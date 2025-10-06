سر تنصيف البيتكوين يكشف عن TOP قبل نوفمبر!

أصدر فريق CaptainAltcoin مقطع فيديو جديدًا يكتسب زخمًا في مجتمع العملات المشفرة. يحلل الفيديو أنماط دورة تنصيف البيتكوين ويجادل بأن القمة السوقية الرئيسية القادمة قد تظهر قبل نوفمبر 2025 - وهي نظرية تبدو الآن أكثر صلة حيث وصل البيتكوين للتو إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق بقيمة 125,559.21 دولار.
