة الأساسية.

يتم سك نفس كمية BTC الملفوفة فورًا على الطبقة 2 من بيتكوين هايبر.

يمكنك استخدام $BTC الملفوف هذا عبر تطبيقات لامركزية مختلفة أو تداوله برسوم شبه معدومة. نظرًا لأن بيتكوين هايبر يستخدم الآلة الافتراضية لسولانا لنشر العقود الذكية، فإن المعاملات سريعة بشكل لا يصدق. سيجد المطورون المألوفون بأدوات سولانا أن الانتقال إلى بيتكوين هايبر سلس.


وهنا الجزء المثير للاهتمام: يتم الالتزام بجميع أنشطة الطبقة الثانية بانتظام إلى الطبقة الأساسية للبيتكوين باستخدام Zk-rollup لأمان إضافي.

إذا كنت تريد استعادة $BTC الخاص بك، ما عليك سوى طلب سحب على المنصة. يتم التحقق من معاملتك بسرعة وفتح BTC على الطبقة 1.

ليست كلها وعود

لقد شهد مستثمرو الكريبتو الكثير من المشاريع التي تعد بكل شيء ولكنها تنتهي بخيبة أمل. هل هناك حتى مشروع تشفير هذه الأيام لا يدعي أنه سيغير العالم جذريًا بالذكاء الاصطناعي و DeFi؟

يفهم اللاعبون ذوو الخبرة أنه يجب التعامل مع مشاريع الكريبتو في المراحل المبكرة بحذر. في معظم الأوقات، تتركك مخيبًا للآمال تمامًا.

لكن في بعض الأحيان، يمكن أن تنفجر وتحول بضعة آلاف من الدولارات من الاستثمار إلى ثروة للأجيال.

إذن، إلى أي فئة ينتمي بيتكوين هايبر؟

على الأرجح، الأخير. بيتكوين هايبر له جوهر، وهذا واضح من البيع المسبق الساخن لـ $HYPER المتجه نحو علامة 15 مليون دولار. ينشر المشروع أيضًا تحديثات المطورين بانتظام التي تبني الثقة في مستقبله.

على سبيل المثال، وفقًا لأحدث تحديث للمطورين، أكمل بيتكوين هايبر:

  • البحث الأساسي في نماذج تسوية توسيع المتوافقة مع بيتكوين L1.
  • النماذج الأولية المبكرة التي تتحقق من تنفيذ SVM داخل التوسيع.
  • تصميمات استكشافية للبنية التحتية المواجهة للمطورين: المستكشف، وحدة التحكم، وأدوات التطوير.
  • التوافق مع فرق النظام البيئي المهتمة ببناء Hyper بمجرد توسيع الوصول إلى devnet.

وإليك ما هو قادم:

  • نماذج توسيع محدثة للنهائية الأسرع،
  • نشر مبسط واختبار ومراقبة للعقود القائمة على SVM،
  • بنية تحتية للمطورين مرنة،
  • وصول المبنى المبكر.

كمشروع يجمع بين أمان البيتكوين والنظام البيئي للمطورين في سولانا، على عكس أي شيء رأيناه من قبل، يمكن أن يكون بيتكوين هايبر هو الكريبتو التالي للانفجار. لطمأنة المستثمرين بشأن الأمان، أكمل المشروع أيضًا تدقيق العقود الذكي بواسطة Coinsult و SpyWolf.

​​

مشتريات حوت $HYPER لرموز البيع المسبق بقيمة 160.8 ألف دولار، المصدر: Etherscan

قم بزيارة الموقع الرسمي لشراء رموز $HYPER قبل بدء مرحلة البيع المسبق التالية.

للحصول على دليل مفصل للانضمام إلى البيع المسبق، تحقق من هذه المقالة.

إذا ارتفع البيتكوين، فقد يتبعه بيتكوين هايبر

كانت عودة ترامب إلى المكتب أحد أكثر الأحداث إيجابية لسوق الكريبتو.

توضح السياسات الجديدة أن الحكومة ملتزمة بتعميم الكريبتو مع القضاء على الجهات الفاعلة السيئة. مبادرة مشروع الكريبتو التابعة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية هي خطوة حيوية نحو هذا الهدف. أطلقها رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بول أتكينز، وستحل المبادرة محل القواعد القديمة بقواعد جديدة تدعم نمو الصناعة.

كما هو متوقع، شجعت البيئة التنظيمية المواتية بشكل متزايد اللاعبين المؤسسيين على تعزيز لعبة الكريبتو الخاصة بهم. على سبيل المثال، أعلنت U.S. Bancorp الأسبوع الماضي أنها تستأنف خدمات حفظ البيتكوين لمديري الاستثمار المؤسسي بعد توقف دام 3 سنوات.

ترسم أبحاث وتقارير الصناعة أيضًا صورة مؤيدة للكريبتو للمستقبل.

يتوقع تقرير حديث من تقرير تطور الأوراق المالية من Citi أن الكريبتو يمكن أن تتعامل مع 10٪ من حجم التداول العالمي بعد التداول بحلول عام 2030.

أحجام السوق المتوقعة باستخدام الأوراق المالية الرقمية أو الرمزية بحلول عام 2030، المصدر: Citi

تفيد River، وهي شركة خدمات مالية للبيتكوين، أن عملاء الأعمال يعيدون استثمار 22٪ من أرباحهم في البيتكوين. الشركات المالية لا تتبنى $BTC فحسب، بل أيضًا قطاعات غير متوقعة مثل استوديوهات اللياقة البدنية وشركات البناء والمنظمات الدينية غير الربحية، كما هو موضح أدناه.

مقاييس اعتماد البيتكوين الرئيسية في القطاع الخاص. المصدر: River

على الرغم من ذلك، فإن البيتكوين يقصر كشبكة. هذا هو بالضبط سبب تنويع مستثمري $BTC الآن في بيتكوين هايبر.

إنها ترقية البيتكوين المنتظرة بشدة التي يمكن أن تشكل مستقبل الشبكة مع قابلية برمجة Web3. يجعل بيتكوين هايبر أخيرًا البيتكوين عمليًا.

هل فات الأوان لشراء $HYPER؟

جمع البيع المسبق لـ $HYPER ما يقرب من 15 مليون دولار بالفعل. ولكن لحسن حظ المستثمرين الذين يتعرفون للتو على المشروع، ليس متأخرًا جدًا لشراء $HYPER بأسعار مخفضة.

إليك شيئًا يجب تذكره: يرتفع السعر في كل مرحلة جديدة، والمرحلة الحالية، التي يبلغ سعرها 0.012875 دولار، ستغلق في غضون ساعات قليلة.

تم تصميم مكافآت الرهان لتح

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC.

