بيتكوين يواجه انخفاضاً بقيمة 100 ألف دولار بعد أكبر عملية بيع من الحيتان منذ 2021

البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
ظهر المنشور بعنوان "بيتكوين يواجه انخفاضًا إلى 100 ألف دولار بعد أكبر عملية بيع من الحيتان منذ 2021" على BitcoinEthereumNews.com. النقاط الرئيسية: انخفضت احتياطيات الحيتان بمقدار 114,920 بيتكوين في الثلاثين يومًا الماضية، وهي أكبر عملية بيع في ثلاث سنوات. يحذر المحللين من أن نمط هابط تاريخي قد يؤدي إلى انخفاض دون 100,000 دولار. تظل نظرة بيتكوين على المدى الطويل قوية، مع وصول حيازات الشركات إلى مستويات قياسية جديدة. بيتكوين BTC بسعر 111,494 دولار، تقلب 24 ساعة: 0.5%، القيمة السوقية: 2.22 تريليون دولار، حجم 24 ساعة: 25.22 مليار دولار يواجه ضغوط بيع متزايدة حيث قام الحيتان بتفريغ ما قيمته 12.75 مليار دولار من البيتكوين في الشهر الماضي. هؤلاء المستثمرون الكبار، الذين يمتلكون بين 1,000 و10,000 بيتكوين، خفضوا احتياطياتهم بمقدار 114,920 بيتكوين. هذه هي أكبر عملية بيع شهرية للحيتان منذ يوليو 2022، مما يشير إلى تزايد الحذر بين كبار المالكين. يحذر المحللين من أن استمرار البيع، إلى جانب الإشارات الهابطة التاريخية، قد يدفع بيتكوين إلى ما دون مستوى 100,000 دولار المهم نفسيًا في الأسابيع المقبلة. أشار محلل التشفير تيد إلى "القمر الدموي" يوم الأحد كسبب للتشاؤم. من الجدير بالذكر أن القمر الدموي هو حدث قمري أدى إلى انخفاضات في السوق في جميع الحالات الأربع منذ مايو 2021. كل "قمر دموي" منذ مايو 2021 كان هابطًا. هناك واحد آخر يحدث اليوم، وأعتقد أنه سيكون هابطًا لـ BTC والعملات البديلة. يبدو أن الانخفاض دون 100 ألف دولار محتمل للغاية. pic.twitter.com/fESP844cp0 — Ted (@TedPillows) 7 سبتمبر 2025 وحذر المحلل أيضًا من أن بيتكوين وعملات التشفير الأخرى الرائدة قد تعاني من خسائر إضافية. في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول بيتكوين حول 111,000 دولار، بانخفاض قدره 11% تقريبًا عن ذروته في أغسطس. في الأسبوع الماضي، كانت العملة المشفرة تتوحد في الغالب ضمن قناة سعرية متوازية من 109,000 دولار إلى 112,000 دولار. التفاؤل بسعر بيتكوين على المدى الطويل على الرغم من الهبوط على المدى القريب، يبدو مسار بيتكوين الأوسع مرنًا. انخفضت العملة المشفرة بنحو 13% فقط من أعلى مستوى لها على الإطلاق في منتصف أغسطس، وهو انخفاض أقل بكثير مقارنة بالتصحيحات السابقة. قبل عام من اليوم، كان المتوسط المتحرك لمدة عام لـ #btc...ظهر المنشور بعنوان "بيتكوين يواجه انخفاضًا إلى 100 ألف دولار بعد أكبر عملية بيع من الحيتان منذ 2021" على BitcoinEthereumNews.com. النقاط الرئيسية: انخفضت احتياطيات الحيتان بمقدار 114,920 بيتكوين في الثلاثين يومًا الماضية، وهي أكبر عملية بيع في ثلاث سنوات. يحذر المحللين من أن نمط هابط تاريخي قد يؤدي إلى انخفاض دون 100,000 دولار. تظل نظرة بيتكوين على المدى الطويل قوية، مع وصول حيازات الشركات إلى مستويات قياسية جديدة. بيتكوين BTC بسعر 111,494 دولار، تقلب 24 ساعة: 0.5%، القيمة السوقية: 2.22 تريليون دولار، حجم 24 ساعة: 25.22 مليار دولار يواجه ضغوط بيع متزايدة حيث قام الحيتان بتفريغ ما قيمته 12.75 مليار دولار من البيتكوين في الشهر الماضي. هؤلاء المستثمرون الكبار، الذين يمتلكون بين 1,000 و10,000 بيتكوين، خفضوا احتياطياتهم بمقدار 114,920 بيتكوين. هذه هي أكبر عملية بيع شهرية للحيتان منذ يوليو 2022، مما يشير إلى تزايد الحذر بين كبار المالكين. يحذر المحللين من أن استمرار البيع، إلى جانب الإشارات الهابطة التاريخية، قد يدفع بيتكوين إلى ما دون مستوى 100,000 دولار المهم نفسيًا في الأسابيع المقبلة. أشار محلل التشفير تيد إلى "القمر الدموي" يوم الأحد كسبب للتشاؤم. من الجدير بالذكر أن القمر الدموي هو حدث قمري أدى إلى انخفاضات في السوق في جميع الحالات الأربع منذ مايو 2021. كل "قمر دموي" منذ مايو 2021 كان هابطًا. هناك واحد آخر يحدث اليوم، وأعتقد أنه سيكون هابطًا لـ BTC والعملات البديلة. يبدو أن الانخفاض دون 100 ألف دولار محتمل للغاية. pic.twitter.com/fESP844cp0 — Ted (@TedPillows) 7 سبتمبر 2025 وحذر المحلل أيضًا من أن بيتكوين وعملات التشفير الأخرى الرائدة قد تعاني من خسائر إضافية. في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول بيتكوين حول 111,000 دولار، بانخفاض قدره 11% تقريبًا عن ذروته في أغسطس. في الأسبوع الماضي، كانت العملة المشفرة تتوحد في الغالب ضمن قناة سعرية متوازية من 109,000 دولار إلى 112,000 دولار. التفاؤل بسعر بيتكوين على المدى الطويل على الرغم من الهبوط على المدى القريب، يبدو مسار بيتكوين الأوسع مرنًا. انخفضت العملة المشفرة بنحو 13% فقط من أعلى مستوى لها على الإطلاق في منتصف أغسطس، وهو انخفاض أقل بكثير مقارنة بالتصحيحات السابقة. قبل عام من اليوم، كان المتوسط المتحرك لمدة عام لـ #btc...

بيتكوين يواجه انخفاضاً بقيمة 100 ألف دولار بعد أكبر عملية بيع من الحيتان منذ 2021

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 16:36
NEAR
NEAR$2.525-1.29%
B
B$0.15855+4.11%
Threshold
T$0.01225-2.07%
Bitcoin
BTC$101,552.61-1.41%
CryptoCurrency Moons
MOON$0.06403-0.66%

النقاط الرئيسية

  • انخفضت احتياطيات الحيتان بمقدار 114,920 بيتكوين في الـ 30 يومًا الماضية، وهو أكبر عملية بيع في ثلاث سنوات.
  • يحذر المحللين من أن النمط الهابط التاريخي قد يؤدي إلى انخفاض دون 100,000 دولار.
  • لا تزال نظرة بيتكوين على المدى الطويل قوية، مع وصول حيازات الشركات إلى مستويات قياسية جديدة.

بيتكوين

BTC
111,494 دولار



تقلبات 24 ساعة:
0.5%


القيمة السوقية:
2.22 تريليون دولار



حجم 24 ساعة:
25.22 مليار دولار

يواجه ضغوط بيع متزايدة حيث قام الحيتان بتصفية ما قيمته 12.75 مليار دولار من بيتكوين في الشهر الماضي. هؤلاء المستثمرون الكبار، الذين يمتلكون ما بين 1,000 و10,000 بيتكوين، خفضوا احتياطياتهم بمقدار 114,920 بيتكوين.

هذه هي أكبر عملية بيع شهرية للحيتان منذ يوليو 2022، مما يشير إلى تزايد الحذر بين كبار المالكين. يحذر المحللين من أن البيع المستمر، إلى جانب الإشارات الهابطة التاريخية، قد يدفع بيتكوين إلى ما دون مستوى 100,000 دولار المهم نفسياً في الأسابيع المقبلة.


أشار محلل التشفير تيد إلى "القمر الدموي" يوم الأحد كسبب للتشاؤم. من الجدير بالذكر أن القمر الدموي هو حدث قمري أدى إلى انخفاضات في السوق في جميع الحالات الأربع منذ مايو 2021.

وحذر المحلل أيضًا من أن بيتكوين وعملات التشفير الأخرى الرائدة قد تعاني من خسائر إضافية.

في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول بيتكوين حول 111,000 دولار، بانخفاض قدره 11% تقريبًا عن ذروته في أغسطس. في الأسبوع الماضي، كانت العملة المشفرة تتجمع في الغالب ضمن قناة سعرية متوازية من 109,000 دولار إلى 112,000 دولار.

التفاؤل بسعر بيتكوين على المدى الطويل

على الرغم من الاتجاه الهابط على المدى القريب، يبدو أن مسار بيتكوين الأوسع مرن. انخفضت العملة المشفرة بنسبة 13% فقط من أعلى مستوى لها على الإطلاق في منتصف أغسطس، وهو انخفاض أقل بكثير مقارنة بالتصحيحات السابقة.

علاوة على ذلك، ارتفع المتوسط المتحرك لمدة عام من 52,000 دولار قبل عام إلى 94,000 دولار اليوم، مما يؤكد وجود أساس قوي تحت التقلبات الأخيرة. خلال هذه الفترة، تضاعف سعر بيتكوين مع زيادة قدرها 1.13 تريليون دولار في القيمة السوقية.

في الوقت نفسه، تجاوزت حيازات الخزينة بين الشركات مؤخرًا 1 مليون بيتكوين، مع تخصيص ما يقرب من 9,800 بيتكوين في الأسبوع الأول من سبتمبر فقط. ومع ذلك، لاحظ تقرير CryptoQuant نهجًا أكثر حذرًا في الشراء.

انخفضت أحجام الشراء المتوسطة بشكل حاد. استحوذت الاستراتيجية على 1,200 بيتكوين فقط لكل معاملة في أغسطس، وبلغ متوسط الآخرين 343 بيتكوين، بانخفاض 86% عن مستويات أوائل عام 2025. وهذا يشير إلى شعور أكثر حذرًا بين المستثمرين المؤسسيين على المدى القصير.

التالي

إخلاء المسؤولية: تلتزم Coinspeaker بتقديم تقارير غير متحيزة وشفافة. يهدف هذا المقال إلى تقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب ولكن لا ينبغي اعتبارها نصيحة مالية أو استثمارية. نظرًا لأن ظروف السوق يمكن أن تتغير بسرعة، فإننا نشجعك على التحقق من المعلومات بنفسك واستشارة محترف قبل اتخاذ أي قرارات بناءً على هذا المحتوى.

أخبار العملات المشفرة، أخبار


صحفي متخصص في الكريبتو مع أكثر من 5 سنوات من الخبرة في الصناعة، عمل بارث مع وسائل إعلامية رئيسية في عالم الكريبتو والتمويل، مكتسبًا الخبرة والمعرفة في هذا المجال بعد النجاة من أسواق الهبوط والصعود على مر السنين. بارث هو أيضًا مؤلف 4 كتب منشورة ذاتيًا.

بارث دوبي على LinkedIn


المصدر: https://www.coinspeaker.com/100k-dip-bitcoin-biggest-sell-off-3-years/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.00399+2.99%
1
1$0.01951-13.93%
EPNS
PUSH$0.01688+8.48%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

تظهر البيانات الجديدة استقرار المضاربة على العملات البديلة رغم انخفاض سعر البيتكوين، مما يشير إلى علامات مبكرة لإعادة دخول المخاطرة ودورة أكثر نضجًا للعملات البديلة في المستقبل. على الرغم من انخفاض البيتكوين (BTC) بنسبة 10% في أكتوبر، ظل مؤشر المضاربة على العملات البديلة من Capriole Investments مستقرًا عند حوالي 25%، مما يشير إلى أن النشاط المضاربي في سوق العملات البديلة يحافظ على استقراره بدلاً من الانهيار مع BTC. قد يشير هذا الاستقرار النسبي إلى مرحلة مبكرة من إعادة الدخول بين المشاركين في السوق، حيث يقوم المستثمرون بالتناوب بشكل انتقائي إلى أصول الكريبتو ذات المخاطر الأعلى على الرغم من الحذر الاقتصادي الكلي. النقاط الرئيسية: تظل المضاربة على العملات البديلة مستقرة رغم تراجع البيتكوين في أكتوبر إلى 100,000 دولار. اقرأ المزيد
Index Cooperative
INDEX$0.812-3.79%
Moonveil
MORE$0.00399+2.99%
Bitcoin
BTC$101,638.31-1.38%
مشاركة
Coinstats2025/11/13 04:22
هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

تتصدى السلطات التنظيمية في أوروبا لمخاطر العملات المستقرة وتدفع نحو ضوابط أكثر صرامة. على عكس اللوائح المجزأة للولايات المتحدة بشأن العملات المستقرة، وضع صانعو السياسات الأوروبيون نظامًا موحدًا يعتقدون أنه سيعزز الابتكار، ويحمي المستهلكين، ويحسن الاستقرار المالي. يمكن للقواعد الحالية للعملات المشفرة التعامل مع مخاطر العملات المستقرة على الرغم من التحذيرات الأخيرة [...]
Believe
BELIEVE$0.01235+0.57%
مشاركة
Cryptopolitan2025/11/13 04:50

الأخبار الرائجة

المزيد

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هل سينهي البيتكوين العام فوق أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 126,198 دولار؟ انقسام المحللين حول احتمالات اختراق الحدود

الدولار الكندي ينخفض بشكل طفيف قبيل قرار سعر الفائدة لبنك كندا - سكوتيابنك

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,552.61
$101,552.61$101,552.61

-0.67%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,403.89
$3,403.89$3,403.89

-0.70%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.23
$153.23$153.23

-1.59%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3782
$2.3782$2.3782

+0.42%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11153
$0.11153$0.11153

+4.22%