"إلهة الثروة" في البيتكوين تقر بالذنب في قضية غسيل أموال بقيمة 4 مليارات دولار

النقاط الرئيسية

تشيمين تشيان، المرتبطة بعملية احتيال استثماري ضخمة في الصين، اعترفت بتهم غسيل الأموال في محكمة بريطانية.

تتضمن القضية مصادرة 61,000 بيتكوين، تقدر قيمتها الآن بأكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني، مما يجعلها واحدة من أكبر عمليات مصادرة العملات المشفرة في العالم.

ظهر نقاش جديد حول ما إذا كانت الأموال المستردة ستعاد إلى 128,000 ضحية أو سيتم الاحتفاظ بها من قبل الحكومة البريطانية.

اعترفت تشيمين تشيان، الهاربة المعروفة باسم "إلهة الثروة"، بتهمة غسيل الأموال في قضية بارزة في محكمة ساوثوارك كراون في لندن. كانت تشيان الشخصية المركزية في عملية احتيال استثماري واسعة النطاق خدعت أكثر من 128,000 شخص في الصين بين عامي 2014 و2017، وحولت المكاسب غير المشروعة إلى مخزون ضخم من البيتكوين.

تعد الإدانة أحدث تطور في قصة طويلة الأمد شهدت سابقًا الحكم على شريكتها، جيان وين، لدورها في المنظمة الإجرامية.







وفقًا لتقرير هيئة الإذاعة البريطانية، فرت تشيان من الصين بوثائق مزورة ودخلت المملكة المتحدة، حيث حاولت تنظيف الأموال المسروقة. مخططها هو تذكير صارخ بالمخاطر داخل مساحة الأصول الرقمية، والتي تتراوح من عمليات الاحتيال المتطورة إلى أحداث الخروج مثل Hypervault rug pull.

تفاصيل مصادرة البيتكوين بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني

بدأ المخطط كعملية احتيال استثماري ضخمة في الصين، حيث طورت تشيان شخصية "إلهة الثروة". بين عامي 2014 و2017، أقنعت أكثر من 128,000 ضحية، كان العديد منهم بين 50 و75 عامًا، بصب مدخراتهم في استثمارات روجت لها. وفقًا للتقارير، انتشرت عملية الاحتيال غالبًا عبر الشبكات الاجتماعية، حيث تم تشجيع الضحايا على الاستثمار من قبل أصدقائهم وأفراد عائلاتهم.

أدى التحقيق اللاحق، الذي قادته شرطة العاصمة بالتعاون مع السلطات الصينية، إلى ما يعتقد أنه أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة في العالم. استعاد الضباط محافظ رقمية تحتوي على أكثر من 61,000 بيتكوين



BTC

$113 147







تقلب 24 ساعة:

1.0%





القيمة السوقية:

$2.26 T







حجم 24 ساعة:

$60.90 B





. بأسعار السوق الحالية، تقدر قيمة الأصول بأكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني (6.7 مليار دولار).

يؤكد حجم العملية كيف يستخدم المجرمون المنظمون أصول العملات المشفرة والأدوات المتطورة مثل برمجيات "ModStealer" الخبيثة لإخفاء مسار أموالهم. وفقًا لروبن وييل، نائب كبير المدعين العامين للتاج، يستخدم المجرمون المنظمون بشكل متزايد البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة لإخفاء ونقل أموالهم.

الآن بعد أن تمت إدانة تشيان، أصبح مصير الأموال المصادرة نقطة خلاف. وفقًا لمحاميها، روجر ساهوتا، تأمل تشيان في مواساة المستثمرين الذين ينتظرون التعويض منذ عام 2017. كما لاحظ ساهوتا أن ارتفاع قيمة البيتكوين يضمن وجود أموال كافية الآن لتعويض الضحايا.

ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن الحكومة البريطانية قد تسعى للاحتفاظ بالأصول. سهلت الإصلاحات الأخيرة في تشريعات الجريمة البريطانية مصادرة وتجميد واسترداد الأصول الرقمية المتورطة في الأنشطة غير المشروعة. يخلق هذا التطور حالة من عدم اليقين لآلاف الضحايا الذين فقدوا أموالهم في مخطط الاستثمار الأصلي.

وصف ويل لاين، رئيس قيادة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية في شرطة العاصمة، الإدانة بأنها نتيجة تحقيق مكرس استمر لسنوات متعددة. امتد التحقيق المعقد عبر ولايات قضائية متعددة، مما يظهر تحديات مماثلة لتلك التي شوهدت في خرق بيانات Coinbase الأخير، حيث تعاون المطلعون والمتسللون الخارجيون. تبقى تشيان قيد الاحتجاز وسيتم الحكم عليها في وقت لاحق.

التالي

إخلاء المسؤولية: تلتزم Coinspeaker بتقديم تقارير غير متحيزة وشفافة. يهدف هذا المقال إلى تقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب ولكن لا ينبغي اعتبارها نصيحة مالية أو استثمارية. نظرًا لأن ظروف السوق يمكن أن تتغير بسرعة، نشجعك على التحقق من المعلومات بنفسك واستشارة محترف قبل اتخاذ أي قرارات بناءً على هذا المحتوى.







كاستراتيجي تسويق Web3 والمدير التسويقي السابق لـ DuckDAO، يترجم زوران سبيركوفسكي مفاهيم العملات المشفرة المعقدة إلى روايات مقنعة تدفع النمو. مع خلفية في صحافة العملات المشفرة، يتفوق في تطوير استراتيجيات الدخول إلى السوق لمشاريع DeFi وL2 وGameFi. زوران سبيركوفسكي على X



