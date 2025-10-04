متحمس البيتكوين بومبليانو مصدوم من إحصائية استثمار شيك التحفيز: إليك ما كان يمكنك أن تجنيه بواسطة: Coinstats 2025/10/04 04:37 مشاركة

بيتكوين (CRYPTO: BTC) ارتفعت قيمته في الأيام الأخيرة، متجاوزاً مستوى 122,000 دولار ومقترباً من أعلى مستوى على الإطلاق الذي تم تسجيله في أغسطس. اقرأ المزيد