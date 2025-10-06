سر تنصيف البيتكوين يكشف عن TOP قبل نوفمبر! بواسطة: Coinstats 2025/10/06 00:00 مشاركة

أصدر فريق CaptainAltcoin مقطع فيديو جديدًا يكتسب زخمًا في مجتمع العملات المشفرة. يحلل الفيديو أنماط دورة تنصيف البيتكوين ويجادل بأن القمة السوقية الرئيسية القادمة قد تظهر قبل نوفمبر 2025 - وهي نظرية تبدو الآن أكثر صلة حيث وصل البيتكوين للتو إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق بقيمة 125,559.21 دولار.