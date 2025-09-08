بيتكوين يواجه انخفاضاً بقيمة 100 ألف دولار بعد أكبر عملية بيع من الحيتان منذ 2021

النقاط الرئيسية

انخفضت احتياطيات الحيتان بمقدار 114,920 بيتكوين في الـ 30 يومًا الماضية، وهو أكبر عملية بيع في ثلاث سنوات.

يحذر المحللين من أن النمط الهابط التاريخي قد يؤدي إلى انخفاض دون 100,000 دولار.

لا تزال نظرة بيتكوين على المدى الطويل قوية، مع وصول حيازات الشركات إلى مستويات قياسية جديدة.

بيتكوين



BTC

111,494 دولار







تقلبات 24 ساعة:

0.5%





القيمة السوقية:

2.22 تريليون دولار







حجم 24 ساعة:

25.22 مليار دولار





يواجه ضغوط بيع متزايدة حيث قام الحيتان بتصفية ما قيمته 12.75 مليار دولار من بيتكوين في الشهر الماضي. هؤلاء المستثمرون الكبار، الذين يمتلكون ما بين 1,000 و10,000 بيتكوين، خفضوا احتياطياتهم بمقدار 114,920 بيتكوين.

هذه هي أكبر عملية بيع شهرية للحيتان منذ يوليو 2022، مما يشير إلى تزايد الحذر بين كبار المالكين. يحذر المحللين من أن البيع المستمر، إلى جانب الإشارات الهابطة التاريخية، قد يدفع بيتكوين إلى ما دون مستوى 100,000 دولار المهم نفسياً في الأسابيع المقبلة.







أشار محلل التشفير تيد إلى "القمر الدموي" يوم الأحد كسبب للتشاؤم. من الجدير بالذكر أن القمر الدموي هو حدث قمري أدى إلى انخفاضات في السوق في جميع الحالات الأربع منذ مايو 2021.

وحذر المحلل أيضًا من أن بيتكوين وعملات التشفير الأخرى الرائدة قد تعاني من خسائر إضافية.

في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول بيتكوين حول 111,000 دولار، بانخفاض قدره 11% تقريبًا عن ذروته في أغسطس. في الأسبوع الماضي، كانت العملة المشفرة تتجمع في الغالب ضمن قناة سعرية متوازية من 109,000 دولار إلى 112,000 دولار.

التفاؤل بسعر بيتكوين على المدى الطويل

على الرغم من الاتجاه الهابط على المدى القريب، يبدو أن مسار بيتكوين الأوسع مرن. انخفضت العملة المشفرة بنسبة 13% فقط من أعلى مستوى لها على الإطلاق في منتصف أغسطس، وهو انخفاض أقل بكثير مقارنة بالتصحيحات السابقة.

علاوة على ذلك، ارتفع المتوسط المتحرك لمدة عام من 52,000 دولار قبل عام إلى 94,000 دولار اليوم، مما يؤكد وجود أساس قوي تحت التقلبات الأخيرة. خلال هذه الفترة، تضاعف سعر بيتكوين مع زيادة قدرها 1.13 تريليون دولار في القيمة السوقية.

في الوقت نفسه، تجاوزت حيازات الخزينة بين الشركات مؤخرًا 1 مليون بيتكوين، مع تخصيص ما يقرب من 9,800 بيتكوين في الأسبوع الأول من سبتمبر فقط. ومع ذلك، لاحظ تقرير CryptoQuant نهجًا أكثر حذرًا في الشراء.

انخفضت أحجام الشراء المتوسطة بشكل حاد. استحوذت الاستراتيجية على 1,200 بيتكوين فقط لكل معاملة في أغسطس، وبلغ متوسط الآخرين 343 بيتكوين، بانخفاض 86% عن مستويات أوائل عام 2025. وهذا يشير إلى شعور أكثر حذرًا بين المستثمرين المؤسسيين على المدى القصير.

التالي

إخلاء المسؤولية: تلتزم Coinspeaker بتقديم تقارير غير متحيزة وشفافة. يهدف هذا المقال إلى تقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب ولكن لا ينبغي اعتبارها نصيحة مالية أو استثمارية. نظرًا لأن ظروف السوق يمكن أن تتغير بسرعة، فإننا نشجعك على التحقق من المعلومات بنفسك واستشارة محترف قبل اتخاذ أي قرارات بناءً على هذا المحتوى.







صحفي متخصص في الكريبتو مع أكثر من 5 سنوات من الخبرة في الصناعة، عمل بارث مع وسائل إعلامية رئيسية في عالم الكريبتو والتمويل، مكتسبًا الخبرة والمعرفة في هذا المجال بعد النجاة من أسواق الهبوط والصعود على مر السنين. بارث هو أيضًا مؤلف 4 كتب منشورة ذاتيًا. بارث دوبي على LinkedIn



