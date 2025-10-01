بيتكوين، إيثريوم، دوجكوين، XRP تنخفض قبل إغلاق الحكومة في منتصف الليل: المحلل يقول سنكون "في اتجاه تصاعدي" خلال أيام قليلة بواسطة: Coinstats 2025/10/01 10:11 مشاركة

تراجعت العملات المشفرة الرائدة بالتوازي مع انخفاض العقود المستقبلية للأسهم يوم الثلاثاء حيث قيّم المستثمرون التأثير المحتمل للإغلاق الحكومي الوشيك. اقرأ المزيد