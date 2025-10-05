صناديق المؤشرات البيتكوين تشهد تدفقات أسبوعية بقيمة 3.24 مليار دولار مع نمو شهية المؤسسات، مما يدفع BTC إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند 125 ألف دولار

يشهد البيتكوين زيادة كبيرة في الاهتمام المؤسسي، حيث جذبت صناديق المؤشرات الفورية 3.24 مليار دولار من التدفقات الداخلية خلال الأسبوع الماضي. وفقًا للبيانات التي نُشرت اليوم من قبل محلل السوق كريبتو باتيل، فإن التدفق الداخلي البالغ 3.24 مليار دولار إلى صناديق مؤشرات البيتكوين المسجلة هذا الأسبوع هو ثاني أكبر تدفق أسبوعي في تاريخ BTC. يسلط الرقم الضوء على حماس المستثمرين المتزايد للتشفير.

تعمل صناديق مؤشرات البيتكوين كمؤشر لمشاعر المستثمرين: تشير التدفقات الأسبوعية الضخمة إلى عودة اهتمام المستثمرين وزيادة احتمالية أداء أقوى لـ BTC في أكتوبر وخلال الربع الرابع من عام 2025، مدفوعة بتوقعات خفض معدل الفائدة والقوة الموسمية. في حين أن انخفاض معدلات الفائدة يحفز الاقتصاد عادة، كان الربع الرابع تقليديًا من بين أقوى الفترات لـ BTC.

ارتفاع التدفقات النقدية المؤسسية إلى صناديق المؤشرات

من 29 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2025، سجلت صناديق مؤشرات البيتكوين الـ 11 تدفقات إيجابية لجميع الأيام الخمسة، حيث جذبت 3.24 مليار دولار، مما يشير إلى زيادة في الشهية المؤسسية.

جذب صندوق مؤشرات IBIT من بلاك روك تدفقات صافية ضخمة بقيمة 1.8 مليار دولار من إجمالي التدفقات الأسبوعية، مما جعله الأفضل أداءً. دخل صندوق مؤشرات البيتكوين الرئيسي ضمن أفضل 20 صندوق مؤشرات أمريكي من حيث الأصول المدارة بعد تدفقات الأسبوع، مما مكنه من الاحتفاظ حاليًا بأصول تقدر بـ 96.2 مليار دولار. احتل صندوق FBTC من فيديليتي المركز الثاني حيث جذب 692 مليون دولار من التدفقات خلال الأسبوع، مما يسلط الضوء على شهية قوية لمنتجات استثمار BTC.

تشير الأرقام إلى الاهتمام المتزايد بصناديق مؤشرات البيتكوين، التي تمكن العملاء المؤسسيين والأفراد من التعرض لـ BTC دون تخزين الأصول الرقمية مباشرة. يضخ المستثمرون الأموال في الرمز اللامركزي وأصول التشفير الأخرى للتحوط ضد تزايد حالات عدم اليقين الجيوسياسية.

توفر صناديق مؤشرات البيتكوين نهجًا أكثر امتثالًا ومألوفًا لاستغلال بيئة التشفير المتقلبة، والتي يمكن أن تكون مخيفة لبعض المستثمرين.

استقر BTC على أعلى مستوى جديد على الإطلاق

تتزامن التدفقات الكبيرة إلى صناديق مؤشرات البيتكوين هذا الأسبوع مع ارتفاع ملحوظ في سعر BTC. اليوم، وصل البيتكوين إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق يوم الأحد، 5 أكتوبر 2025، حيث ارتفع إلى 125,296.58 دولار متجاوزًا رقمه القياسي السابق الذي تم تحقيقه في 14 أغسطس. تم دفع الارتفاع الجديد بزيادة الطلب على الملاذ الآمن.

السعر الحالي للبيتكوين هو 122,988 دولار.

حفز إغلاق الحكومة الأمريكية المستمر الطلب على البيتكوين كأصل ملاذ آمن. حدث الإغلاق لأن الديمقراطيين والجمهوريين لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق للموافقة على مشروع قانون لتمويل الخدمات الحكومية في أكتوبر وما بعده (قبل بدء السنة المالية التالية).