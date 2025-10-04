البورصةDEX+
البيتكوين لا يحتاج إلى ماكريب للارتفاع

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/10/04 02:06
شعر إخوة الكريبتو الذين يتتبعون سعر بيتكوين (BTC) مقابل إعادة إطلاق ماكريب من ماكدونالدز بحماس كبير هذا الأسبوع عندما أفادت وسيلة إخبارية عبر الإنترنت عن عودة الساندويتش بشكل خاطئ.

يدعي المحلل جاك ماكورديك، المعروف باسم "internbrah" على X، أن ماكريب "تاريخياً" بشر بزيادة تصل إلى ضعفين في سعر BTC. 

يُظهر رسم ماكورديك البياني أنه عندما عاد ماكريب إلى الولايات المتحدة في 2020 و2023، والمملكة المتحدة في 2024، ارتفع سعر BTC بنسبة 237% و71% و58% على التوالي في الأشهر التي تلت ذلك.

لكنه فشل في الإشارة إلى أنه عندما تم إطلاق ماكريب في نوفمبر 2021 في الولايات المتحدة، انخفض سعر BTC بالفعل بنسبة 74%

يفشل مخطط البيتكوين مع إعادة إطلاق ماكريب في ذكر ثلاث عودات أخرى على الأقل لماكريب في الولايات المتحدة.

اقرأ المزيد: محتال البيتكوين تظاهر بأنه مالك ماكدونالدز لسرقة 1.5 مليون دولار

كما يفشل رسم ماكورديك البياني في ذكر إطلاق ماكريب في الولايات المتحدة في أكتوبر 2022 كجزء من "جولة الوداع"، وإطلاق آخر في ديسمبر 2024. في هاتين المناسبتين على التوالي، انخفض سعر BTC بنسبة 23% في أسبوع و20% في خمسة أشهر.  

على الرغم من هذا التحرك السعري غير المستساغ، نشر ماكورديك مخطط ماكريب الخاص به يوم الخميس بعد تقرير من Dextero ادعى أن الساندويتش سيعود إلى المملكة المتحدة في 16 أكتوبر. 

وقال لمتابعيه، "لا تتجاهلوا ماكريب" وأضاف إطلاق ماكريب الجديد الظاهر إلى مخططه البياني. 

ومع ذلك، تم حذف تقرير Dexerto لاحقًا، وأكدت ماكدونالدز المملكة المتحدة لـ Protos أن ماكريب لن يعود هذا الشهر.

آسف يا رفاق. 

لقطة شاشة لتقرير Dexerto على Google الذي يأخذك الآن إلى صفحة محذوفة.

اقرأ المزيد: دونالد ترامب يقدم البطاطس المقلية في ماكدونالدز بعد خمسة أيام من إطلاق الكريبتو الفاشل

يبدو أن Dexerto ربما التقط عن طريق الخطأ تقريرًا من العام الماضي، والذي ذكر بالمثل أن ماكريب سيعود في 16 أكتوبر في المملكة المتحدة. 

على أي حال، يبدو أن BTC يسير بشكل جيد بدون ماكريب. إنه حاليًا مرتفع بنسبة 13% خلال الأيام السبعة الماضية.

هل لديك نصيحة؟ أرسل لنا بريدًا إلكترونيًا آمنًا عبر Protos Leaks. لمزيد من الأخبار المطلعة، تابعنا على X، Bluesky، و Google News، أو اشترك في قناة YouTube الخاصة بنا.

المصدر: https://protos.com/bitcoin-doesnt-need-the-mcrib-to-rally/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

