ارتفاع البيتكوين والذهب والفضة مع قفز احتمالات إغلاق الحكومة إلى 85% على بوليماركت

وسط احتمالات عالية لإغلاق الحكومة الأمريكية اعتبارًا من 1 أكتوبر، استمرت أصول التحوط مثل بيتكوين والذهب والفضة في الارتفاع اليوم. تقف الولايات المتحدة حاليًا على حافة إغلاق حكومي مع تصادم الجمهوريين والديمقراطيين حول الرعاية الصحية والإنفاق الفيدرالي. تظهر بيانات Polymarket أن الاحتمالات للإغلاق قد ارتفعت إلى 85%.

كيف سيؤثر الإغلاق الأمريكي على الذهب والفضة وبيتكوين

تواجه الحكومة الأمريكية إغلاقًا محتملاً في 1 أكتوبر إذا فشل الكونغرس في تمرير اتفاق الميزانية. تاريخيًا، يميل مؤشر S&P 500 إلى الضعف في الأسبوع الذي يسبق مثل هذه المواعيد النهائية، مما يثير مخاوف في أسواق الأصول التقليدية والرقمية. علاوة على ذلك، يمكن أن يضع الإغلاق الأمريكي موافقات ETF للعملات المشفرة في حالة تعليق.

سيؤدي الإغلاق إلى انقطاع البيانات، مما يوقف إصدار التقارير الاقتصادية الرئيسية مثل الوظائف و مؤشر أسعار المستهلك (CPI). يمكن أن يمنع هذا نظام الاحتياطي الفيدرالي من تقديم مدخلات جديدة لقرارات السياسة. ستعمل أيضًا الوكالات التنظيمية مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية و CFTC بعدد موظفين مخفض، مما يؤخر الاكتتابات العامة والموافقات ومراجعات طلبات ETF للعملات المشفرة.

يحذر محللو سوق التشفير من انخفاض قصير المدى في كل من الأسهم الأمريكية والعملات المشفرة، حيث سيكتسب شعور تجنب المخاطر زخمًا، وسط عدم اليقين الكلي. وبالتالي، يمكن أن تشهد الأصول عالية بيتا مثل BTC و ETH والعلملات البديلة تقلبات متزايدة محتملة. في الأسبوع الماضي، ارتفعت تصفية سوق التشفير إلى أكثر من 1 مليار دولار مرتين في أسبوع واحد. تظهر البيانات التاريخية أن الإغلاق الأمريكي قد أدى إلى ألم قصير المدى، قبل إطلاق ارتفاع صعودي.

خلال إغلاق الحكومة الأمريكية من 22 ديسمبر 2018 إلى 25 يناير 2019، انخفض سعر بيتكوين. ومع ذلك، بعد فترة وجيزة من انتهاء الإغلاق، بدأت العملة المشفرة تحركًا صعوديًا ملحوظًا.

يمكن أن تشهد بيتكوين تقلبات قصيرة المدى عند الإغلاق الأمريكي | المصدر: Coinocide

من ناحية أخرى، استمر ارتفاع الذهب، ووصل إلى أعلى مستوياته عند 3872 دولارًا للأونصة يوم الاثنين 29 سبتمبر، مما أدى إلى زيادة مكاسبه منذ بداية العام إلى 50%. تظهر سرعة الارتفاع أن المعدن الأصفر قد يتجه قريبًا إلى 4000 دولار. في الوقت نفسه، ارتفع سعر الفضة إلى 47 دولارًا، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 14 عامًا مع ارتفاع شعور تجنب المخاطر.

بيانات Polymarket تظهر احتمالات الإغلاق بنسبة 85%

في مؤتمر صحفي يوم الاثنين، قال نائب الرئيس الأمريكي JD Vance: "أعتقد أننا متجهون نحو إغلاق." بعد ذلك بوقت قصير، ارتفعت احتمالات الإغلاق الأمريكي على منصة Polymarket اللامركزية إلى 85%، بعد ارتفاعها بنسبة 13% في يوم واحد.

المصدر: Polymarket

يرى المحلل الشهير Amit Investing نتيجتين محتملتين. الأولى هي أن السوق قد يتفاعل بانخفاض حاد بنسبة 5%، مما قد يوفر فرصة للشراء عند الانخفاض. بدلاً من ذلك، قد يظل السوق غير متأثر إلى حد كبير، مع التركيز بدلاً من ذلك على أرباح الشركات المقرر أن تبدأ في غضون أسبوعين.